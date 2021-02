Nem igazán érdekli a magyar ingatlanbefektetőket a társadalmi felelősségvállalás

A társadalmilag felelős befektetések (ESG) az ingatlanpiacon is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, a zöld épületek iránti érdeklődés az elmúlt egy évben is emelkedett. Európa-szerte a válaszadók több mint fele növekvő érdeklődésről számolt be az ilyen típusú befektetések kategóriájában, több mint egyharmaduk szerint a zöld épületekben magasabb bérleti díjak érhetők el és magára az épületre is mintegy 10 százalékos árprémium jellemző a minősítés nélküli épületekhez képest.

Országok szerinti különbségek

Bár összességében növekszik az érdeklődés a zöld tanúsítással rendelkező épületek iránt, az országok között nagyok a különbségek.

A fenti ábrán az egyes országokban lila szín jelöli azon befektetők arányát, akik szívesen fektetnek be olyan eszközbe, amely társadalmilag felelős befektetésnek tekinthető. Türkiz mutatja azok arányát, akik ugyan érdeklődnek az ESG-minősített projektek iránt, de a döntésüket végül a költségek alapján hozzák meg. A bordó szín pedig azok arányát mutatja, akik számára a befektetési döntések során a társadalmilag felelős minősítés egyáltalán nem játszik szerepet.

Ezek alapján Magyarországra egy erős kettősség jellemző: a befektetők mintegy 15 százaléka elkötelezett az ESG iránt, ami a többi országhoz képest nem tekinthető rossznak, ugyanakkor 40 százalék fölötti azon befektetők aránya, akiket a befektetések során egyáltalán nem érdekel a társadalmi felelősségvállalás.

Címlapkép forrása: Getty Images