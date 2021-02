Megújul a pesti alsó rakpart Kossuth tér és Margit híd közötti szakasza

Számos európai városhoz hasonlóan Budapesten is megvalósítható egy zöldebb, élhetőbb, az autók mellett a gyalogosoknak, sétálni vagy biciklizni vágyóknak is biztonságos teret hagyó rakpart. A rakpartok gyalogosbarát megújítását első lépésben a pesti alsó rakpart Kossuth tér és a Margit híd közötti szakaszon kezdjük el, a mintegy 500 méter hosszú szakasz hiányzó gyalogos kapcsolatának megteremtésével - írja Karácsony Gergely közösségi oldalán . A hír kapcsán Fürjes Balázs , Budapestért és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár elmondta , hogy a projekthez a kormány még tavaly év végén a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának döntése szerint 787 millió forintot folyósított a Fővárosi Önkormányzatnak.

A tervek a tavalyi év elején érkeztek be a hivatalba, de mivel ezek még az előző városvezetés elképzeléseit tükrözték, és nem egyeztek az új városvezetés elvárásaival, ezért a projekt áttervezése mellett döntöttünk. Ennek során szélesítettük a járdát, növeltük a forgalomcsillapított szakasz hosszát, kivettük a szalagkorlátot az útpálya mellől, és talajkapcsolatos fák ültetését kértük.

A meglévő út felújításával egyidőben összefüggő, 4-5 méter széles gyalogos sétányt alakítunk ki a forgalom 30km/h-s csillapításával.

A gyalogos sétány arculata a rakpart Parlament előtti szakaszának kialakításához fog illeszkedni, gránit kockakő burkolattal, emellett a projekt során 35 talajkapcsolatos fát is ültetünk a sétány mentén. Annak érdekében, hogy a sétánynak helyet tudjunk biztosítani, a Markó utcai lehajtó támfala is átépítésre kerül a műemlékvédelmi előírások figyelembevételével - hangsúlyozta a főpolgármester.

Bár elkötelezettek vagyunk a kerékpározás feltételeinek javításán, a rakpart ezek szakaszának szűk keresztmetszete nem teszi lehetővé a kerékpársáv kialakítását, így a kerékpárosok továbbra is a felső rakpartot tudják igénybe venni a biztonságos közlekedéshez. A mai napon megjelent nyílt közbeszerzési felhívás a kivitelezési munkák elvégzésére, így egy újabb mérföldkőhöz érkezett a projekt megvalósítása.

Az építkezés ütemterv szerint idén júniusban kezdődik, és 2021. december 31-én tervezzük befejezni.

Bízunk benne, hogy a megújuló rakpart minden budapestit közelebb hoz a városához - tette hozzá Karácsony Gergely.

Fürjes Balázs hozzátette: a célunk világos: a rakpart újjáépítése és összefüggő Duna-parti sétány létrehozása. Ez azt jelenti, hogy ez a rész északról a Jászai Mari téri szakaszhoz, délről pedig a Parlament előtt a Kossuth Lajos térhez kapcsolódna. Így végre méltó Duna-parti környezet fogadja a Budapestre látogatókat és az itt élőket! Mindkét szakasz kormányzati finanszírozásban készült el az elmúlt 10 évben, a munka folytatása pedig mutatja: az elkötelezettségünk Budapest fejlesztése iránt nem változott. A fejlesztés elemei a következők:

A Kossuth Lajos tér 2014-ben megvalósult felújítása során alkalmazott arculat – burkolatok, utcabútorok és kandeláberek – használatával, az Országház előtti rakpartszakaszhoz csatlakozva a Margit hídig kiépül a sétány, ezáltal a rakpart gyalogosan végigjárhatóvá válik a Duna Arénától az Országháztól délre eső Cipők a Duna-parton emlékműig.

A sétány mentén új fasor is létesül az Olimpia park, a képviselői irodaház és a Jászai Mari tér előtti szakaszon.

A Jászai Mari téri rakparti lehajtó mellett járda épül, így az ott létesítendő új gyalogátkelő révén kényelmesebben megközelíthető lesz a parti sétány; emellett az Olimpia park előtt meglévő átkelő némileg délebbre tolva szintén rendelkezésre áll majd.

A 2x1 sávos útpálya szűkített keresztmetszettel megmarad, azonban a mai parkolóhelyek többségét gyalogosfelületek váltják fel és megnyílik a lehetőség a rakpart forgalomcsillapítására.

A támogatási szerződés még 2017-ben jött létre a Kormány és a Fővárosi Önkormányzat között. A műszaki tartalmat a Főváros és a Kormány közös városfejlesztési fóruma tavaly rögzítette, a Városháza és a BFK azóta is szorosan együttműködött a beruházás kapcsán.

A Kossuth Lajos tértől délre eső, a Bálnáig tartó rakpartszakasz megvalósításának finanszírozása kapcsán még tartanak az egyeztetések a Főváros és a Kormány között, hiszen ez is egyike azon projekteknek, melyek átvállalására a Kormány javaslatot tett a Fővárosnak a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának tavaly októberi ülésén. A kivitelezésre nyújtott állami támogatás átutalásának feltétele az építési engedélyek megszerzése volt: ez a feltétel tavaly év végén, közvetlenül az ünnepek előtti napokban teljesült, a támogatás folyósítása pedig 2020 utolsó napjaiban meg is történt! A kivitelezés a Fővárosi Önkormányzat beruházásában még idén meg is valósulhat.

