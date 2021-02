Mentőcsomag a terézvárosi vendéglősöknek: lépett a kerületi polgármester

A VI. kerületi polgármester, Soproni Tamás közösségi oldalán jelentette be, hogy mentőcsomagot nyújtanak a kerületi vendéglátósoknak, mert nem szeretnék, hogy lehúzott rolók és bedeszkázott üzletek várják az újranyitás időszakát. A csomag nemcsak a kormány által is bejelentett önkormányzati és állami ingatlanok bérleti díj mentességét, hanem többek között a teraszdíjak elengedését is tartalmazza.