Novák Katalin: ezt kell tudni az 5 százalékos lakásáfáról

2021. január 1-jétől 2026. december 31-éig mindössze 5 százalék lesz a vásárolt vagy kivitelezővel építtetett új lakóingatlanok áfája, akik pedig CSOK-ot is igénybe vesznek hozzá, még ezt is visszaigényelhetik. A részletekről Novák Katalin családügyi miniszter beszélt friss Facebook-videójában.

Január 1-jétől indul Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja, amelynek részeként az új építésű ingatlanok vásárlására vagy építtetésére a mostani 27%-ról 5%-ra csökken az áfa – emlékeztetett.

Ennek feltétele, hogy az ingatlant január 1-jét követően vásárolják meg, a lakás maximum 150 négyzetméteres, a ház maximum 300 négyzetméteres lehet.

Ha mindehhez igénybe vesszük a CSOK lehetőségét, akkor ezt az 5%-nyi áfát is visszaigényelhetjük, CSOK felvétele esetén tehát teljesen áfamentesen is lehet új lakást vásárolni vagy építtetni – hívta fel a figyelmet friss Facebook-videójában a miniszter.

A lakásáfával kapcsolatos változásokról itt írtunk részletesen, lényege: az 5%-os lakásáfa 2026. december 31-ig alkalmazandó, ha az építési engedély legkésőbb 2022. december 31. napján véglegessé vált, vagy az építését ezen időpontig bejelentették az egyszerű bejelentés szabályai szerint. A 2020. év során teljesített ügyletek esetében alkalmazandó adómértéket még az 5%-os kulcs 2019. december 31-ei kivezetéséhez kapcsolódó átmeneti szabály alapján kell meghatározni.

A KEDVEZŐ ÁFASZABÁLYOKKAL A TELJESEN SAJÁT ERŐS ÉPÍTKEZÉSEKNÉL CSAK AZOK ÉLHETNEK, AKIK FALUSI CSOKOT VESZNEK IGÉNYBE. EGYÉBKÉNT A TÁMOGATÁS CSAK A TELJES EGÉSZÉBEN MÁS KIVITELEZŐ ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT ÚJ INGATLANOK VÁSÁRLÁSA ESETÉN KÉRHETŐ.

Novák Katalin a Portfolio-nak adott tegnapi interjújában ez utóbbival kapcsolatban felhívta a figyelmet: „van közel 2500 település, továbbá a tanyák, amelyeken a falusi CSOK igénybe vehető, ahol a saját építkezésnél 5 millió forintig élhetnek az áfa-visszatérítési lehetőséggel. Korábban sem volt az építkezéseknél ötszázalékos áfa. A lakásvásárlások esetében is a végső, értékesítési áfa csökkent. Az 5 százalékos áfa egyébként így is elérhető lesz azok számára is, akik családi házat építenek: generálkivitelezőt kell megbízniuk, és megvásárolniuk tőle a lakást. Akik pedig CSOK igénybevételével vásárolnak, azok számára január 1-jétől még az 5 százalékos áfa is visszaigényelhetővé válik. Ne feledjük el a lakásvásárlási illeték elengedését sem: aki vásárolt már életében ingatlant, az pontosan emlékszik arra a gyomorszorító érzésre, amikor megérkezik az illeték kivetéséről szóló határozat. Egy 30 milliós lakás esetében 1,2 millió forintot fogunk elengedni ezzel, ami egy egygyermekes, akár egyszülős család esetében az igénybe vehető CSOK dupláját jelenti. A lakáspiac élénkítéséhez az illeték elengedése is hozzájárulhat.” - fogalmazott az interjúban a családügyi miniszter.

