A koronavírus egy éves mérlege a kelet-közép-európai ingatlanpiacon

A koronavírus világjárvány kirobbanása óta Kelet-Közép-Európa valamennyi országában számos olyan korlátozást vezettek be, ami érinti az ingatlanszektort. Ezek a korlátozások közel egy éve jelen vannak a mindennapjainkban. A régió országainak jelenlegi állapotáról dr. Krüpl László , a Schönherr Hetényi Ügyvédi iroda ingatlanjogi csoportjának vezetője készített összeállítást.

Különleges jogrend bevezetésére nem, de rendkívüli intézkedések bevezetésére mindenhol sor került: a legtöbb országban ilyen a kijárási korlátozás, amely többnyire éjszaka érvényes, de Csehországban még nappal is. A kijárási korlátozás alól mindenhol kivételt képez a munkavégzés, a sporttevékenység, valamint az alapvető élelmiszerek és gyógyszerek vásárlása. Mindenhol kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk használata, Ausztriában kifejezetten az FFP2 típusú maszkot kell használni. A legtöbb országban tilos vagy legfeljebb 50 fővel engedélyezett a rendezvények tartása.

A rendkívüli intézkedések komoly hatással vannak az ingatlanszektorra.

Magyarországon az összesített tranzakciós volumen több, mint 30 százalékkal csökkent az előző éves állapothoz képest, de egyik alszektor sem került kilátástalan helyzetbe.

Az építőipari kivitelezések mindenhol zavartalanul folynak. Az irodapiaci akvizíciók számában stagnálás figyelhető meg, a bérleti piacon pedig a bérleti tranzakciók volumene 40 százalékkal csökkent: 2020-ban körülbelül 250 ezer négyzetméternyi terület tekintetében jött létre bérleti megállapodás. Az irodapiacon nőtt az üresedés, jelenleg a 10 százalékot közelíti és elsősorban a "B"-kategóriás irodaházakat érinti. Bár az irodaházak használata általában nem tilos, a munkavállalók közel fele otthonról dolgozik. A bevásárlóközpontok forgalma a koronavírus első hulláma miatt bevezetett rendkívüli intézkedések, valamint a növekedő vásárlói elővigyázatosság következtében 60-70 százalékot esett vissza. Viszont az üzletekben a nyár végétől nagyobb a látogatottság, így a helyzet javult. A logisztikai szektort nem érintette a koronavírus.

Dr. Krüpl László Schönherr Hetényi Ügyvédi IrodaIngatlan pénzügyek, Ingatlan bérlet, Ingatlan tranzakciók, Projekt fejlesztés, Ingatlan- és építkezési jog Dr. Krüpl László irodánk ingatlanjogi csoportjának vezetője, aki több mint egy évtizedes tranzakciós tapasztalattal rendelkezik. Mind share deal-ek, mind pedig asset deal-ek vonatkozásában nyújt jogi... Tovább

A balkáni országok, valamint Ukrajna és részlegesen Románia kivételével az éttermek és a bárok zárva tartanak és csak elvitelre vagy házhozszállítással szolgálják ki a vendégeket. Több balkáni országban, továbbá Lengyelországban, Ukrajnában, Moldovában és Törökországban a szállodák nemcsak az üzleti célú, hanem a magáncélú vendégek számára is nyitva állnak. A legtöbb országban magánlakások használata, a családi rendezvények tartása is korlátozott, általában limitált számú személy fogadására van lehetőség.

Íme az egyes országok

Ami a fennálló jelzálog-hitelek törlesztését illeti,

a régió tizenöt országának kevesebb, mint a felében van jelenleg fizetési moratóriumra lehetőség.

A bérlői pozíciót védő rendkívüli intézkedések csak Ausztriában, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában és Szlovéniában maradtak fenn. A régióban egyedül Montenegróban tiltották meg a lakóingatlannak az üzleti célú bérbeadását kettőnél több személy számára, ha azok nem családtagok. Ugyanakkor, továbbra is megengedi mindegyik ország jogrendszere, hogy a bérlők bírósági jogvédelmet kérjenek. Ausztriában, Szerbiában és Törökországban első fokon megjelentek a bérlőt védő bírósági ítéletek, melyek megállapították, hogy a koronavírus miatti rendkívüli korlátozások olyan vis maior helyzetet eredményeztek, mely a bérlőt a felmondásra vagy a bérleti díj csökkentésre jogosítja fel. Az alábbiakban következnek az egyes országokban alkalmazott intézkedések.

Ausztria

Formális szükséghelyzet bevezetésére nem került sor, de kijárási korlátozás van érvényben. Beltéri nyilvános helyeken, közlekedési eszközökön és kültéri piacokon az FFP2-es típusú maszk viselése kötelező. A múzeumok és az állatkertek február elejétől megint kinyitottak. Közeli érintkezéssel járó szolgáltatások (például fodrász, masszázsszolgáltatás) nyújtása esetén biztosítani kell, hogy 10 négyzetméterenként legfeljebb egy ügyfél tartózkodjon zárt térben, a szolgáltatások igénybe vevői pedig kötelesek magukat egy 48 óránál nem régebbi negatív teszttel igazolni. A lakóingatlanok bérlői a tavalyi év második negyedévében fizetendő bérleti díjra moratóriumot kaptak, ezen összegeket jelenleg sem lehet követelni. A lakáshitelek és a fogyasztói hitelszerződések törlesztésére március végéig moratóriumot rendeltek el. Elsőfokú, még nem jogerős bírósági ítéletek születtek a bérlői pozíció védelmében.

Bosznia-Hercegovina és a Boszniai Szerb Köztársaság

Bosznia-Hercegovina és a Boszniai Szerb Köztársaság területén már megszűnt a rendkívüli jogrend, de míg az előbbi területén kijárási korlátozás van érvényben, addig az utóbbi esetében ilyet nem vezettek be. Az egész térségre igaz, hogy az éttermek és a bárok az egészségügyi korlátozó intézkedések betartása mellett nyitva tarthatnak és a szállodák nemcsak üzleti célú, hanem magáncélból érkező vendégeket is fogadhatnak. A színházak és a mozik korlátozott nézőszám mellett működnek. Törlesztési moratóriumot hat, illetve tizenkét hónapra lehetett igényelni a tavalyi év végéig.

Bulgária

Veszélyhelyzetet hirdettek ki, de nincs kijárási korlátozás. Beltéri nyilvános helyeken, közlekedési eszközökön, valamint az illetékes helyi önkormányzatok által meghatározott közterületeken kötelező az orrot és szájat fedő maszk viselete. A szállodák üzleti céllal utazó vendégeket fogadhatnak, az éttermek csak házhozszállításra és elvitelre szolgálják ki a vendégeiket. A színházak és a mozik korlátozott nézőszám mellett működnek. A magánszemélyek és a vállalkozások március 23-ig igényelhetnek törlesztési moratóriumot.

Csehország

A szükségállapotot a cseh kormány nemrég meghosszabbította, így nemcsak este, hanem napközben is kijárási korlátozás van érvényben azzal, hogy vásárlás céljából el lehet hagyni a lakóhelyet. Beltéri nyilvános helyeken, közlekedési eszközökön és kültéren is kötelező a maszkhasználat. A szállodák igazoltan halaszthatatlan üzleti út esetén fogadnak vendéget. Meghatározott típusú üzletek kivételével az üzletek többsége korlátozottan nyitva tart, az éttermek a helyszíni étkezésre nem biztosítanak lehetőséget. A múzeumok zárva vannak, a kulturális programok csak online rendezhetők meg. A kötelező fizetési moratórium tavaly október végén, a bérleti szerződésekkel kapcsolatos bérlői védelem pedig tavaly december végén járt le.

Észak-Macedónia

Sem veszélyhelyzet, sem kijárási korlátozás elrendelésére nem került sor. Beltéren és kültéren, valamint közösségi közlekedési eszközökön kötelező a maszkhasználat. A bevásárlóközpontok nyitva vannak, az éttermekben és bárokban lehetséges a helyszíni fogyasztás. Mind beltéri, mind kültéri rendezvények tarthatók, ugyanakkor korlátozott létszámmal. A zenés rendezvények megtartása tilos. A bérlői, valamint az adósi pozíciót nem védik rendkívüli intézkedésekkel.

Horvátország

Veszélyhelyzetet hirdettek ki, de nincs kijárási korlátozás. A maszk viselése kültéren nem, csak beltéri nyilvános helyeken és közlekedési eszközökön kötelező. A szállodák a magáncélú utazók részére is nyitva tartanak, az éttermek és a bárok csak házhozszállításra és elvitelre szolgáltatnak. A színházak, könyvtárak, múzeumok korlátozottan tartanak nyitva. A fizetési moratóriumot a vállalkozók és a magánszemélyek legfeljebb hat hónapra, legkésőbb március 31-ig kezdeményezhetik.

Lengyelország

Sem veszélyhelyzet, sem kijárási korlátozás elrendelésére nem került sor, beltéren és közterületen maszkviselési kötelezettséget vezettek be. Az éttermek csak házhozszállítási szolgáltatásra vagy elvitelre szolgáltatnak, a bevásárlóközpontok nyitva vannak. A szállodákat és a vendéglátóipari egységeket nemrég újra megnyitották a magáncéllal érkező vendégek részére. Korlátozottan, de ismét látogathatók a mozik és a színházak is. Hiteltörlesztési moratórium bevezetésére nem került sor. A kereskedelmi célú, 2000 négyzetméter feletti eladótérre megkötött bérleti szerződések esetén a bérlői tevékenység felfüggesztésével a felek jogai nem gyakorolhatók. A jogalkotó a bérlők részére ajánlást fogalmazott meg, mely szerint a bérlők ajánlják a bérbeadóknak az adott bérleti szerződés legalább hat hónappal történő meghosszabbítását.

Moldova

A kihirdetett veszélyhelyzet ellenére nincs kijárási korlátozás. Beltéri nyilvános helyeken, közlekedési eszközökön és kültéren is kötelező a maszkhasználat. Az éttermekben helyszíni fogyasztásra is van lehetőség, a szállodák nemcsak az üzleti, hanem a magáncélú utazók számára is nyitva vannak. A mozielőadások kivételével kulturális rendezvények korlátozott látogatottsággal tarthatók. Nem történtek rendkívüli intézkedések a bérlők, vagy az adósok védelmében.

Montenegró

Kijárási korlátozás van érvényben, sőt, a járművek helyközi forgalma is kifejezetten tilos. Kültéren és beltéri nyilvános helyeken is kötelező a maszkhasználat. A szállodák üzleti és magáncéllal érkező vendégek számára nyitva állnak. Az éttermek és a bárok fogadhatnak vendégeket, de az élőzene tilos. A boltok nyitva tartanak. A lakóingatlanokban tilos családi rendezvények tartása. Bizonyos szektorokban (például turizmus vagy mezőgazdaság) tevékenykedő vállalkozások augusztus 31-ig tartó fizetési moratóriumot igényelhetnek, továbbá hathavi fizetési moratóriummal élhetnek a munkahelyüket elvesztő magánszemélyek is. Egyedülálló rendelkezés a régióban, hogy nem rokoni viszonyban álló magánszemélyek között tilos a lakóingatlannak több mint két személy részére történő bérbeadása.

Románia

Veszélyhelyzet és kijárási korlátozás van érvényben. Beltéren és kültéren, valamint közösségi közlekedési eszközökön kötelező a maszkhasználat. A korábbi esetszámtól függően több megyében korlátozottan nyitva vannak az éttermek, mozik és a múzeumok, ugyanakkor egyes megyékben teljesen zárva tartanak. A családi rendezvények megtartása tilos. A magánszemélyek és a vállalkozások legfeljebb kilenc hónapos fizetési moratóriumot igényelhetnek.

Szerbia

Sem veszélyhelyzet, sem kijárási korlátozás elrendelésére nem került sor. Kötelező a maszkhasználat a nyilvánosság számára nyitva álló helységekben, közösségi közlekedési eszközökön, valamint ott, ahol a két méteres védőtávolság tartása nem lehetséges. A bevásárlóközpontok, az éttermek, a szállodák nyitva tarthatnak. Sem a bérleti szerződésekre, sem a fizetési kötelezettségekre vonatkozóan nincsen különleges intézkedés. Megjelent néhány elsőfokú, még nem jogerős, a koronavírust vis maior körülményként meghatározó bírósági döntés.

Szlovákia

Beltéren és kültéren, valamint közösségi közlekedési eszközökön kötelező a maszkviselés. Az éttermekben csak elvitelre vagy házhozszállítással szolgáltatnak. A szállodák és a bevásárlóközpontok zárva tartanak. Az alapvető árucikkeket (például az élelmiszerboltok, gyógyszertárak) árusító üzletek nyitva tartanak. Kulturális rendezvényeket nem lehet megtartani. A bérlők az államtól támogatást igényelhetnek a bérleti díjra, egyéb bérlőket védő intézkedés nincsen. A természetes személyek legfeljebb kilenc havi, a vállalkozások legfeljebb három havi fizetési moratóriumot igényelhetnek.

Szlovénia

Kijárási korlátozás van érvényben, ezen túl kötelező a maszkviselés közhasználatú belterekben, közösségi közlekedési eszközökön, de kültéren is, ha a 2 méteres védőtávolság betartása nem lehetséges. A szállodák halaszthatatlan üzleti célból érkező vendégeket fogadhatnak, azonban e célt megfelelően igazolni kell. Az éttermek és a bárok zárva vannak, kizárólag házhozszállítási szolgáltatás vagy az ételek elvitele lehetséges. A bevásárlóközpontok nyitva tartanak. Kulturális programok nem kerültnek megtartásra, a színházak és a mozik zárva vannak. A hitelek törlesztésére kilenc havi fizetési moratórium igényelhető. Az állami vagy önkormányzati tulajdonban álló bérlemények bérlői nem kötelesek bérleti díjat fizetni abban az esetben, ha az üzleti tevékenységük folytatása lehetetlen vagy lényegesen akadályoztatott. További rendkívüli intézkedés, hogy a kereskedelmi bérlemények bérlői június 30-ig gyakorolható többletjogokat kaptak, mely alapján felmondhatják az adott magánszeméllyel vagy társasággal megkötött bérleti szerződést, a bérleti díj vonatkozásában fizetési halasztással éljenek, vagy az akadályoztatás idejével egyoldalúan megnöveljék a bérleti időtartamot.

Törökország

A környező országokhoz hasonló kijárási korlátozás érvényesül, ugyanakkor a 65 évnél idősebbekre és a 20 évnél fiatalabbakra különleges szabályok vonatkoznak, mert míg az előbbiek csak 10 és 13 óra között, addig az utóbbiak 13 és 16 óra között hagyhatják el az otthonaikat, továbbá számukra tilos a tömegközlekedési eszközök használata Isztambulban. A maszkhasználat nyilvános helyeken beltéren, valamint kültéren is kötelező. A szállodák nemcsak üzleti célú, hanem magáncélból érkező vendégeket is fogadhatnak, az éttermek csak házhozszállításra vagy elvitelre szolgáltatnak. A fürdők és más wellnessközpontok zárva tartanak. A fizetési moratórium július 30-ig meghosszabbításra került, a bérlőket nem védik különleges intézkedések. Egy tartományi bíróság a koronavírus, mint vis-maior körülmény miatt felére csökkentette a bérleti díjat egy bérleti szerződés alapján, a döntés még nem jogerős.

Ukrajna

Sem veszélyhelyzet, sem kijárási korlátozás nem került bevezetésre. A szállodák, az üzletek és az éttermek nyitva tartanak. Korlátozottan a múzeumok is nyitva tartanak. Sem a bérleti szerződésekre, sem a fizetési kötelezettségekre vonatkozóan nincsen különleges intézkedés.

Csak a korlátozások megszűnése után indulhat be az ingatlanpiac

A fentiekből látszik, hogy a korlátozások szempontjából nem figyelhető meg egységes trend. Míg Lengyelországban nemrég megnyitották a szállodákat és a vendéglátóipari egységeket addig más országban (például Montenegróban) szigorítások figyelhetők meg. Nemrég a cseh kormányzat is meghosszabbította a korlátozó intézkedések hatályát és Ausztria is bejelentette, hogy egyelőre nem enyhít.

Az ingatlanpiac hibernált állapota csak a korlátozások megszűnése után változhat,

a tranzakciók számának növekedéséhez pedig elengedhetetlen a piaci szereplők optimizmusa. Jelenleg ugyanakkor csak a bizonytalanság a biztos. Egyrészt nehezebb és lassabb lett finanszírozáshoz jutni, a külső forrásbevonásra szoruló befektetők hitelkérelmeit a bankok szigorúbban vizsgálják, másrészt a pénzügyileg erős befektetők kivárása piaci stagnálást eredményezett.

A stabilnak mondható irodapiacon és a logisztikai szektorban csökkent a tranzakciók száma, mert a kívánt magasabb hozamszint még nem (vagy már nem) érhető el. Az elérhető hozam egyértelműen csökkent a szállodapiacon, ez azonban nem járt jelentős árcsökkenéssel, és a kívánt piaci aktivitás ezen alszektorban ezért marad el. Az nagyobb árcsökkenés elmaradása azt jelzi, hogy a koronavírus miatti korlátozásokat a piaci szereplők szerint átmeneti jelenségként kezeli. Annak ellenére, hogy néhány országban nyitás figyelhető meg a szállodapiacon és a vendéglátóipari szektorban, a fellendülés jelei egyelőre nem látszanak.

Az egy évvel korábbi állapothoz képest előrelépés, hogy a bevásárlóközpontok megnyitásával javult a kiskereskedelmi piac helyzete. A lakáshitelezés volumene számottevően nem csökkent és a hazai kormányzat a lakáspiacot élénkíti, különösen az rozsdaövezeti fejlesztések kedvezményes adózásával, vagy a családok otthonteremtési rendszerének erősítésével, amely intézkedések az építőipari szektorra is pozitív hatással vannak.

Képek és címlapkép forrása: Getty Images