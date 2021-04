A nyitottság megvan, de még nem eldöntött a szabadstrand sorsa a Római-parton

Húsvéti akció a Portfolio-nál!

Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek Új akciónk keretében a március 31. és április 9. között vásárolt éves SIGNATURE előfizetéseket most 40%-os kedvezménnyel, 18.000 forintért lehet megvásárolni. Így lényegesen kedvezőbb áron juthatsz hozzá a legfrissebb hírekhez, a legfontosabb elemzésekhez és az exkluzív tartalmakhoz. Ráadásul még a minőségi gazdasági tartalomgyártást is támogathatod. További részletek ide kattintva.

Tavaly szeptemberben számoltunk be róla, hogy szabadstrandot alakítana ki a III. kerületi önkormányzat a Római-parton, a Duna ezen részén a vízminták megfeleltek a minőségi követelményeknek, így szabadon lehet majd (elvileg) fürdőzni.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 09. 25. Szabadstrand lesz a Dunán: döntött a budai önkormányzat

Kiss László III. kerületi polgármester az InfoRádiónak elmondta, hogy elkészült a Római-part jövőképe a helyiek és a Római-partot látogató budapestiek javaslatai alapján. A korábbi hírek alapján biztosabb lábakon állt ugyan a szabadstrand sorsa, viszont a polgármester most is elmondta, hogy közösségi igényként felmerült a szabad fürdőzés, amelynek igyekeznek eleget tenni.

"Felmerült a területen való fürdőzés kérdése, ezt valamilyen módon igyekszünk megoldani, ezzel kapcsolatban már javaslattal is éltünk a főváros felé, szeretnénk, ha ez megvalósulhatna. Hasonlóan érdekes kérdés a területen lévő mosdók sorsa is; mi kezdeményeztük a fővárosnál, hogy legyenek közterületi vécék a területen. A kerületi önkormányzat egy sportegyesülettel együttműködve közvetlenül a parton bérel egy sporttelepet, amely idén fog megnyílni, és itt is lesz kulturált tisztálkodási lehetőség a kint tartózkodók számára."

- mondta el a polgármester, majd arról is beszámolt, hogy a Római-part jövőképét a főváros a kerülettel együtt próbálta kialakítani, a következő lépés pedig az lesz, hogy megalkossák a területre vonatkozó szabályozásokat, a változtatási tilalom fenntartása mellett.

Vagyis a szabadstrand kialakítása még nincs kőbe vésve, de a kerület úgy tűnik, hogy szeretné megvalósítani.

Címlapkép: MTI/Mónus Márton