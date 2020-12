Ingatlanszakma az oktatásban: sokan azt hiszik, hogy ez csak az ingatlanközvetítésről szól

Az egyik örök igazság, hogy a jövő a fiataloké. De hol vannak a fiatalok? Van minőségi tartalék és megfelelő jövőképzés az ingatlanszakmában? És vajon miért gondolják sokan, hogy az ingatlanszakma kizárólag az ingatlanközvetítők munkájáról szól? - Ezekre a kérdésekre válaszoltak a Property Investment Forum egyik kerekasztal-beszélgetésében a szakértők.

Mészáros Margaréta MRICS, Director, RICS Registered Valuer, Head of Valuation, CBRE Hungary, a beszélgetés moderátora elsőként az oktatási lehetőségekről kérdezte a résztvevőket, akik egyetértettek abban, hogy az ingatlanszakma egyáltalán nem egységes terület, alapvetően műszaki, közgazdasági és jogi tudással rendelkezők dolgoznak itt. Egységes ingatlanszakmai képzés viszont nincs. Egy középszintű OKJ-s, illetve szakirányú továbbképzés van ezen a területen itthon, de felsőfokú tanulmányokat nem lehet jelenleg elkezdeni.

Gerő Péter MRICS, MBA, ingatlanszakértő szakközgazdász, egyetemi oktató, Budapest Corvinus Egyetem, arról számolt be, hogy nemcsak a felsőfokú tanulmányok hiányoznak, hanem máshol is gond van. Sokan véletlenül kerültek az ingatlanpiacra, ami azzal jár, hogy nem feltétlenül a fiatalok indultak el ezen a pályán, hanem a középkorúak részére volt korábban egy menekülő útvonal, ha más szakmát szerettek volna választani. Sokan felnőtt korban kerülnek közel ezekhez a feladatokhoz.

Dr. Hajnal István FRICS, címzetes egyetemi docens, BME, Építészmérnöki Kar, Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék, véleménye szerint ennek az ingatlanszakmai képzésrendszernek piramisszerűen kellene működnie. Nagyon hiányzik az ingatlanszakmának a tudományba való integrálása. Vannak szakmai szervezetek, amelyek már nagyon sokat tettek azért, hogy az utánpótlás meglegyen, - ilyen a LITT és a LEO - akik célzottan a fiatalokat szeretnék megismertetni az ingatlanfejlesztés, vagy éppen a létesítménygazdálkodás szépségeivel.

Hajnal István, Gerő Péter, Mészáros Margaréta

Sokan azt hiszik, hogy ez kizárólag az ingatlanközvetítésrőlszól. Pedig nem.

Hajnal István elmondta, hogy azt a sokszínűséget, amit az ingatlanpiac nyújthat, egyszerre kéne megmutatni a fiataloknak.

Az új generációnak lokációban, területben, feladatkörökben is elképesztőlehetőségeik lehetnek.

Gergő Péter hozzátette, hogy az ingatlanszakmában végezhető szakmai feladatokat általában vállalkozás formájában végzik, éppen ezért az oktatásban lennie kell többek között kommunikációs, adózási, vállalatműködési ismereteket adó óráknak is.

Mészáros Margaréta arról is kérdezte a résztvevőket, hogy az ingatlanszakma mely területén lehetne újítást hozni például modernebb technológia használatával.

Melyik nem? Nincs olyan terület, amire nem mondhatnánk, hogy egészen más jövő van előttünk a következő 10 évben, mint amit eddig tanultunk

- kezdte válaszát Hajnal István, majd hozzátette, hogy a létesítménygazdálkodásban már a vészharangot kongatják amiatt, hogy hogyan fogja átalakítani például a robotika ezt a területet, az ingatlanértékelésben majd lesz egy pillanat, amikor ki kell mondani, hogy a mesterséges intelligencia jobban csinálja, mint a szakértők, illetve az építészet automatizálása is újraformálhatja ezt a környezetet, amimben most is vagyunk.

Gerő Péter kiemelte, hogy:

A mostani digitális technológiák elképesztő lehetőséget adnak arra, hogy szinte halálpontos elemzési hátterünk legyen egy adott szegmensre, a szereplők mozgására, a döntéseik következményeire, az ingatlanpiac apróbb rezgéseire.

- modta a szakértő, majd hozzátette, hogy amikor korábban az ingatlanközvetítők notesszal járták az ismerőseiket az eladó lakások felkutatására, elképzelhetetlen lett volna, ami most megtörténik. Az új elemzési formákat meg kell tanulni, majd meg kell tanítani és ezt gyakorolni kell.

Címlapkép: Getty Images