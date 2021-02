Így még biztosan nem láttad a budapesti irodapiacot - Érdekes számok láttak napvilágot

Vajon hol van Budapesten a legtöbb iroda? Hogy fog kinézni a piac egy-két vagy három év múlva? A Cushman & Wakefield elemzése ezúttal nemcsak a piac egészét, hanem az egyes alpiacokat külön-külön is megvizsgálta, összehasonlítva a várható trendeket.

A globális trendnek megfelelően a budapesti irodapiac 2020-as keresleti szintje visszafogott volt a megelőző évekhez képest. A kereslet 334 700 négyzetméter volt, ami 57%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest. A bérleti típusok közül a szerződéshosszabbítások részaránya nőtt, ami a teljes kereslet 43 százalékát teszi ki, míg az előbérleti szerződések visszaestek a korábbi évekhez képest. Ennek hatására az üresedési ráta emelkedett valamelyest, de még mindig a lélektani 10 százalékos küszöb alatt van.

Noha a 2021-2022-es átadással ütemezett fejlesztések volumene az elmúlt tíz év átlagához képest magasabb értéket mutat, a hamarosan piacra kerülő területek 44 százaléka már bérlőre talált. A home office elterjedése egyértelműen hatással van a jövőbeli keresletre és a tervezett fejlesztésekre, a nagy bérlők azonban továbbra is elkötelezettek a hosszútávú szerződések mellett. Az indikátorok azt mutatják, hogy Budapesten idén erős visszapattanás jöhet, ugyanakkor

a legtöbb bérlő továbbra is kivár és újragondolja a home office elterjedése miatti jövőbeli területigényét.

A saját tulajdonú irodaházakban pedig arra is van példa, hogy a csökkenő területigény miatt az iroda egy részét albérletbe adják.

Alpiacok szerinti bontás

Ha a budapesti alpiacokra vagyunk kíváncsiak, érdemes elsőként azok méretét megnézni. Nem újdonság, hogy a teljes, 3,9 millió négyzetméteres irodaállományból a Váci úti irodafolyosó hasítja ki a legnagyobb szeletet, ahol mostanra több mint 1 millió négyzetméter van jelen, a csőben lévő fejlesztésekkel együtt ráadásul ez hamarosan 1,13 millió négyzetméterre fog emelkedni.

A második helyen a Pest-Központ alpiac van, mintegy 640 ezer, a várható fejlesztésekkel együtt közel 710 ezer négyzetméterrel. Ezt követően azonban érdekes helycseréknek lehetünk hamarosan tanúi. Jelenleg a harmadik helyen a Nem-központi Pest alpiac áll 520 ezer négyzetméterrel, majd fej fej mellett Buda Központ és Dél-Buda. Dél-Budán ugyanakkor közel 180 ezer négyzetméternyi fejlesztés zajlik, így néhány éven belül 615 ezer négyzetméterrel ez az alpiac fogja átvenni a dobogó harmadik fokát.

Az üresen álló területek kapcsán az átlag mögött is nagy különbségek vannak. A legkisebb arányban ezúttal Észak-Budán vannak üresen álló irodaterek, az ottani állomány mindössze 4,3 százaléka. 7-8 százalék közti üresedés jellemzi a CBD-t, Dél-Budát és a Váci úti folyosót, míg a többi alpiacon már 10 százalék körüli, vagy kicsivel afölötti az üresedés mértéke. A legtöbb iroda ahogy a korábbi években, úgy most is az agglomeráció alpiacát jellemzi, az ottani 133 ezer négyzetméteres állomány 29 százaléka üres, de volumenben ez így is csak feleannyi mint például a Váci úti folyosón.

Bérleti díjak

A legmagasabb prémium bérleti díjak továbbra is a CBD-t jellemzik, ahol a felmérés szerint átlagosan 25 euró/négyzetméter/hó költséggel számolhatnak a piac szereplői.

A többi alpiacon néhány kivételtől eltekintve 17-18 euró között alakulnak a díjak, a Nem-központi Pest és az Észak-Buda alpiacokon azonban csak a 15-15,5 eurót érik el. A legkisebb költségekkel az agglomerációban kell számolni, ott 11,5 euró az átlagos bérleti díj.

2020 legnagyobb átadásai

Legnagyobb irodaátadások 2020-ban Budapesten név helyszín alapterület (m2) fejlesztő AGORA Hub Váci úti folyosó 34500 HB Reavis AGORA Tower Váci úti folyosó 34500 HB Reavis Budapest One Dél-Buda 27400 Futureal Váci Greens F Váci úti folyosó 25000 Atenor Váci Greens E Váci úti folyosó 22460 Atenor Arena Business Campus I. ütem Nem-központi Pest 20400 Atenor Forrás: Cushman&Wakefield

