Meg sem kottyant a válság? - Alig van olyan része az ingatlanpiacnak, amiben ne lenne fantázia

Töretlen ingatlanpiaci optimizmusról árulkodott a Property Forum által szervezett Property Investment Outlook 2021 konferencia előadóinak véleménye. A magánkollégiumoktól kezdve a retail piacon át egészen az iroda szegmensig pozitív változásokra és a közép-európai ingatlanpiac tovább erősödésére számítanak a kerekasztal-beszélgetések résztvevői.

A közép-európai ingatlanpiac volt a fókuszban a Property Forum konferenciáján. Elsőként Szelyes Zoltán, (CEO, Macro Real Estate AG) tartott előadást az európai ingatlanbefektetési piac kilátásairól. A 2020-as évet összefoglalva beszámolt a vírus miatt kialakult krízishelyzetről, a retail piacon az online vásárlás térnyeréséről, és az ebből fakadó logisztikai ingatlanok iránt megugrott keresletről, valamint arról is, hogy a kereskedelmi ingatlanok árazásában a minőségi és jó lokációban lévő épületek jobban elváltak a többi ingatlantól. A régióban összességében az új logisztikai ingatlanok esetében felfelé mutató bérleti díjakat lehetett látni, míg az irodapiacon egy enyhébb, pár százalékos mérséklődés volt jellemző.

Szelyes Zoltán elmondta, hogy a jövőre nézve pozitívak a kilátások, gyors visszapattanást várnak a GDP tekintetében, csakúgy, mint a tranzakciós volumenben az ingatlanpiacon, ami várhatóan a határokon túlról jövő nagy keresletnek lesz köszönhető az újranyitásokat követően. Többek között kitért arra is, hogy az irodapiaci üresedés még egy darabig felfelé tendálhat, a logisztikai ingatlanok pedig a magas hozamoknak köszönhetően továbbra is vonzó célpontok lehetnek a befektetők számára.

Mit lépnek a befektetők?

A befektetési stratégiákról szóló kerekasztal-beszélgetésen Mihai Patrulescu (Head of Investment Properties, CBRE Romania) arról számolt be, hogy várhatóan nagy mozgások lesznek a befektetett tőkében mind a szegmensek, mind a földrajzi területek között. A retail piacon azt lehetett látni, hogy a járvány alatt is jártak az emberek bevásárlóközpontokban, így vélhetően a retail parkok továbbra is nagyon jól prosperálnak majd. Az ingatlanpiac egyik új és izgalmas eszközeként az adatcentereket hozta példaként. Paul Hallam (Managing Partner, GalCap Europe) a jelenlegi befektetési stratégiájuk kapcsán elmondta, hogy a hotel szektor teljesen kívül esik a most a keresési zónájukon, és nincs túl sok retail piaci eszköz sem, amibe fektetnének.

Hadley Dean (alapító MDC²) úgy fogalmazott, hogy:

a logisztikai szektor számára a tavalyi nem elvesztegetett, hanem a tökéletes év volt.

Az online kereskedelem felfutása mellett a logisztikai ingatlanok iránti kereslet azért is olyan erős, mert a cégek nagyobb raktárkészleteket halmoztak fel a szállítási akadozások miatt. A szakértő az e-kereskedelem várható hatását a logisztikai szektorra úgy összegezte:

Számokra lefordítva, az online és fizikai kereskedelem harcában, minden plusz egy százalék az online javára plusz 6 millió négyzetméternyi raktárkapacitást igényel Európában.

Adrian Karczewicz (Head of Divestments CEE, Skanska Commercial Development Europe) szerint érdemes folytatni az irodapiaci fejlesztéseket, mert bár a befektetők óvatosabbak, bérlői oldalról mégis nagy érdeklődést látni főként a közösségi terek, a coworkingben erős irodaépületek iránt. Emiatt minden fejlesztés alatt álló irodaháznál, ez kiemelt szerepet kap. Mint mondta, nagy különbség lehet az irodapiacon attól függően, hogy milyen minőségű termékről van szó, a jó elhelyezkedésű modern irodáknál stagnálásra, a rosszabb B, vagy C kategóriásoknál viszont nagy csapásra számítanak. Victor Constantinescu (Managing Partner, Romania & Co-Head of Real Estate, Kinstellar) a jövőbeli várakozásokkal kapcsolatban elmondta, hogy optimista, és nagyobb befektetési volumenre számít, mint ami korábban jellemezte az európai ingatlanpiacot.

Hedwig Höfler (Head of Investment Management, CA Immo) elmondta, hogy a bérleti piac megy tovább, de más szinten mint korábban. A legtöbb bérlő hezitál, és próbálja eltolni a döntést. A lokáció és az épületek flexibilitása sokkal inkább számítanak, mint korábban. A rosszabb minőségű irodaépületek a környezeti szempontok miatt is várhatóan le fognak maradni.

Az adatcenterek kapcsán ő is elmondta, hogy most egy érdekes ingatglanpiaci eszköznek számítanak, ám a legnagyobbak, mint például az Amazon, saját maga tulajdonolják ezeket.

Online oktatás és hazaköltözö egyetemisták, vajon van még kraft a magánkollégiumokban?

A konferencia témái között volt a lakhatási ingatlanpiac, különösen a bérlakások és magánkollégiumok jövője, amiről a moderátor, Przemyslaw Chimczak (CEO & Co-Founder, ThinkCo - real estate research lab) kérdezte a beszélgetés résztvevőit. Pepijn Morshuis (CEO, Trei Real Estate) kiemelte, hogy a fiatatal generáció nem feltétlenül vágyik saját lakásra, mert rugalmasak akarnak maradni. Országtól függetlenül a lakhatási kérdés mindig prioritás marad, így összességében nézve nehéz lenne olyan helyzetet elképzelni, ami miatt - szemben az iroda-, vagy a hotelpiaccal - rosszul teljesítene a lakásszektor.

Roee Shamir (Managing Director, Aurec Capital Poland) szerint egy nehéz időszak után is az is láthatóvá vált, hogy a lakóingatlanok stabil eszközök, ami a jövőre nézve még jobb eredményeket vetít előre. Igaz, hogy az egyetemisták online tanulnak, de a home office miatt viszont épp hogy több figyelmet kap mindenkinek az otthona. A bérlakások legfőbb erénye a flexibilitás, ami azt is jelenti, hogy ha valaki meggondolja magát és nagyobb lakásba szeretne költözni, akkor gyorsan tud váltani, és nem ragad be úgy, mintha saját tulajdona lenne. Marek Obuchowicz (Partner, Griffin Real Estate) szerint a magánkollégiumok létjogosultsága többek között abban rejlik, hogy a jövőben is nagyon fontos lesz az egyetemistáknak, hogy közösségben lehessenek. Harald Hübl (Investment Director, value one holding AG) sem lát aggodalomra okot a szektort illetően, Ausztriában különösen a prémium lakásokat építőknek nincs okuk panaszra. A változások tekintetében kiemelte, hogy a lakóépítéseknél elengedhetetlenné vált az erkélyek kialakítása, mert a lakók kiemelten a természetközeli élményeket keresik.