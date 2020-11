Ilyen irányban megy tovább a budapesti elővárosi vasutak fejlesztése

Black Friday a Portfolio-nál!

A kormány idei döntésével megindult projekt túlmutat a felújításon, mind a vasút, mind az utasok, mind a környéken élők szempontjából, és mindkét említett vonalat érinti. A Budapest Fejlesztési Központ a MÁV-val együttműködésben kialakított tervezési programja szerint

új, harmadik vágány létesül Kőbánya felső és Rákos, valamint Rákos és Rákosliget között, helyreáll az eredeti, 100 km/órás pályasebesség,

kiépül az ETCS L2-es páneurópai vonatbefolyásoló rendszer. Kőbánya felső peronjai átkerülnek az Élessarokhoz, kisebb gyaloglással, akadálymentesen lehet majd átszállni a villamosokra, buszokra.

Ugyancsak magasperon készül az újszászi, 120a vonal megállóinál, állomásainál Gyömrőig bezárólag, bővülnek a P+R, B+R kapacitások is. A 120a vonal budapesti szakaszán új megállók jönnek létre a XVII. kerületben Madárdomb néven és további megálló lehetőséget vizsgálnak Strázsahegynél, hogy meglévő lakónegyedeket, illetve fejlesztési területeket jobban kiszolgálja a vasút.

Rákosnál a vonalak szétágazása a nagyobb kapacitás érdekében különszintűre épül át.

A környéken lakók régi panasza, hogy a Jászberényi út felől egy, a Tündérfürt utca irányából pedig két sorompón keresztül vezet az út a Keresztúri úthoz. Ezen segít, hogy a Tárna utcánál felüljáró készülhet a beruházás részeként a vasút felett - tette hozzá.

A Rákoson egyesülő hatvani és újszászi vonalak együttesen az ország egyik legforgalmasabb vasúti folyosóját jelentik naponta 42 ezer ingázóval. A felújításáról a nyáron döntött a kormány egy átfogó elővárosi vasútfejlesztési program keretében. A munkák előkészítését és a tervezést a Budapest Fejlesztési Központ irányítja, a tervezőknek európai uniós nyílt közbeszerzési felhívásra lehet jelentkezni. A főváros belső területeire naponta zúduló autóáradat csak az elővárosi vonalak fejlesztésével mérsékelhető, a felmérések kimutatják, hogy óriási potenciál van ebben a szegmensben, reggelente több mint kétszer ennyi vonat is megtelne utasokkal az elővárosokból és a külső kerületekből érkezőkkel.

Az ingázóforgalmon kívül a távolsági, nemzetközi és teherforgalomban is fontos szerepet betöltő 80a és 120a vonalak fejlesztése szorosan kapcsolódik több más, szintén a BFK által koordinált projekthez. A sűrűbb és kényelmesebb közlekedésen kívül az utasok új irányokba is utazhatnak majd: a Déli Körvasút fejlesztésével az új Népliget (átszállás az M3-as metróra), Közvágóhíd (átszállás a hévekre), Nádorkert megállók és a budai agglomeráció felé, a külső körvasúton pedig Újpalotára és az esztergomi vonalra. De a hagyományos irányban, a Keleti pályaudvar felé is lesz új kapcsolat: a BFK megrendelésére tervezés alatt álló új, a Hungária körútnál készülő megállónál az 1-es, 28-as, 37-es, 62-es villamosra lehet majd átszállni.

A célunk az, hogy Budapest belső területei felől legalább Pécelig és Gyömrőig 15 perces járatsűrűség legyen biztosítható

a MÁV Start mai számon S60-as és S80-as vonatai számára a Budapest-Hatvan és Budapest-Újszász vonalon - hangsúlyozta Vitézy Dávid. Ehhez azonban jelentős kapacitásbővítés szükséges: a meglévő kettő mellé egy harmadik vágányt kell építeni a Keleti pályaudvar és Rákosliget között, ez teszi majd lehetővé az elővárosi vonatok sűrítését a zsúfolt budapesti szakaszokon, és ez a feltétele annak, hogy az elővárosokból több vonat tudjon indulni a főváros felé. Ezáltal válik teljessé a Hatvantól Budapestig már megindult felújítás. Ennek a harmadik vágánynak a kiépítése a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső állomás között jövőre kezdődik, a kivitelezési szerződést a NIF már megkötötte. A Budapest Fejlesztési Központot pedig a kormány a hiányzó szakasz meglévő vágányainak felújítása mellett a harmadik vágány előkészítésével és tervezésével bízta meg Kőbánya felső állomás és Rákosliget között - ennek tervezése indul most meg a tender kiírásával.

Címlapkép forrása: Getty Images