"Nem válságra, hanem hullámvasútra számítunk az építőiparban"

A Portfolio CFO Meetup 2021 eseményen, két, az ingatlanpiachoz kapcsolódó témakör is előkerült: egyrészt az építőiparra, és az egész gazdaságra váró hullámvasútról, másrészt az ingatlanközvetítés és a digitalizáció kapcsolatáról is megtudhattuk a pénzügyi vezetők véleményét.

A Portfolio CFO Meetup kerekasztal-beszélgetésén két ingatlanpiacon tevékenykedő vállalat pénzügyi vezetője is részt vett, mind a Market Építőtől, mind a Duna House-tól érkezett szakértő egy jó eredményekkel lezárt 2020-as évről számolt be:

Sütő Balázs, a Market Építő Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese a tavalyi év kapcsán elmondta, hogy az építőipar volt az egyik olyan ágazat, amely kevésbé szenvedett sérüléseket, egyrészt mert a munkaerő áramlása folyamatosan biztosított volt, másrészt az építőanyaggyárak is majdnem folyamatosan működtek, elég mennyiséget tudtak gyártani mind hazai, mind nemzetközi szinteken.

Ezen túl, volt olyan bizalom is a piacon, aminek köszönhetően a meglévő projekteknek nem kellett leállni.

Építőipar 2021 Rengeteg változás, újdonság és lehetséges probléma jut eszünkbe az építőipar kapcsán. Pont ezekről fognak beszélgetni a szakértők az Építőipar konferencián júniusban.

A 2021 utáni várakozások tekintetében Sütő Balázs elmondta:

Nem válságra hanem egy hullámvasútra számítunk a következő években.

A válsághelyzeten rövid távon a magyar és a világgazdaság is túl tud jutni, amit egy eufória követhet, de utána kérdés, hogy meddig fog ez kitartani. A szakértő arra számít, hogy egy konzervatívabb felfogás veszi át a mostani helyét. Kiemelte azt is, hogy sok olyan tényező van, ami trendfordulót eredményezhet, például az elektromos autógyártásra most állnak át a gyártók, az ehhez szükséges infrastruktúra az építőiparra is kedvező hatást gyakorolhat. Továbbá a készletezési szabályok megváltozása is egy ilyen tényező, hiszen ezek mind nagyobb raktárkapacitással járnak és így újabb logisztikai beruházásokat igényelnek.

Ezek még egy konzervatívabb időszakban is nagy lökést adhatnak a gazdaság, ezen belül pedig az építőipar számára.

Az árfolyamkockázat kapcsán Sütő Balázs arról számolt be, hogy az építőipar egyébként is küzd az árszintekkel, és a gyengülő forint az egyik olyan hatás, ami indukálja ezt a folyamatot. A beszállítók jó részben forint alapon gondolkodnak, és mivel nem védekeznek a kitettségük ellen, így az árszintek növekedésével tudják ezt korrigálni. Az innovációk kapcsán a szakértő hozzátette, hogy a tervezés és a logisztika az a szegmens az építőiparon belül, amit el tudott érni a digitalizáció. A kivitelezésben kisebb tere van ennek.

Komoly feladataink vannak még az adatgyűjtés és digitalizáció terén, de amint ennek lesz eredménye, már tud továbbfejlődni és hatékonyságot növelni az építőipar.

Sütő Balázs Market Építő Zrt., gazdasági vezérigazgató-helyettes

Mit élt át egy ingatlanközvetítéssel is foglalkozó vállalat?

Schilling Dániel, a Duna House Nyrt. gazdasági igazgatója egy 2020-as rekordévről számolt be. A lakáspiaci trendek kapcsán pedig összefoglalta, hogy a tartós home office átalakította az emberek hozzáállását az otthonhoz, sokaknak fontossá vált a kert, a terasz, ez a folyamat pedig hatalmas lökést adott a hazai adásvételeknek. Másrészt a kormányzati támogatások is a lakáspiac fellendülését támogatták.

Az innovációs törekvések kapcsán elmondta, hogy az év elején elindítottak egy automata értékbecslőt, ezt a rendszert már fél éve használják házon belül és folyamatosan próbálják fejleszteni.

A technológiával segített ingatlanügynökökben hiszünk a jövőt illetően.

Schilling Dániel a befektetési döntések kapcsán bőséges likviditásról, de megnövekedett bizonytalanságról számolt be. Azt is elmondta, hogy a jó cégekért nagyon megnövekedett a verseny, ami az áremelkedésben is meglátszódott. A Duna House is részt vett korábban két akvizíciós tárgyalásban, de végül ezekből kiszálltak, az agresszív vevői verseny miatt. Hozzátette, hogy ők 2-20 millió euró közötti tranzakciós érték között keresnek befektetést, ezeknél a cégeknél azért nehéz az online világban lebonyolítani egy akvizíciót, mert a tulajdonosok még aktívan részt vesznek a felvásárolni kívánt cég életében, bizalmi légkört viszont nagyon nehéz monitorokon keresztül kialakítani.