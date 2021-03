Több hónapot kell várnia a szakemberekre annak, aki most épít vagy felújít

Több mint négy hónapos az átlagos várakozási idő egy építőipari szakemberre, de még ennél is rosszabb a helyzet az ország egyes részein. A szakterületeket nézve a gépészek között van a legnagyobb hiány, rájuk 5 hónapot kell általában várnia annak, aki felújításba, vagy építésbe kezd magánszemélyként - derült ki a Mapei felméréséből.

Amerikában és Ázsiában is újabb létesítmények építését tervezi a Mapei, mondta el Veronica Squinzi a Mapei vezérigazgatója a cég sajtótájékoztatóján. Markovich Béla a Mapei Kft. ügyvezetője a 2020-as eredményekkel kapcsolatban kiemelte, hogy 17,5 százalékos növekedést értek el a nettó árbevételben, amellett, hogy a hazai építőipar több mint 9 százalékos csökkenéssel zárta az évet. Az idei évre vonatkozó várakozások kapcsán elmondta, hogy 25 milliárdos árbevétel szeretnének elérni, ami 10 százalékos növekedésnek felelne meg.

2021-ben a cég tervei között szerepel, hogy felújítási támogatási e-bookot, szakemberajánló rendszert és tanácsadói szolgáltatást hozzanak létre, hogy segítsék az építtetőket.

Építőipar 2021 Júniusban ismét megrendezzük a Portfolio Építőipar konferenciát, ahol az iparág legaktuálisabb témái lesznek terítéken. Részletekért kattints!

Hogyan alakult a szakemberhiány idén év elején?

A 2021-es februári szakemberhiányra vonatkozó kutatásukban több mint 4400 ezer építkezni vágyót kérdeztek meg, hogy mennyi idő telik el a kapcsolatfelvétel és a munkák valós megkezdése között.

2021. februárban ez átlagosan 133 nap volt.

A korábbi 2020-as júliusi felmérésben ez 119 nap, míg tavaly februárban 135 nap volt, vagyis a tavalyi év elején lévő szintre erősödött vissza a szakemberhiány. Országosan ebben azért nagy eltérések lehetnek, kedvezőbb helyzetben van Komárom-Esztergom megye (110 nap), de például Hajdú-Bihar és Fejér megyében már 150 naphoz közelít a várakozási idő.

Átlagos várakozási idő a szakipari munkásokra (napok száma) Forrás: Mapei

Szakáganként a munkaerőhiány leginkább a gépészeknél jelentkezik, náluk átlagosan 156 nap volt a várakozási idő, a leggyorsabban pedig az ácsoktól lehetett munkát kérni.

Forrás: Mapei

A felújítást tervezők körében végzett kutatás eredményéből az derült ki, hogy 39 százalékuk biztos, hogy nem fogja igénybe venni a kormányzati támogatást. A területi eloszlást nézve Pest, Győr-Moson-Sopron, Zala, Veszprém, Baranya és Tolna megyékben mintegy 30 százalék volt azoknak az aránya, akik úgy nyilatkoztak, hogy biztosan élni fognak a felújítási támogatással, míg Budapesten 26 százalék volt ez az arány.

Markovich Béla arról is beszámolt, hogy a járvány által súlyosan érintett ágazatokból jöttek új munkavállalóik, például felszolgálok jelentkeztek munkára, illetve olyanok is, akiknek lecsökkent a 8 órás munkaideje 4 órára. Elmondta azt is, hogy legalább nyárig várható az építőipari árak emelkedése, ami nemcsak a szállítási költségek növekedéséből fakad, hanem azon alapanyagárak emelkedéséből, amelyeket az olaj ára befolyásol.