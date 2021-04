Több mint 20 ezer négyzetméter irodára kötöttek szerződést

Az elmúlt időszakban közel 21 000 négyzetméternyi bérleti szerződéskötést és hosszabbítást zárt az Immofinanz a magyarországi portfóliójában, így jelenleg a vállalat legtöbb hazai irodaháza teljes bérbeadottsággal működik.

Az összesen 21 000 négyzetméterre vonatkozó sikeres szerződéskötések között szerepel:

2021 első negyedévében 16 000 négyzetméteren a meglévő bérleti szerződéseket hosszabbították meg;

és egy 4500 négyzetméterre kötött új szerződés.

A myhive Thirteen Globe irodaház fő – állami szférában működő – bérlője közel 11 500 négyzetméteren hosszabbította meg bérleti szerződését, a myhive Greenpoint irodaház egy fejlesztő céggel bővült, ugyanitt egy – állami szektorban működő – meglévő ügyfél 3 000 négyzetméteren hosszabbított. Mindkét myhive épület bérbeadottsága 100%-os lett. A Dél-Pesten található Office Campus két meglévő bérlője szintén szerződést hosszabbított közel 1 500 négyzetméteren.

Az elmúlt hónapban a myhive Haller Gardens irodaházat több új bérlő is székhelyéül választotta, ezzel összesen 4 500 négyzetméterrel növekedett a bérbeadott területek nagysága. A bérlők között volt gyógyszerészeti, élelmiszercsomagolással vagy járműgyártással foglalkozó cég is.

„Bérlőink akár havonta is eldönthetik, hogy növelni vagy csökkenteni akarják-e a bérelt irodaterületet. Emellett a bérleti idő is rugalmasabb, akár egyetlen napra vagy hónapra is lehet íróasztalt bérelni” – mondta Nagy Viktor a vállalat magyarországi működésért felelős vezetője.

