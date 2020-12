Van itt minden: a legújabb magyar ingatlanfejlesztésekből csemegéztünk

Az idei Property Investment Forum résztvevői már láthatták annak a négy vadiúj ingatlanfejlesztésnek a bemutatkozását, amelyek pár év múlva újabb területekkel gazdagítják az iroda-, raktár-, és hotelpiacot. Az konferencián elhangzottak alapján mutatjuk be most ezeket, azok számára, akik lemaradtak az első felvonásról.

Portfolio Signature karácsonyra is!

A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség A legfontosabb elemzések és exkluzív tartalmak a fa alá. Akár az utolsó pillanatban is megajándékozhatsz valakit egy éves Portfolio Signature előfizetéssel. Ha pedig egyszerre több ismerősnek, barátnak, családtagnak vásárolsz éves előfizetést, akkor van lehetőség mennyiségi kedvezmény re is. Így azon túl, hogy az ünnepekre hasznos ajándékkal készülsz, még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. Tudj meg többet

Összesen négy koncepció mutatkozott be az idei Property Investment Forum konferencián, van közöttük raktárfejlesztés, hotelberuházás és vegyesen iroda-, és lakófejlesztés egyaránt. Az előadások után a résztvevők szavazták meg, hogy melyik kapja az Év Ingatlanpiaci Koncepciója díjat.

Lássuk a projekteket!

1. Polgár Ipari Park - fejlesztő: InfoGroup

Az összesen 58 hektáros Polgár Ipari Park elnevezésű fejlesztési területen már 27 500 négyzetméter spekulatív raktárterület készült el, és további 150 ezer négyzetméter beépítési lehetőség adott. A területen belül egy új, 4500 négyzetméteres szintén spekulatív ipari létesítmény fejlesztését kezdte el az InfoGroup. Az új ingatlan jellemzőit Czifra Balázs MRICS, Director - Sales, Asset Management, Business Development, InfoGroup mutatta be, ezek közül néhány:

4500 négyzetméter alapterület

10 méteres belmagasság

1 dokkolókapu raktárterületenként, ESFR spinkler rendszer

zöld megoldások (napelem, led világítás, szelektív hulladékkezelés)

2. Egy 3 és egy 4 csillagos szálloda a Mérleg utcában - fejlesztő: CPI

1907-ben épült meg a Gresham-palota, amelynek volt egy hátsó cselédszárnya, ami a háború alatt jelentősen megsérült. Ugyanezen épület szomszédjában 1937-ben épült egy új ingatlan ami a CPI tulajdonában sokáig szállodaként működött. Utóbbi felújításával és a szomszédos ingatlan megvásárlásával egyszerre két különböző kategóriájú szállodát hoznak létre, amelyek megfelelnek a fenntarthatósági és környezetvédelmi céloknak. A közös konyhával üzemelő 4 és 3 csillagos szállodák többek között optimalizált energiafelhasználási szabályzó rendszerrel működnek majd, valamint elektromos autótöltőket is kialakítanak. A projekt részleteiről Nagy Iván, Development Director, CPI Hungary beszélt.

A Mérleg utca 6. szám alatt található leendő 4 csillagos szálloda art deco stílusú lesz, és a Mamaison Hotel márkanév alatt üzemel majd.

42 fős étterem és bár

wellness részleg

54 lakosztály, ami akár hosszú távú tartózkodásra is alkalmas például a konyharészeknek köszönhetően

a 7. emeleten 80 négyzetméteres luxuslakosztály, közel az 5 csillagos kategóriának megfelelően

CPI 4 csillagos hotelfejlesztés, forrás: CPI

A Gresham-palota mögötti cselédszárnyból egy 3 csillag superior kategóriás, 101 szobás hotel lesz, a rövidebb tartózkodásra ideérkező turisták számára. Egy passzázs bárt is kialakítanak a bejárat mellett.

100 fős étterem

101 szoba: 15-40 négyzetméter között, amelyek egybenyithatóak, így hosszabb távú tartózkodásra is alkalmas akár több fő esetén is

CPI 3 csillagos hotelfejlesztés, forrás: Property Investment Forum/CPI előadása

3. HelloParks Fót - fejlesztő: HelloParks

Éves szinten 100-200 ezer négyzetméternyi ipari ingatlanterület készül el Magyarországon, amit eddig is felszívott a piac, most az e-kereskedelem bővülésével még inkább nőtt az ipari létesítmények iránti kereslet. Válaszként a Futureal égisze alatt alakult meg idén a HelloParks ipari ingatlanfejlesztő, amely kifejezetten nagy ipari parkok létrehozását tűzte ki célul. A HelloParks Fót elnevezésű legújabb beruházásukat Nemes Rudolf, ügyvezető igazgató, HelloParks, mutatta be. Az ingatlan az M0-ás és M3-as autópályák csomópontjánál épül egy 76 hektáros területen, jelenleg az építési engedélyezési fázisban van az első épület.

Összesen 76 hektáros terület

330 ezer négyzetméternyi teljes beépíthetőség

Átadás: várhatóan 2021 vége

Park Center koncepció: irodák kihelyezése egy A kategóriás épületbe a területen

Napelemek, rendszámfelismerő beléptetés, és telefonon ellenőrizhető és szabályozható energiafelhasználás

HelloParks Fót, forrás: HelloParks

4. Dürer Park - fejlesztő: Property Market

Teljesen megújul az Ajtósi Dürer sor mögötti 3,7 hektáros terület, a Property Market fejlesztésében valósul meg a Dürer Park elevezésű projekt, mely irodákat és lakóházakat foglal magába. Az épületegyüttes egy részének a bontása már elkezdődött, az egykori uszodaépület, és a jelenleg egy tízemeletes irodaszárnnyal rendelkező ház bontása is elkezdődött. A projekt keretében 2 irodaház és 3 lakóépület jön létre, ezek közül az első irodaház-fejlesztést mutatta be Dr. Schrancz Mihály, ügyvezető igazgató, Property Market Kft. Az irodaház rendelkezni fog többek között:

Nagyobb konferenciateremmel a földszinten,

5000 négyzetméteres szintekkel az 1-3. emeleten,

és 800 négyzetméteres toronyszintekkel, Városligetre néző kilátással.

Dürer Park, forrás: Property Market

A konferencia további összefoglalói: