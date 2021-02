Szállodaként újul meg az ismert Andrássy úti épület (képek)

Januárban kezdte el az Andrássy út 25. szám alatt álló Drechsler palota kivitelezési munkálatait a DVM group. A Magyar Államvasutak Nyugdíjintézeteként és Állami Balettintézetként is ismert műemléképület tulajdonosa, a QPR Properties az átalakulást követően itt nyitja majd meg a W Budapest Hotelt, Magyarország első W-szállodáját. Megmutatjuk, milyen lesz a megújult épület.

Az épület Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1883 és 1886 között épült francia reneszánsz és neogótikus stílusban. Az UNESCO világörökségi helyszínen álló védett műemlék 135 éves története során számos szerepet töltött be az intézményi- és lakófunkciótól a vendéglátóipari felhasználáson keresztül a kiemelt kulturális szerepkörig. A palota az elmúlt 19 évben teljesen elhagyatva várta a felújítást. A QPR Properties a DVM group csapatát bízta meg a kivitelezési feladattal, akiknek a nevéhez olyan épületek köthetők, mint az Eiffel Palace, a Váci 1, az Ybl Villa, az Amerikai Nagykövetség, a Bank of China és a Helvetic Clinics.

Czár Balázs és Haberl Péter ügyvezető partnerek így látják a Drechsler palota megújulásával kapcsolatban cégük előtt álló kihívásokat: „Feladatunk túlmutat a jelentősen leromlott állapotú alapépület és a belső terek műemléki helyreállításán, hiszen egy ötcsillagos szálloda műszaki elvárásaira is fel kell készítenünk az épületet. Az örökségvédelem és műemléki helyreállítás itt olyan jelentős gépészeti és elektromos megújulással egészül ki, amely a 16 ezer négyzetméter alapterületű ingatlan minden helyiségét érinti. Az épületben megvalósuló legfontosabb architekturális változások között kiemelendő a tetőtér hasznos szállodaterületté alakításával megvalósuló új szint, az 5. emelet. Ezen a héten fejezzük be az azbesztpalával fedett tetőszerkezet és a gerendák szakszerű elbontását, és hamarosan kezdjük a komplex tetőrekonstrukciót. Az eredeti lechneri állapotot állítjuk helyre úgy, hogy a modern légtechnikai rendszereket is itt helyezzük el. Szintén látványos építészeti átalakulást ígér a belső udvar átriummá formálása egy mérnöki bravúr eredményeképpen létrejövő, két irányban hajlított hiperbolikus paraboloid üvegfelület beillesztésével.”

A befektetői csoport nevében Dr. Farshad Khazei osztott meg fontos részleteket a jövőbeli W Budapest Hotel kapcsán: “A szálloda 151 vendégszobának és lakosztálynak ad helyet, valamint a signature W Living Room és egy étterem minőségi szolgáltatásait kínálja majd. Business vendégeink számára nagy vonzerőt jelentenek konferencia- és rendezvényhelyszíneink, valamint üzleti tárgyalóink. A sport és wellness szerelmesei az Away Spa és a Fit fitneszközpont szolgáltatásait egyaránt élvezhetik majd. Az épület átalakulásán olyan csapattal van lehetőségem együtt dolgozni, mint a Bánáti+Hartvig Építész Iroda, a Bowler James Brindley belsőépítész stúdió, valamint a generálkivitelezéssel és a belsőépítészeti kiviteli tervek elkészítésével megbízott DVM group. A sikeres projektlezárást követően a nagyközönség előtt 2022-ben tervezzük megnyitni a W Budapest Hotel ajtaját.”

Építőipar 2021 Május 12-én újra találkozik a szakma az Építőipar 2021 konferencián. Részletekért kattints!

Címlapkép forrása: DVM group