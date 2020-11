A startupok nem kiszáradnak, hanem megfulladnak a sok ötlettől

Számos új ötlet lengi körül az ingatlanpiacot, legtöbbjük digitalizációs alapokon igyekszik a fejlődés irányába terelni az ingatlanpiaci szereplőket. Ezek a proptech cégek hatalmas érdeklődést váltanak ki a befektetőkből világszerte, és még a 2020-as krízishelyzetben is inkább az igaz rájuk, hogy nem kiszáradnak, hanem megfulladnak a sok ötlettől. A KPMG Real Estate Innovation Overview 2020 kiadványa 600 ilyen céget gyűjtött össze a világ minden pontjáról, ebbe a listába 7 magyar proptech is belekerült, amiből 5 mutatkozott be a KPMG legutóbbi ingatlanos kerekasztal-beszélgetésén.

2020 első félévében 7 milliárd dollárnyi olyan üzletkötés jött létre, amely proptech vállalatot érintett. Dános Pál, a KPMG igazgatója arról kérdezte a magyar proptech cégek vezetőit, hogy őket hogyan érintette a pandémia.

Somogyi Zsolt, a Parkl ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a kormány által bejelentett ingyenes parkolás jelentősen megnehezítette a dolgukat, hiszen az utcai ingyenes parkolás miatt az irodaházból is kiállnak a bérlők. Ez a bevételeik kétharmadát tette ki, a megoldás az volt, hogy átalakították a struktúrájukat, és elkezdtek tárgyalni irodaházat bérlő cégekkel. Az irodahasználat kapcsán elmondta, hogy:

"Van olyan ügyfelünk, ahol a tulajdonos az új elkészült irodaházban még lehet, hogy csak a mélygarázst akarja megnyitni, mert egyelőre nincs igény az irodatér használatára. Viszont mi is érezzük azt, hogy hiányoznak a munkatársak." Somogyi Zsolt hozzátette azt is, hogy parkolás szempontból új területek is képbe kerülnek, nemcsak irodaházakban, hanem egy ipari parkban is ki lehet építeni ugyanazt a parkolási rendszert.

Pajor Péter, a Beyond Visual alapítója és ügyvezető igazgatója az online értékesítés nagyobb térnyeréséről beszélt, ami az ingatlanpiacon is megmutatkozik. Egy közös vállalkozás keretében hamarosan Malajziában nyitnának egy ingatlanértékesítő irodát, mindez anélkül működne, hogy oda kellene utazniuk.

"Virtuálisan történik minden, az ügyfél átküldi a szükséges adatokat, a helyi értékesítő pedig virtuálisan megmutatja az ingatlant a vásárlóknak." Pajor Péter beszélt arról is, hogy az egyik legnagyobb partnerük nem is találkozik személyesen a vásárlóval az új lakás eladásánál, virtuálisan mutatja meg és elektronikusan küldi el a szerződést. Az új lakásoknál egyébként is csak terveket látna a vevő, de így nem is kell kimenni az irodába.

Korbuly Ádám, alapító és CTO, Orthograph arról számolt be, hogy minden területen rettenetes költségcsökkentési igény jelentkezik most az ügyfeleik oldaláról. Vannak olyan új megrendeléseik, amelyek a korábbiaktól eltérő iparágból érkeznek, ilyen például, hogy egy gyártó vállalatnál működnek együtt a gépek üzemeltetésében. A technológiára nagy hangsúlyt fektettek az elmúlt időszakban, aminek a hozománya, hogy a nemzetközi partneri hálózatukat is elkezdték építeni.

"A határok átlépése nagy gyorsasággal történik, 3 hete holland céggel szerződtünk, most egy izraelivel tárgyalunk. Eddig ez nem volt, utazni kellett, vásárokra menni, hogy elérjünk új ügyfeleket" - tette hozzá.

Faragó Péter, az Árminimum ügyvezető igazgatója szerint mindig lesz ingatlanpiaci tranzakció, elképzelhető, hogy nem a dunai panorámás luxuslakásokra, hanem a külső részeken lévő kertkpacsolatos lakóházakra. A startupok jövője kapcsán elmondta, hogy:

"Szerintem, ha most egy startup nem szúrja el, akkor nagyot tud gurítani. Nagyon sok mindent kell egyszerre csinálni, több a feladat, mint amit el tudunk végezni, ezért fontos a priorizálás. A startupokra szerintem az jellemző, hogy nem kiszáradnak, hanem belefulladnak, annyira sok ötletük van."

Vas Bence, a Lokcheck alapítója elmondta, hogy most kinyíltak a határok, más az értékesítés menete mint korábban: "Szerintem most mindenkinek oda kell figyelni, izgalmas lesz nézni, hogy ki hogyan tudja átmozgatni a korábbi értékesítési csatornákat. Meg kell találni az online és a személyes találkozások közötti kompromisszumot. Mi egy digitálálist megoldást hoztunk létre, hogy ugyanolyan, vagy még jobb élményt adjunk a vásárlóknak."

Címlapkép: Getty Images