Megújul az óbudai Eurocenter bevásárlóközpont: a WING 2021. tavaszán kezdi meg a felújítási munkákat, hogy az átalakítást követően, 2022 tavaszán nyissa azt meg. A bevásárlóközpont felújított mozival és tetőkerttel várja majd jövőbeli látogatóit.

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

A WING Zrt. még 2018-ban vásárolta meg a mintegy 25 ezer négyzetméter alapterületű EuroCenter Óbuda Üzletközpontot, a fejlesztő már akkor is beszámolt a felújítási terveiről:

Kapcsolódó cikkünk 2018. 02. 05. Eladták az EuroCenter bevásárlóközpontot

A bevásárlóközpont üzleteinek döntő többsége 2021. április 3-án, szombaton este zár be, míg a hipermarket és az autómosó várhatóan május folyamán. A tervek szerint 2022. tavaszán a megújult bevásárlóközpont a kibővítésre kerülő galérián kialakított szolgáltatói szinttel, valamint az első emeleten megújult food courttal, mozival, továbbá nemzetközi divat és kiegészítőket forgalmazó üzletekkel várja a vásárlókat. A földszinten újranyitó INTERSPAR is teljes egészében megújul, és kialakításra kerül itt egy INTERSPAR to Go is.

„Fejlesztőként elsődleges célunk, hogy maradandó értéket teremtsünk itthon és külföldön egyaránt. Az Eurocenter építészeti és funkcionális megújítása során is ez az alapelv vezérel minket. Ezzel a fejlesztéssel Észak-Buda számára is elérhetővé válik a minőségi bevásárlási élmény.” – mondta Noah Steinberg, a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Steinberg Noah WING, (RICS magyarországi elnöke), elnök-vezérigazgató Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója. A WING az egyik legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ingatlanvállalkozás, a piacvezető irodafejlesztő. Noah Steinberg amerikai állampolgár, aki 199 Tovább … Tovább Noah Steinberg a WING Zrt. elnök-vezérigazgatója. A WING az egyik legnagyobb magyar magántulajdonban lévő ingatlanvállalkozás, a piacvezető irodafejlesztő. Noah Steinberg amerikai állampolgár, aki 199

A teljes építészeti megújuláson kívül változik a ház szolgáltatási kínálata is, a tervek szerint a divatmárkák mellett többek között banki, telekommunikációs, egészségügyi szolgáltatások is elérhetők lesznek, a szórakozásról pedig a mozi, valamint számos új étterem, kávéház fog gondoskodni. A bevásárlóközpontban hangsúlyt fektetnek a környezettudatos és fenntartható megoldásokra is, a zöld szemlélet jegyében többek között kerékpár tárolók, elektromos autótöltő állomások is elérhetők lesznek, valamint közösségi közlekedési megoldásokat is igénybe vehetnek majd az idelátogatók. A megújuló Eurocenter teljes egészében akadálymentes lesz és a közelmúlt hatásai alapján a fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítanak az egészségtudatosságra is.

Címlapkép: Wing