Itt a lakásfelújítási támogatás nagy buktatója: erre tényleg figyelni kell

Tapasztalataink szerint sok felújítani szándékozó család nincsen tisztában azzal, melyik költségtípusra mekkora állami támogatást vehet igénybe a január 1-jén elinduló otthonfelújítási támogatás keretében, ezért most ezt tisztázzuk. Nem szabad elfelejteni, hogy a munkadíjról és az anyagköltségekről szóló számlák mellett vállalkozói szerződést is minden esetben csatolni kell a kérelemhez.

Lakáshitelt vennél fel? Használd a Pénzcentrum kalkulátorát!

Záporoztak a családtámogatásokkal kapcsolatos jogszabályok karácsony előtt és után is. Egyrészt megjelent a február 1-jétől elérhető, lakásfelújítási célú kamattámogatott jelzáloghitelre vonatkozó rendelet, másrészt néhány helyen módosult a felújítási támogatásról szóló rendelet is. Utóbbi részeként az elvált vagy különélő szülőkre, a napelemes rendszerek telepítésére vagy cseréjére, a nagykorúak bentlakására és a támogatható munkálatok listájának bővítésére vonatkozó módosítások is megjelentek a Magyar Közlönyben közvetlenül karácsony előtt. Aki felújításba vág bele, érdemes alábbi cikkeinket is áttanulmányoznia:

Hogy oszthatók meg a költségek?

Úgy hallottuk, vannak, akik csak anyagköltségre szeretnék igénybe venni az állami támogatást, és olyanok is, akik csak a generálkivitelezésre kikifizetett munkadíjjal kalkulálnak. Egyikre sem jár állami támogatás, ugyanis nemcsak az olvasható az 518/2020. rendeletben, hogy

„a támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint” (vagyis az állami támogatás akár már 6 millió forintos beruházással maximalizálható), hanem az is, hogy

„a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet”.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy

a maximális, 3 milliós állami támogatás nál mindkét költségtípus számlaösszegének el kell érnie a 1,5 millió forintot: a számlaösszegek 1,5-4,5 milliós megosztása tehát már megfelelő ehhez. Természetesen mindkét költségtípus lehet ennél magasabb is, de erre az összegre már nem jár plusz támogatás,

nál mindkét költségtípus számlaösszegének el kell érnie a 1,5 millió forintot: a számlaösszegek 1,5-4,5 milliós megosztása tehát már megfelelő ehhez. Természetesen mindkét költségtípus lehet ennél magasabb is, de erre az összegre már nem jár plusz támogatás, egy 2 millió forint összegű állami támogatás igénybevételéhez mindkét költségtípus számlaösszege el kell, hogy érje az 1 millió forintot, egy 1,0-3,0 milliós költségmegosztás tehát már megfelelő ehhez,

igénybevételéhez mindkét költségtípus számlaösszege el kell, hogy érje az 1 millió forintot, egy 1,0-3,0 milliós költségmegosztás tehát már megfelelő ehhez, ha pedig valaki például 900 ezer forintnyi állami támogatást tud igénybe venni, akkor mindkét költségtípusról legalább 450 ezer forintos számlát kell benyújtani, megfelel már például egy 450 ezer - 1,350 ezer forintos megosztás.

A támogatás vállalkozási szerződés alapján idén vagy jövőre megkezdett felújításokra igényelhető, méghozzá a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és az utolsó számla kifizetését követő 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig. 2021. január 1-jén vagy azt követően kötött vállalkozási szerződés(eke)t kell mellékelni a kérelemhez, amelyek részletesen meghatározzák a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat és azok díját. Amennyiben a szükséges anyagokat is a vállalkozó biztosítja az igénylő részére, akkor anyagköltség és vállalkozói díj szerinti bontásban kell ezt megtenni. Az építési tevékenységekhez szükséges anyagok költségeiről, illetve a vállalkozási szerződés szerinti felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokról szóló számlák, valamint az átutalással teljesített számlák esetén a kifizetést igazoló dokumentumot is csatolni kell.

Néhány további példát mutatunk be a költségek megosztására az alábbi táblázatban:

Felvehető állami támogatás különböző esetekben Vállalkozói díj Anyagköltség Felvehető támogatás* 1. példa 0 Ft 6 000 000 Ft 0 Ft 2. példa 6 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 3. példa 1 500 000 Ft 4 500 000 Ft 3 000 000 Ft 4. példa 2 000 000 Ft 5 000 000 Ft 3 000 000 Ft 5. példa 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 3 000 000 Ft 6. példa 1 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 7. példa 1 000 000 Ft 9 000 000 Ft 2 000 000 Ft 8. példa 500 000 Ft 3 000 000 Ft 1 000 000 Ft 9. példa 750 000 Ft 5 250 000 Ft 1 500 000 Ft 10. példa 4 000 000 Ft 500 000 Ft 1 000 000 Ft Forrás: Portfolio *A vállalkozói díj-anyagköltség arány mindig 50-50%

Milyen munkálatokra lehet igénybe venni?

Az alábbi munkálatokra igényelhető a támogatás:

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,

fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,

fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,

az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,

a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

tető cseréje, felújítása, szigetelése,

égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,

klímaberendezés beépítése, cseréje,

napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje (napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.)

belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,

a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,

kerítés építése,

gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,

terasz, loggia, erkély, előtető építése,

térburkolat készítése, cseréje,

télikert kialakítása,

amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, meghatározott akadálymentesítési munkák,

alapozási szerkezet megerősítése, valamint

beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,

használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

Címlapkép: Getty Images