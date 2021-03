Egy új, Balaton-parti "lakóparkszörnyről" jelentek meg megdöbbentő látványtervek

A csendes, leginkább csak a kézműves sörfőzőjéről ismert Balaton-parti településen, Balatonvilágoson, egy a környék jelenlegi épített környezetéhez képest gigantikus beruházás jelei bontakoznak ki.

A telken álló épületek bontását február végén megkezdték, és közzétették a beépítéssel kapcsolatos terveket. A területen egy 92 lakást és egy vendéglátó egységet magába foglaló hétszintes társasházat terveznek, ami a telek szinte egészét elfoglalja. A korábban tervezett 30 méteres védett parti sáv és a sétány helyett az épület egyik szárnya 8 méterre lesz a Balatontól. - akadt rá a projekt részleteire a Balatontipp.

Fotó: Győrffy Árpád - Balatontipp.hu (Az illusztráció a látványterv felhasználásával készült)

A portál úgy tudja, hogy a fejlesztési területet az Archibald Ingatlanhasznosító Szabadidő, Sport Kft. szerezte meg, amit 2016-ban alapítottak és 2020 januárja óta két cég, a Media System Kft. és a Zétavár Szabadidő, Sport és Ingatlanhasznosító Kft. tulajdonában van.

Az Appeninn Nyrt.-t is megkérdeztük, tudnak-e esetleg valamit a készülő projektről, hiszen mind az eredeti cikkben többször említésre kerülnek (bár nem az ő projektjükről van szó), illetve valóban a szomszédban található a Club Aliga projektjük. A cég a következő tájékoztatást küldte:



Az Appeninn Nyrt. a cikkben megnevezett fejlesztéshez, valamint annak tulajdonosi köréhez sem közvetett, sem pedig közvetlen módon nem kapcsolódik. Ebből kifolyólag az Archibald Ingatlanhasznosító Szabadidő, Sport Kft. fejlesztése, valamint a Club Aliga területén jelenleg is zajló fejlesztések semmilyen módon nem kapcsolódnak egymáshoz, azok egymástól függetlenek. Ezen felül, fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a Club Aliga területének fejlesztése a helyi lakosok, az Önkormányzat és a Civil szervezetek igényeinek szem előtt tartásával zajlik. A jelenlegi strand területe a jövőben is elérhető lesz minden ide látogató személy részére. A fejlesztés elsődleges célja a jelenlegi Club Aliga területének integrációja Balatonvilágos község életébe. Társaságunk minden fejlesztését, különös tekintettel a Club Aligán zajló beruházásra, a környezeti értékek maximális megóvását szem előtt tartva végzi. A jogszabály által biztosított beépítési mutatók nyújtotta lehetőségekkel nem élve, a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi szempontokat maximálisan szem előtt tartva alakítjuk település fejlesztési projektünket. Fenntarthatósági törekvéseink célja, hogy ne csupán gazdasági értékeket hozzunk létre. Fontos számunkra, a társadalmi értékek megteremtése.

Egy jogszabály szerint szállodafejlesztésre hivatkozva nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá minősítették az 1392-es helyrajzi számú ingatlanon tervezett munkálatokat is. Kivételes elbírálásként többek között

20-ról 30%-ra emelte a beépíthetőség mértékét,

a legnagyobb épületmagasságot 8-ról 16,5 méterre növelte,

a kötelező zöld felület arányt 50-ről 40 százalékra csökkentette,

a terepszint alatti beépíthetőség mértékét 20-ról 50%-ra emelte, valamint

kimondta, hogy az ingatlanon parti sétány, közhasználat céljára szolgáló strandolásra alkalmas partszakasz, közhasználat céljára szolgáló strand és különleges strandterület nem alakítható ki, illetve nem állhat fenn.

