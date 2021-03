Újabb támogatást ad a kormány a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megtervezésére

Az eddigieken felül, további 49,4 millió forintot biztosít a kormány a budai fonódó villamoshálózat második ütemének megtervezésére - írja a Magyar Közlöny. A tervezett vonalhosszabbítás a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakpart és az Infopark irányában, majd a Dombóvári útra befordulva a Kopaszi-gát és a mellette épülő új lakó- és irodanegyed irányában valósul meg.

További 49,4 millió forint átcsoportosítását rendeli el a kormány a budai fonódó villamoshálózat legújabb szakaszának megtervezésére. A Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő támogatás a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, összhangban a kormány és a fővárosi önkormányzat közötti együttműködési megállapodással, a BFK működésének és szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoport alatt valósul meg.

Vitézy Dávid, a BFK vezérigazgatója a fejlesztés kapcsán korábban úgy nyilatkozott, hogy a tervezett vonalhosszabbítás a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakpart és a Pázmány Péter sétány mentén tárja fel az egyetemi negyedet és az Infoparkot, majd a Dombóvári útra befordulva belvárosi kapcsolatot nyújt a Kopaszi-gáti közparknak és a mellette épülő új lakó- és irodanegyednek is. Itt átszállási lehetőség jön létre a meglévő 1-es villamos és a közeljövőben kiépülő Nádorkert vasúti megállóhely felé is. Az új vonalszakaszról a Szent Gellért téren kapcsolat nyílna északra a 19-es, 41-es és 56-os vonalak felé, illetve Pestre a 47-es és 49-es vonalak felé is közvetlen összeköttetés.

Forrás: Vitézy Dávid

A budai fonódó villamos II. ütemének műszaki tartalma:

7 pár új, akadálymentes megállóhely

2,8 km új, füvesített, kétvágányú villamospálya

a Műegyetem előtti felső rakparti szakasz rendezése, a Műegyetem rakparton és a Pázmány Péter sétányon korszerű forgalmi rend és városkép kialakítása

a Déli összekötő vasúti híd alatti járda és kerékpárút kibővítése, a folytonos rakparti sétány és kerékpárút megtartása

új átszállási kapcsolat a Déli Körvasútra.

Építőipar 2021 Május 12-én Építőipar 2021 konferencia. Részletekért kattints!

Címlapkép forrása: Vitézy Dávid, Facebook