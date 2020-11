Veszélyes a home office? - Így tudod elkerülni, hogy baj legyen

Home office, vagy irodai munka? Esetleg a kettő kombinációja? A siker feltétele – a koronavírust követő korszakban is – a hibrid stratégia lehet, egészen pontosan az irodai és otthoni munka okos ötvözése, máskülönben a költségmegtakarításokból származó rövid távú nyereség szinte biztosan hosszú távú veszteségekhez vezet - a CBRE új tanulmánya szerint.

A rugalmas munkavégzés már nem cél vagy választás kérdése, hanem hosszú távú szükségszerűség. A CBRE tanulmánya alapján a jelenlegi járványhelyzet általában kétféle reakciót eredményezett a cégeknél:

Egyrészt sokuk tervezi a felhasznált irodaterület csökkentését, másrészt a felmérések szerint az átlagos alkalmazott meglehetősen pozitívan érzi magát az új helyzetben.

Így az ingatlanköltség-megtakarítás és az otthonról dolgozó elégedett alkalmazott kettős képe rajzolódik ki. Azonban a vállalatok közösségi tőkéje nagyon fontos, ennek fejlesztéséhez viszont tér kell, ahol az emberek fizikailag találkoznak, hogy megvitassák a munkát, innovatív ötleteket cseréljenek egymással. Így akik költségcsökkentési okokból túl sok négyzetmétert adnak fel, idővel lényegesen magasabb árat fognak fizetni a közösség hiánya miatt.

Az új, hibrid munkavégzés hosszútávon is növelheti a hatékonyságot és a dolgozói elégedettséget, de ehhez szükséges a tudatos tervezés és a nyitottság a folyamatos, visszajelzés-alapú fejlődésre. Ez érinti a fizikai teret, legyen az otthon vagy az irodában, és az új munkavégzési forma operatív támogatását a megfelelő technológiákkal és munkaszervezési útmutatással.

Az otthoni munkavégzés három fő kockázattal jár:

1. A munka és a magánélet egyensúlyának felborulása

A bejárás azért hasznos, mert elválasztja a munkaidőt a magánélettől. Sok alkalmazott már nem érzi az egészséges határvonalat a két világ között.

2. Megnyújtott munkaidő

Az alkalmazottak produktívabbnak érzik magukat, ami nem véletlen, hiszen napi 1,2 órával tovább dolgoznak a szokásosnál. Sokan panaszkodnak azonban kimerültségre.

3. Fokozódó stressz

A feszültség lehet hosszú távon a legkárosabb. Ennek egyik fő kiváltó oka a technikai hibák és a családon belüli frusztrációk. A másik a munkatársi kapcsolatok hiánya, a félelem, hogy elszakadunk az irodában zajló eseményektől, kimaradunk valamiből. Folyamatos bizonyítási kényszerünk keletkezhet, hogy valóban hatékonyak vagyunk-e.

Mi lehet a megoldás?

Az otthoni és irodai munka közötti választás helyett ezért összetett, egymásra épülő megoldások kellenek. Nem az számít, ki, mikor és honnan dolgozik, hanem az, hogy mindenki pontosan tudja, hogy mit és mikorra kell elvégeznie. A négyzetméterben mért terület csökkentése is szükséges része lehet a hibrid munkahelyi stratégiának.

A tanulmány külön kitér arra, hogy Matt Mullenweg amerikai internetes vállalkozó, a WordPress alapítója közel 1200 alkalmazottat foglalkoztat, mégsem tart fenn irodát. Megalkotott egy 5 lépcsős piramist amelynek a tetején a Nirvána áll, egy olyan vállalati kultúra amely jobban működik on-line, mint bármelyik másik cég a dolgozók személyes jelenlétével. Az alján pedig a „Nem szándékolt távmunka van”, ahol semmi szándékosat nem tett a társaság a távmunka támogatásának érdekében. Mullenweg szerint a legtöbb szervezet hajlamos elakadni a 2. szinten „Az iroda újra alkotása online”, amikor átmenetileg pontosan azt csinálja, amit korábban az irodában, csak éppen az online térben.

Ezt az ötlépcsős piramis alapján a CBRE a három fontos szempontot fogalmazott meg:

1. Terület: A termelékenység és a jólét érdekében egyensúlyt kell kialakítani, felosztani az alkalmazottakat az otthoni és irodai területek között. Szükség esetén választhatunk egy harmadik módszert (hub & spoke, vagy küllő architektúra), egy további munkaterületet a központi iroda és a magánlakás között – ez lehet például egy rugalmasan bérelt iroda.

2. Technika: Az otthoni iroda ma gyakran duplikált iroda, ami fenntarthatatlan állapot a termelékenység, a jólét szempontjából. Bővíteni kell az online jelenlétet, illetve meg kell vizsgálni, hogy az egyes munkavállalók és a szervezet egésze eléggé felkészült-e technikailag.

3. Társas viselkedés: Minden szervezet kialakítja a saját munkamódszerét, ahogy minden ember a saját életmódját. Nem könnyű megváltoztatni a régi, meggyökeresedett szokásokat, munkastílusokat. A változások türelmet és jó útmutatást igényelnek.

„Az új, hibrid munkavégzés hosszútávon is növelheti a hatékonyságot és a dolgozói elégedettséget, de ehhez szükséges a tudatos tervezés és a nyitottság a folyamatos, visszajelzés-alapú fejlődésre. Ez érinti a fizikai teret, legyen az otthon vagy az irodában, és az új munkavégzési forma operatív elősegítését a megfelelő technológiákkal és munkaszervezési útmutatással, de a kollégák lelki egészségét is: a hirtelen változás frusztrációval járhat, amelyet proaktív mentálhigiénés támogatással érdemes ellensúlyozni” – vélekedik Szabó Eszter, a CBRE Magyarország munkakörnyezeti stratégiáért és változásmenedzsmentért felelős tanácsadója.

Az irodapiacon egyik legaktuálisabb kérdése, hogy vajon mennyire ragad be a járvány lecsengése után is az otthoni munkavégzés, és hogy vajon ez milyen hatással lesz a bérlet területek változására, a bérleti díjakra. Bár nehéz előre megjósolni, hogy mi lesz a következménye az összes cég egyéni döntésének, vélhetően a cégeknek továbbra is szüksége lesz irodára, de a területigény megváltozhat az olyan munkakörök esetén, ahol nem jelent gondot az otthoni munkavégzés.