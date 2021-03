Tovább bővül Európában a magyarországi alapítású flex irodaszolgáltató

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A flexibilis irodaterek iránti igény 30 százalékkal növekedett a COVID-19 következtében, ráadásul az irodabérlők igényei is megváltoztak. A rugalmasság és a kiegészítő szolgáltatások elérhetősége vált a legfontosabb kritériummá. Ezekre a trendekre a bérbeadóknak és az irodapiaci szolgáltatóknak is reagálnia kell, ezért indítja el a New Work, együttműködési (franchise) koncepcióját, melynek révén nem csupán know how-t, technikai támogatást és hozzáférést biztosít partnerei számára a multi-lokációs platformjához, hanem további digitális megoldásokat is kínál.