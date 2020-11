Mol, Telekom, Telenor - Mit lépnek a legnagyobb irodaház-használók a megváltozott munkakultúrára?

Egyesek szerint az iroda a közösségi tér funkciója miatt a jövőben a mostaninál is jobban felértékelődik, míg mások szerint az átalakuló szokások és a home office terjedése miatt a jövőben sokkal kevesebb irodaterületre lesz szükség. Hogy mi az igazság, és hogy látja a három nagy cég vezetője, arról a Property Investment Forum 2020 konferencián Szentpály Ágnes , Director, Head of Property Management, CBRE moderálásával beszélgettek a szakértők.

Black Friday a Portfolio-nál!

Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves Az akció keretében a november 23. és november 27. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 17907 forintért lehet megvásárolni. Ezzel is a minőségi gazdasági tartalomgyártást támogatod. Tudj meg többet

Míg a Telekom bérelt irodában működik, addig a Telenor a saját épületében, a MOL pedig most építi új központját, ami országosan is a legnagyobb volumenű irodaberuházás. A beszélgetés szakértői az irodahasználati szokások változásáról, az átalakuló irodaigényekről és a mostani helyzetben megüresedett területek lehetséges hasznosítási módjairól is véleményt mondtak.

Az elmúlt hónapokban elsődleges szempont volt a munkavállalóink biztonsága és a szolgáltatásunk stabilitása, Most viszont már el kell kezdeni a jövőbeli irányokon is gondolkodni. A piacon biztosan változások lesznek, a kérdés ezek mértéke. Nem mindegy, hogy ezt befektetői, tulajdonosi vagy bérlői szempontból nézem. Rövid és középtávon a home office fog dominálni, de ahogy telik az idő, az irodatér mint inspirációs hely és találkozópont is egyre fontosabbá válik. A jövő egy hibrid modell felé fog elmenni – mondta el Azurák Zsolt, Beszerzési, Logisztikai és Ingatlan menedzsment igazgató, Magyar Telekom.

A szakember szerint a most felszabaduló helyek a hirtelen jött home office-ból fakadnak, amelynek egyik alternatív hasznosítási formája az albérletbe adás. Ezen most sok cég gondolkodik is, a kérdés, hogy erre mennyire van kereslet. Egy másik opció, hogy ugyanitt a KKV szektor számára inkubátorházat hozzunk lére, de az is lehet, hogy most jobban a saját képünkre formáljuk az irodát, az agilis működési modell jegyében. A home office eddig is része volt a cégkultúrának, csak annak a mértéke volt nagyon más. Bár a dolgok otthonról is működek, sok munkavállaló már alig várja, hogy visszajöjjön az irodába.

Az iroda a jövőben is kelleni fog, csak a funkciója változik meg, a kreatív kollaboráció székhelye lesz. A székházépítésünknél folyamatosan figyeljük, hogy kell-e változtatni az eredeti koncepcióhoz képest, de úgy láttuk, hogy az eredeti koncepció továbbra is megfelelő. Mivel az új campusba szeretnénk az egész budapesti működést áttenni, így kiemelkedően fontos, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű szolgáltatás legyen elérhető az épületben. Folyamatosan egyeztetünk a kollégákkal, hogy mit szeretnének, hogy nézzen ki az irodaház, emellett nemzetközi példákat is figyelünk. A sztenderd munkaállomások száma kevesebb lesz, mint az épületben dolgozók létszáma, de sok más tér lesz, például zöld iroda, sky lounge és egyéb terek, ahol szintén lehet majd dolgozni. Legfőbb cél az emberközpontúság, de az innováció és fenntarthatóság is nagyon fontos – emelte ki Fertig Balázs, toborzási vezető, MOL-csoport.

Az idei év az új megoldások teszteléséről szól, de mindenképpen az irodákban látjuk a jövőt. Az is biztos viszont, hogy nagyon át fog alakulni az irodák funkciója, sokkal inkább közösségi térként fognak működni. A kollégák bár szeretik a home office-t, ők sem gondolkodnak 100 százalékos home officeban, azt viszont pozitívan értékelték, hogy választhatnak, hogy be szeretnének-e járni. A közösségi terek bizonyos átalakítást szükségessé fognak tenni, a brainstorming és a csapatépítések mind igénylik a személyes kontaktust, ehhez kell az irodáknak alkalmazkodniuk. Természetesen az egésznek a gazdasági oldalára is figyelni kell, de az iroda a cég arculatának és az emberek jóllétének is fontos színtere. A biztonság nálunk eddig is fontos volt, de most teljesen más szempontok is előjöttek, amikre mi is odafigyelünk az irodánkban és üzleteinkben egyaránt – hangsúlyozta Müller Diána, Talent Acquisition & Organizational Development osztályvezető, Telenor Magyarország.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos