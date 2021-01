Ezeket kellene figyelembe venni az új budapesti hidak tervezésénél

Hídra szüksége van Budapestnek, de nem mindegy, hogyan. Az új hidak legyenek városi hidak, amelyek hídfői nem nagy kiterjedésű közlekedési csomópontok, hanem – ahol csak lehetséges – valódi városi terek - osztotta meg gondolatait a Telexen Schneller István, építész-urbanista. A szakember szerint a meglévő hidak hídfő tereit is újra kellene gondolni.

A hidak funkciója nem merül ki abban, hogy közlekedési kapacitással rendelkező útpályaként működnek, hanem önálló helyek, sőt egyéb helyeket maguk köré szervező helyekként is funkcionálnak, formálva ezzel az érintett városrészek funkcióit. A hidaknak, a közlekedésben játszott szerepük mellett, terület- és településfejlesztő hatásuk is van.

Budapesten sokáig egy viszonylag szűk belváros területen belül kötötték össze a folyó bal és jobb partját a hidak. Amíg a folyó 28-30 km hosszan kanyargott Budapest közigazgatási és lényegében teljesen beépített területén, a hidak a középső 7 km-es szakaszon helyezkedtek el. Ez az Árpád hídtól a Petőfi hídig terjedő terület volt az, így ide sűrűsödtek az egyre növekvő környezeti terhek is.

Fejlesztések 1990 után

A 90-es évek elején született városfejlesztési koncepció egyik legfontosabb célja a Duna és a város egésze kapcsolatának javítása, Budapest víz felé fordulása, a hagyományos belváros észak-dél irányú folyó menti meghosszabbítása volt. Ezt a célt segítette az 1996-ra tervezett világkiállítás helyszínválasztása a dél-budai Duna-parton. A – később lemondott – világkiállításra való készülődés felgyorsította egy régi-új Duna-híd, a Lágymányosi (jelenleg Rákóczi) híd építését.

Ez nemcsak a híd megépítését, de a mindkét oldali Duna parti terület megtisztítását és fejlesztését idézte elő.

A híd tágabb körzetében megindult a lágymányosi iparterület revitalizációja a Fehérvári út és a Duna part között. Befejeződött a 80 éve tervezett Hungária körút kiépítése, a szakasz többé-kevésbé városias beépülésével. A folyó két partja egymással szembeni városrésszé alakult.

Az ezredforduló után megépített, az M0-autóút Dunán való átvezetését biztosító északi Duna híd, a Megyeri híd, nem elsősorban a városszerkezetet alakította át, hanem a forgalmi csatornák terhelését módosította, akárcsak 2013-tólkezdve a déli M0-s híd többletkapacitása is.

A fejlesztések azonban nem csökkentették a belváros forgalmát, aminek egyik oka a személygépkocsi-állomány radikális megnövekedése, a másik a tudatos rendszerszerű, a konfliktust is felvállaló beavatkozások elmaradása volt.

Lehetséges beavatkozások

a Váci úti központba vezető felüljáró elbontása

az M3-as bevezető szakaszának, a Városligeten átvezető Kós Károly sétánynak lezárása

a Lánchíd egyéni motorizált közlekedés előli lezárása, közösségi, kerékpáros és gyalogos forgalomnak való átadása.

a Kossuth Lajos utca – Rákóczi út tengely forgalmi kapacitásának csökkentése

az Erzsébet híd szerepének felülvizsgálata a BAH-csomóponttól kezdve egészen a budai hídfő tereiig.

a BAH-csomópont külön szintű Belvárosba vezető ágának elbontása, és a híd Döbrentei téri déli irányú lehajtójának elbontása a városi terek rehabilitációját eredményezhetné

Egy új Duna-híd hatása

Egy új Duna-híd hatása nemcsak a közvetlen környezetében lesz érezhető, hanem kis túlzással az egész városban. Az új hidak nemcsak a forgalmi terhelés megosztását és a terület- és településfejlesztést általában segíthetik, de hozzájárulhatnak a főváros és általános értelemben az európai településfejlesztés egyik legfontosabb céljának megvalósításához, az úgynevezett kompakt város létrejöttéhez is.

Budapest tervezett új hídjai:

az Aquincum-Újpesti,

a Galvani úti

és a Budafok-Csepel magasságában tervezett híd

közelebb hozzák egymáshoz a folyó két partján, eddig a folyó által elválasztott városrészeket.

Mindez nem pusztán azt jelenti, hogy sok ezer embernek 30-40 perccel lerövidül a napi utazásban eltöltött ideje, hanem azt is, hogy az általuk megteendő napi távolság, és ezzel a kibocsátott benzingőz mennyisége is csökken. A rövidebb, mert nem a főváros központi területi érintésével legyőzött távolság megtérülése tehát nemcsak időben, hanem a városklíma szempontjából is mérhető lesz.

Ezzel együtt az utazási célok is változnak. A csepeliek például nemcsak azért fognak Budaörsre menni, mert az új híd ezt lehetővé teszi, hanem többek között azért is, mert az egykor közel negyvenezer embert foglakoztató Csepel Művek munkahelyeinek nagy része megszűnt, miközben Budaörsön egy hatalmas logisztikai- és bevásárlóközpont-együttes jelentős munkaerőt szív fel. Hasonlóan Óbudáról és környezetéből sem azért fognak Újpestre és Angyalföldre menni, mert híd épül, hanem azért, mert a Váci úti tengelyen van Budapest egyik legnagyobb irodanegyede.

"A közlekedés- és településfejlesztés átrendeződése ugyanakkor rendszerszemléletű megközelítést igényel, az arányos teherviseléshez okos és a konfliktusokat is felvállaló beavatkozások szükségesek. Az új hidak legyenek városi hidak, amelyek hídfői nem nagy kiterjedésű közlekedési csomópontok, hanem – ahol csak lehetséges – valódi városi terek és ugyanez vonatkozzon a meglévő hidak, például az Árpád híd, az Erzsébet híd és a Petőfi híd hídfő tereire is. Emellett új hidak csak a kötöttpályás közösségi közlekedés, kerékpár és gyalogos közlekedés szerepének kiemelt biztosításával épüljenek. Az új hidak által létrehozott közlekedési pályák számával arányosan kerüljenek „visszaépítésre” (szűkítésre) a belső városrészeken áthaladó közlekedési pályák, nemcsak a hidakon, de a hozzájuk vezető útvonalakon is. Természetesen ez csak néhány alapelv, amit egy-egy új híd esetén a konkrét helynek megfelelően kell alakítani." - tette hozzá a szakember.

Címlapkép forrása: Budapest Fejlesztési Központ/NIF/UNStudio