10 befolyásos hazai szereplő, akik a döntéseikkel megrángathatják az ingatlanpiacot

Az ingatlanpiacra a gazdasági folyamatok mellett, az azokkal gyakran összefüggésben álló állami, önkormányzati szabályozók és a szakmai lobbi szervezetek döntései is erős hatást gyakorolnak. A bejelentett célzott támogatások, az infrastrukturális fejlesztések irányai, a lakossági és vállalati hitelfeltételek végső soron mind megjelennek az ingatlanpiaci keresletben, kínálatban és az árakban, legyen szó otthonokról vagy munkahelyekről. Éppen ezért idén a Top 50 legmeghatározóbb hazai ingatlanpiaci szereplő , a Top 5 hazai ingatlanfejlesztő , a Top 5 ingatlanpiaci szakmai szervezet és a Top 10 kommunikációs és marketing szakember mellett elkészítettük a Top 10 ingatlanpiacot befolyásoló szereplő listáját is. Számtalan egyéb szereplő melett 2020-ban ők lettek a legkomolyabb külső hatást keltő szereplők a Portfolio listáján.

Top 10 ingatlanpiacot befolyásoló szereplő

Boros Anita - az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára

Fábián Gergely - a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi rendszer elemzéséért és hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója, valamint a Budapest Institute of Banking vezérigazgatója

Fürjes Balázs - Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár

Kaderják Péter - az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára

Karácsony Gergely - Budapest főpolgármestere

Matolcsy György - a Magyar Nemzeti Bank elnöke

Novák Katalin - családokért felelős tárca nélküli miniszter

Radovan Jelasity - a Magyar Bankszövetség elnöke, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója

Varga Mihály - pénzügyminiszter

Vitézy Dávid - a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója

Részletes bemutatkozások

Boros Anita

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, hazai és nemzetközi tudományos konferenciák rendszeres előadója és szervezője. Államtitkárként munkájának fő feladata annak elősegítése, hogy a hazai építőipar a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv céljaival összhangban fejlődhessen, aminek érdekében több intézkedés is napirenden van. Ilyen többek között az építési-bontási hulladék minél nagyobb arányú felhasználása, a szakképzett munkaerő biztosításához szükséges oktatás színvonalának emelése, a szektor kifehérítése, valamint a hazai kis- és középvállalkozások megerősítése. Az államtitkár úgy látja, hogy a jövőt a körforgásos gazdaságmodell megteremtése jelenti.

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében a körforgásos gazdaságra és fenntarthatóságra való áttérés jegyében nyolc pontot fogalmazott meg a kormány. Ezek közé a hulladékkezelés, az egyszer használatos műanyagok betiltása, a folyók védelme, energiahatékonysági fejlesztések, faültetési program, a naperőművek kapacitásának bővítése, az elektromos autók támogatása és a zöldkötvény-kibocsátás sorolható. Boros Anita előadója volt Építőipar 2020 és a Sustainable World 2020 konferenciáinknak.

Fábián Gergely

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi rendszer elemzéséért és hitelösztönzésért felelős ügyvezető igazgatója, valamint a Budapest Institute of Banking vezérigazgatója. Pénzügyi közgazdászként végzett a Maastrichti Egyetemen, 2009-től pénzügyi stabilitási területen dolgozik a Magyar Nemzeti Bankban. Előbb elemzőként, 2012-től az elemzési csapat irányítójaként, majd 2015-től a Pénzügyi rendszer elemzése igazgatóság vezetőjeként dolgozott. Jelenlegi pozícióját 2017 szeptemberétől tölti be.

A Magyar Nemzeti Bank idén áprilisban elindította a Növekedési Hitelprogram Hajrá!-t (NHP Hajrá!) melynek kihasználtsága november közepére meghaladta az 1000 milliárd forintot, ezért a Monetáris Tanács nemrég a program keretösszegének 1000 milliárd forintos megemeléséről döntött. Az NHP Hajrá! kiemelt fontosságú a koronavírus-járvány kedvezőtlen gazdasági hatásainak tompításában, mivel széleskörű felhasználási lehetőséggel biztosít olcsó és kiszámítható kamatozású forrást a kkv-szektornak. Az NHP Hajrá! iránt az áprilisi indulás óta jelentős érdeklődés mutatkozik a vállalkozások oldaláról, a konstrukció keretében december elejéig több mint 17 ezer vállalkozás jutott kedvező finanszírozáshoz. Fábián Gergellyel idén a Hitelezés 2020, a Lakás Konferencia 2020 és a Property Investment Forum 2020 konferenciákon is találkozhattak.

Fürjes Balázs

Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. 2000 és 2002 között három évig a Budapest Sportcsarnok (Papp László Sportaréna) újjáépítéséért és a 2012-es budapesti olimpiai pályázatért felelős miniszteri biztosként dolgozott. A 2003 és 2011 közötti kilenc évben a WING Zrt. ingatlanfejlesztő cégcsoport elnöki tanácsadója és vezérigazgató-helyettese. 2011 óta a kiemelt budapesti fejlesztések kormánybiztosa, 2004 óta kuratóriumi tagja a Fővárosi Közmunkák Tanácsa Közalapítványnak. 2018 májusában a Miniszterelnökség Budapest-fejlesztési államtitkárnak nevezte ki, a Budapest 2030 városfejlesztési terv során pedig a Budapesti Fejlesztési Tanács ügyvezető alelnöki posztját tölti be.

A Budapest 2030 tervben többek között felsőoktatási, állam- és közigazgatási, sport-, zöldterületi, kulturális és közlekedési fejlesztések szerepelnek, a Liget Budapest projekt, a Hungexpo fejlesztése vagy a Népliget mellett megvalósuló sportcsarnok is ide sorolható. Fürjes Balázs a közlekedésfejlesztés, az otthonteremtés és a városi zöldfelületek fontosságát hangsúlyozza, melynek során a közeljövőben az 5-ös metró, a Galvani híd, a rozsdaövezeti területek városi otthonteremtési programja, és a városvezetéssel közösen egy nagy közparkprogram megvalósítása is elindulhat. Az államtitkár a 2019 szeptemberében átadott MOME Campus fejlesztésében, valamint az új Puskás Ferenc Stadion megvalósításában az építés irányításáért felelős kormánybiztosként vett részt. Fürjes Balázs idén a Lakás Konferencia 2020 eseményünkön adott elő, valamint a "Megfizethető lakhatás és kormányzati tervek" című ingyenes online klubunk kiemelt szereplője volt.

Kaderják Péter

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Korábban a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetője volt. Közgazdász, egyetemi diplomáját és doktori fokozatát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte meg. Pályafutását a BKE-n egyetemi kutatóként kezdte, 1998-ban a Gazdasági Minisztérium kabinetfőnökének nevezték ki. Ezt követően vezető szerepet játszott a magyarországi energiapiac liberalizációjában. 2000-től 2003-ig a nemzeti energiafelügyeleti szerv, a Magyar Energia Hivatal elnöke volt. 2010 óta a Corvinus Egyetem energiagazdálkodási posztgraduális képzését irányítja.

Ahogy a gazdaság több ágazatában, úgy az ingatlanpiacon is egyre jobban előtérbe kerül a megújuló energia és a zöld megoldások alkalmazása. Jó példa erre az új lakásoknál 2021 elején életbe lépő szigorúbb energiahatékonysági követelmény, melynek értelmében a januártól átadásra kerülő lakások esetében legalább 25 százalékos megújulóenergia-hányadot kell biztosítani. A zöldítés, a zöldülés, az energiahatékonyság, a fenntarthatóság, a fenntartható növekedés, mind-mind olyan a közeljövőnket alapjaiban befolyásoló és meghatározó irányok, amik nem a gazdaság túlélése szempontjából, hanem a világunk túlélése és fennmaradása szempontjából elsődlegesek és élveznek egyre nagyobb prioritást. Kaderják Péter az elmúlt években összesen 4 Portfolio konferencián vett részt előadóként.

Karácsony Gergely

Budapest főpolgármestere. 2010 és 2014 között országgyűlési képviselő, a 2014-es önkormányzati választáson a XIV. kerület polgármesterének, majd 2019-ben Budapest főpolgármesterének választották meg.

Átfogó céljai között szerepel a budapesti közlekedés fejlesztése, a lakásállomány korszerűsítése és a városi zöldfelületek területének növelése, mindez a klímavédelmi szempontokkal összhangban. Ennek részeként jönne létre a főváros legnagyobb parkerdeje Csepelen és Ferencvárosban. A kompakt város elképzelése és a megfizethető lakhatás megteremtése kapcsán elmondta, hogy nemcsak az új lakások építését kellene támogatni, hanem szükség lenne a meglévő állomány korszerűsítését szolgáló programra is, amivel csökkenne a lakások által kibocsátott széndioxid-mennyiség és a családok rezsiköltsége. Intézkedéseivel elsősorban Budapest élhetőségén, a környezetünk minőségének javulásán, az itt lakók és dolgozók mindennapjainak a könnyebbé és komfortosabbá, valamint fenntarthatóbbá tételén tud és szándékozik is tevékenykedni. Karácsony Gergely előadója volt a Property Market RELOADED 2020 konferenciánknak, ahol részleteiben taglalta városfejlesztési elképzeléseit az ingatlanos szakmai közösségnek.

Matolcsy György

A Magyar Nemzeti Bank elnöke. Közéleti pályafutását a rendszerváltás előtt kezdte, azóta államtitkárként, kutatóként, bizottsági elnökként, miniszterelnöki tanácsadóként és parlamenti képviselőként is dolgozott, valamint az első Orbán-kormány gazdasági minisztereként részt vett a Széchenyi Terv kialakításában. 2007-től a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet vezetője, 2010-től nemzetgazdasági miniszter, 2013-ban a Magyar Nemzeti Bank elnökévé nevezték ki.

Elnöksége alatt a Pallas Athéné alapítványok révén a jegybank az ingatlanbefektetések területén is megjelent, valamint saját vásárlásaival komoly hatást gyakorolt a válság végén (2014) mély gödörben lévő ingatlanbefektetési piacra és a prémium kereskedelmi-ingatlanok árazására. Mindeközben létrehozták a lakáspiaci kiadványukat is. 2020-ban lakáspiaci szempontból az egyik legfontosabb bejelentése az Új Otthon Program volt, bár ennek elemi egyelőre még nem indultak el látványosan a megvalósulás útján, mindenesetre fontos iránytűnek is értelmezhető. A jegybankelnök már szeptember elején hangsúlyozta, hogy hibás lépés volt az új lakások áfájának visszaemelése, a lakáspiacon kínálati fordulatra van szükség, ezért a zöld otthonok építését olcsó, nulla százalékos jegybanki hitellel kellene támogatni. A bejelentett támogatás lényege, hogy a jegybank közvetlenül adna forrást az új lakások építőinek és vásárlóinak. Véleménye szerint ma az erős kereslet nem találkozik hasonlóan erős kínálattal a lakáspiacon, sem a mennyiség, sem a térszerkezet tekintetében, ezért kínálati fordulatra van szükség.

Novák Katalin

Családokért felelős tárca nélküli miniszter. 2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériumában a család és ifjúságügyért felelős államtitkár, 2017 novemberétől a Fidesz alelnöke, 2018-tól országgyűlési képviselő. Jelenlegi posztját 2020. október 1-jétől tölti be.

Novák Katalin családtámogatási programjának egyik első hangsúlyos eleme az új lakások 5 százalékos áfájának ismételt bevezetése volt. A miniszter emellett azt is bejelentette, hogy 2021. január elsejétől otthonfelújítási programot indít a kormány, amelynek értelmében a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonuk felújítási költségeinek felét, legfeljebb 3 millió forintig átvállalja az állam. A másik bejelentés szintén a már gyermeket nevelő vagy a gyermekvállalás előtt állókat segíti, eszerint 2021 elejétől akár 10 millió forintos támogatást is kaphatnak az érintett családok többgenerációs otthon létrehozására. Illetve a program elemeként illetékmentesség is társul a támogatások közé. A bejelentett csomag nyilvánvalóan komoly hatással van már most is és lesz a jövőben a lakáspiacra és az építőiparra is, különösen azért, mert a 2015-ben indított otthonteremtési program új elemének igényléséhez nem szükséges a CSOK felvétele, így még nagyobb érdeklődés várható. Az általa vezetett csapat pedig egyre komolyabb erőközpontja kezd lenni a lakáspiaccal kapcsolatos ügyeknek, hiszen nem csupán az 5%-os lakásáfa kérdése (korábban a pénzügyminiszter jelentette be) került a hatáskörébe, hanem az MNB által 2019 márciusában életre hívott LITT (Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület) is átkerült a felügyelete alá, amely a lakáspiac legbefolyásosabb szereplőit gyűjtötte össze.

Radovan Jelasity

A Magyar Bankszövetség elnöke, 2011. június 1-je óta az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója. Szakmai pályafutása során kereskedelmi bankoknál és felügyeleti szerveknél is szerzett tapasztalatokat. Banki pályafutását a frankfurti Deutsche Banknál kezdte, ahol négy éven át Kelet-Közép-Európáért felelős területi vezetőként dolgozott. A Magyar Bankszövetség elnökévé 2020 májusától nevezték ki.

A Bankszövetség (amely a legfontosabb hazai bankok és hitelintézetek érdekeit képviselő szakmai szervezet), döntésein keresztül jelentős hatással tud lenni az ingatlanpiacra is, az általuk hozott megállapítások és azonosított kockázatok befolyásolhatják az egyes projektek vagy személyek finanszírozhatóságát. Mindemellett a bankok közös álláspontja és portfólió-tisztítási stratégiájuk az esetlegesen bedőlő hiteleik (moratórium utáni időszakban) miatt szintén komoly befolyással bírhat a hazai ingatlanpiacra. Radovan Jelasity legutóbb a Hitelezés 2020 konferenciánkon adott elő.

Varga Mihály

Pénzügyminiszter. 1998 és 2001 között a Pénzügyminisztérium politikai államtitkára, majd 2002-ig pénzügyminiszter. A második Orbán-kormányban 2012. június 1-jéig a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, majd az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartásért felelős tárca nélküli miniszter. 2013 márciusától nemzetgazdasági miniszter, 2018 májusától pénzügyminiszter.

Az adópolitika, a költségvetésbe illeszthető támogatási rendszerek és kedvezmények mérete és mértéke alapvetően határozzák meg a vásárláshoz, befektetéshez, építéshez, fejlesztéshez, bérléshez felhasználható forrásokat, így a mindenkori pénzügyminiszter közvetett és közvetlen módon is óriási hatással van az ingatlanpiaci mozgásokra. Varga Mihály szerint a jelenlegi válságból való kilábalás nem lesz olyan gyors, mint azt sokan várták, egy W-alakú válság vagy elhúzódó kilábalás valószínűsíthető. A kormány döntése, miszerint megszorítások helyett támogatásokkal és az üzleti környezet javításával kezeli a válságot, az infrastrukturális beruházásokon keresztül az ingatlanpiacra is hatással lesz. Varga Mihállyal legutóbb a Budapest Economic Forum 2020-on találkozhatott a Portfolio közönsége.

Vitézy Dávid

A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója, a tömegközlekedés és a városi mobilitás szakértője. Pályafutását közlekedési aktivistaként kezdte, a budapesti tömegközlekedés javítása mellett. 2010-ben a Budapesti Közlekedési Központ alapító vezérigazgatójának nevezték ki. Vezetése alatt létrejött a főváros új közlekedési stratégiája, sikeresen befejeződött számos nagy tömegközlekedési projekt. 2016 óta főigazgatóként felelős a Magyar Közlekedési Múzeum rekonstrukciójáért, beleértve egy új állandó kiállítás tervezését és megvalósítását. 2020 elején a kormány arról döntött, hogy a Miniszterelnökség alá rendelve a KKBK átalakításával létrehozza a Budapest Fejlesztési Központot (BFK), melynek vezérigazgatójává Vitézy Dávidot nevezték ki.

A BFK feladata, hogy komplex intézményi, közterületi, valamint összehangolt közlekedési és közműfejlesztéseket valósítson meg a természeti és kulturális értékmentés, a környezettudatosság és a fenntarthatóság jegyében. A szakember szerint a Déli Körvasút és az agglomeráció irányába történő vasútfejlesztések következtében az utóbbi száz év legjelentősebb budapesti vasúti fejlesztése indul el, ami a HÉV-vonalak fejlesztésével együtt jelentősen javíthatja a főváros és környékének tömegközlekedést. Vitézy Dávid eddig 8 Portfolio konferenciának volt előadója, legutóbb a Lakás Konferencia 2020-on vett részt.

Címlapkép forrása: Getty Images