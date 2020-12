Rá se fogsz ismerni 5 év múlva a világ építőiparára – Hol fogunk tartani 2025-ben?

Nagyon fontos irányok erősödtek fel 2020-ban a globális építőiparban, melyben a pandémia is jelentős szerepet játszott. Egyrészt az építőipar, ha a többi iparághoz képest késleltetve is, de elkezdett belépni a digitális világba, másrészt ezzel részben összefüggésben a fenntarthatósági szempontok is egyre inkább előtérbe kerültek. Az iparág szereplői, akik eddig hezitáltak, elérkezettnek látják az időt, hogy elkezdjék kidolgozni saját digitális stratégiájukat. Miért fontos mindez és hol fog tartani az iparág 5 év múlva? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ.