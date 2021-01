Így halad az ország legmagasabb épületének fejlesztése - Képeken a Mol Campus építkezése

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több mint két éve, 2018 októberében rakták le a Mol Campus alapkövét, azóta pedig egyre látványosabban magasodik a környezete fölé az épület. A 120 méter magasra tervezett irodaházra a napokban elkezdték az ablakokat is felszerelni, amit az általunk készített képek is igazolnak. Képgalériánkban most te is megnézheted, hogy áll az ország legmagasabb épületének fejlesztése.