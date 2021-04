Valami nagyon fura a terézvárosi airbnb-s szabályozással: mégsem ússzák meg olyan könnyen a tulajdonosok?

Terézváros már el is fogadta a rövid távú szálláshelyek működésére vonatkozó rendelettervezetét, amely, ha nem ütközik jogi akadályokba a GVH és a Kormányhivatal értékelése után, akkor új feltételeket teremthet a már üzemelő és esetleges új szálláshely-szolgáltatóknak. Kevesen tudják, de ebben a rendeletben valójában az önkormányzat 0 napban állapította meg a rövid távú szálláskiadást, ugyanakkor hozzátett bizonyos feltételeket, aminek ha megfelelnek a tulajdonosok, akkor eltérhetnek a nulla napos korlátozástól. Egy bökkenő azonban van, az önkormányzatok a napok számának korlátozására, és nem extra feltételek szabására kaptak felhatalmazást korábban a kormánytól . Így felmerül a kérdés: jogilag megállják a helyüket ezek a feltételek?

Pár napja jelentette be a VI. kerületi önkormányzat, hogy a képviselőtestület elfogadta a rövid távú szálláskiadást szabályozó kerületi rendszert, és már csak a Gazdasági Versenyhivatal és a Kormányhivatal jóváhagyására várnak. Mivel várhatóan a belső, V., VI. és VII. kerületek intézkedéseit a többi kerület is figyelembe veszi, különösen fontos, hogy a kormány és a GVH részéről milyen visszajelzés érkezik.

De van, egy nem is olyan kis bökkenő ebben a szabálytervezetben

Elsőre talán úgy tűnik, hogy megmenekültek a rövid távú lakáskiadók, mégis van egy nagy bökkenő az elvi rendelettel.

Az önkormányzat által közzétett cikkben fel vannak ugyan sorolva azok a kritériumok, aminek eleget kell tenni a tevékenység folytatásához, azt viszont elfelejtették megemlíteni, hogy egy naptári éven belül az elvi döntés értelmében 0, azzal nulla napot engednek szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználni.

És itt jön a csavar: az elvi döntés értelmében (hangsúlyozzuk, hogy elvi, hiszen még nincsen jóvá hagyva a felsőbb szervek által) ettől a nulla naptól el lehet térni, ha a szállásadó teljesíti a felállított kritériumokat. Egy ilyen jellegű feltételszabás azonban úgy tűnik, hogy kívül esik az önkormányzat jogkörén.

A kormány még tavaly adott felhatalmazást az önkormányzatoknak, hogy saját hatáskörben döntsenek arról, hogy hány napban korlátozzák a rövid távú szálláskiadást, pongyolán fogalmazva az airbnb-zést. A rendelet pontosan így fogalmazott:

"A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése rendeletben állapíthatja meg a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számát."

A rendelet megfogalmazása alapján arra viszont nem kaptak jogokat, hogy egyéb kritériumokat állítsanak fel. Az adóztatás persze az önkormányzatok kezében van, mint lehetséges szabályozási forma, ahogy ezzel Terézváros élt is a parkolóhelyek megváltásának kötelezésével az airbnb-s lakásoknál. Arra is joguk van, hogy tiltsák ezt a fajta üzletmenetet, vagy társasházanként megszabják ennek mértékét, mint ahogyan az V. kerület tette és 5, illetve 10 százalékos kvótákat vezetett be az airbnb-s lakásszámra társasházanként.

Összefoglalva tehát, a VI. kerület élt a napok számára vonatkozó korlátozással - amit 0 napban állapított meg a hivatalos előterjesztés értelmében - de közben új kritériumokat és egyben lehetőséget is felállított ezen szám növelésére vonatkozóan. ilyen lehetőség azonban a rendeletben nem szerepel.

Ha pedig a GVH és a Kormányhivatal ezt a kerületi szabályozást jogtalannak találja, akkor kezdődhet elölről a szabályalkotás.

Milyen különös kritériumok vannak még az elvi határozatban?

A döntéshozatal egyes pontjairól kérdeztük Schumiczky Balázst, a Magyar ApartmanKiadók Egyesületének elnökét, aki elmondta, hogy a rendelettervezet céljai maximálisan támogathatóak, de vannak ellentmondásos részei. Például:

A rendeletterv értelmében akkor lehet rövid távra kiadni egy lakást, ha az üzemeltető rendelkezik a társasház hozzájárulásával, és ha a társasház közgyűlése lehetővé teszi a szálláshely-tevékenység folytatását.

Erre reagálva Schumicky Balázs elmondta, hogy a társasházak nem korlátozhatják a már működő szálláshelyeket, hiszen ez szerzett jog elvétele lenne, arra van lehetőségük, hogy a társasház Szervezeti és működési szabályzatában tiltják az új belépőknek ezt a tevékenységet.

Sokan vannak, akik már jóval korábban megszerezték a társasház hozzájárulását, több millió forintért kiváltották a parkolóhelyet, velük szemben igazságtalan lenne, ha most mégis úgy rendelkeznének, hogy nem folytathatják tovább a tevékenységüket.

További feltétel, hogy az üzemeltető köteles kiírni a szálláshely bejáratánál a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számát.

Az elnök szerint ennek a feltüntetésével nincs probléma, ugyanakkor nem is szolgál azonosításra. A jelenlegi szabályok szerint is fel kell tüntetni ezt a számot, igaz, csak a lakáson belül.

Egy másik feltétel, hogy az üzemeltető köteles a társasház házirendjét magyarul és angolul is kifüggeszteni a szálláshelyen.

Schumicky Balázs szerint ezt maximálisan lehet támogatni, abból szempontból kevésbé praktikus, hogy a feltételt teljesítve minden lakás egyesével, más és más formátumú házi rendet fog majd kitenni a házban.

A dokumentumban szerepel az is, hogy egy porral oltó készüléket kell kihelyezni a lakásban.

A szakértő szerint ez szintén támogatható feltétel.

Az üzemeltető köteles 24 órás rendelkezésre állást biztosítani a társasház lakóinak, és saját vagy megbízottjának telefonszámát közzétenni a szálláshely bejáratánál.

Schumicky Balázs elmondta, hogy ez a pont adatvédelmi aggályokat vet fel és visszaélésekre adhat lehetőséget:

Korábban javasoltuk, hogy kérésre a közös képviselő esetlegesen megadhassa a lakóknak a szálláshely tulajdonosának az elérhetőségét, de azt a választ kaptuk, hogy erre a jog nem ad lehetőséget. Ebből kiindulva az elérhetőség kifüggesztése még inkább aggályos.

Ha valaki 2-10 közötti szálláshellyel rendelkezik, fel kell tüntetni a szálláshely bejáratánál a folyamatosan elérhető diszpécserszolgálat, vagy gondnok elérhetőségét.

"Egyrészt nem egyértelmű a megfogalmazás, nem tudni, hogy kerületenként, városonként, vagy országos szinten kell számolni a 2-10 lakást. Másfelől a diszpécserszolgálat is további kérdéseket vet fel, úgy tudom, hogy egy ilyen tevékenységet hivatalos engedélyekhez és komoly követelményekhez kötnek, tehát nem csak egy megbízott emberről van szó, aki felveszi a telefont. Miért ne lehetne egyáltalán maga a házi gazda? Miért kell leszerződni valakivel? Ugyanezt várja el a rendeletterv a 10 lakásnál többet kezelőnél, itt is felmerül a kérdés, hogy miért nem lehet az üzemeltető az, aki ezt a feladatot ellátja. Hozzá kell azonban tenni, hogy az utóbbi pont azért nem egyértelmű, mert a 10 feletti lakásszámnál, bár a rendelet diszpécserszolgálatot ír, az ehhez kapcsolódó vezetői összefoglaló engedi, hogy az üzemeltető oldja meg a telefonos elérhetőséget." - részletezte az elnök az ellentmondásokat.

További elvárás az elvi rendeletben, hogy ha valakire megalapozott panasz érkezik, akkor esetében a Tulajdonosi Bizottság dönt a kiadható napok számának a korlátozásáról.

Schumicky elmondta, hogy szálláshely-szolgáltatók felettes szerve egyelőre kizárólag a jegyző. Másrészt, ha el is fogadnák, hogy egy új szerv döntsön a hasonló kérdésekben, akkor sem tisztázott, hogy hogyan, és kinél lehet fellebbezni a Tulajdonosi Bizottság döntése ellen, valamint, hogy mit takar pontosan a megalapozott panasz.

Mi a helyzet a többi kerülettel?

Schumicky Balázs a VII. kerület kapcsán elmondta, hogy közösen dolgozva az önkormányzattal egy olyan szabályozást szeretnének kidolgozni, ami - mivel nem tud a fent említett jogi akadályok miatt kikötéseket tenni a tulajdonosok számára - inkább ösztönzi és pozitívabb elbírálásban részesíti azokat a tulajdonosokat, akik megfelelnek bizonyos kritériumoknak. Vagyis a tiltó és feltételt szabó rendelkezés helyett egy ösztönző és jutalmazó rendszer kidolgozására törekednek.

A többi kerület valószínűleg megvárja, hogy mi az álláspontja a GVH-nak és a Kormányhivatalnak. Az V. kerületnél azt látni, hogy az új belépők helyzetét nehezítik meg, de az eddig is működőket hagyják. Hangsúlyozzuk, hogy a fennálló problémát nem a már legálisan működő, bejelentett, adót fizető szálláshelyek túlszabályozásával kellene megoldani, hanem a feketézők visszaszorításával.