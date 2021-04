Már vártuk! Lecsapott a "fűrész" a lakáspiacon

Megjelent a KSH a legfrissebb, 2020. október-december közötti időszakra vonatkozó lakásárindexe. Bár még nem érkezett be az összes adásvétel, így előzetes számokat láthatunk csak, az már szembetűnő, hogy éves, alapon tovább folytatódott az enyhe lakásárnövekedés, míg az egy negyedévvel korábbi értékhez viszonyítva egy leheletnyivel alacsonyabb lett az árindex - ahogy az várható is egy stagnálás közeli időszakban, amikor egyszer kissé lefelé, majd kissé felfelé mozdulnak el az árak, mintha csak egy fűrész élén táncolnának.

Hangsúlyozzuk, hogy előzetes adatokat közölt a KSH 2020 negyedik negyedévére vonatkozóan, azaz a számok még simulhatnak a következő hónapokban, ahogy beérkeznek az adásvételek.

Az ugyanakkor már látszik, hogy a 2020 negyedik negyedévében közölt adatok is látványosan illeszkednek a várt és jelenleg is érezhető stagnáló környezetbe, ami a használt és az új lakások összesített piacát jellemzi. 2019 közepétől kezdve a korábbi erős emelkedés megtorpant és azóta csak egy enyhe emelkedő ívet futnak be a lakásárak, amit negyedévenként egyszer egy enyhe lefelé, egyszer egy enyhe felfelé mozgás jellemez.

Nem mindegy, hogy az egy negyedévvel korábbi, vagy az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítunk

2020 egyértelműen a stagnálás időszaka volt a lakáspiacon, amit az adatok egy kisebb csökkenés, majd növekedés folyamatos váltakozásával szemléltetnek: a használt lakásokat nézve 2020 első hónapjaiban kisebb növekedés (+3,3%), 2020 második három hónapjában kisebb (-3%) csökkenés, míg a harmadik negyedévben ismét +3,6%-os növekedés következett be. Az új lakásoknál az erősebb 2020-as év eleji növekedés (+7,5%) az év végére mérséklődni látszott (a második negyedévben 2,1%, a harmadikban 0,4% volt). Így jutottunk el a legfrissebb adatokhoz:

Folytatva a váltakozó sorozatot 2020 negyedik NEGYEDÉVÉBEN a korábbi 3 hónaphoz képest egy enyhe, 1,1%-os csökkenés látszódótt a használt lakások árában. Míg az újaknál 2,2%-os növekedés.

De, ettől még éves szinten tovább nőttek az árak!

Az éves növekedés mértékét (vagyis 2019 negyedik és 2020 negyedik negyedéve között végbement változást) csak egy kicsit korrigálta az új negyedéves adat, így továbbra is egy enyhe növekedést, szinte stagnálást mutatnak egyelőre a számok:

2,7% az éves nominális árnövekedés az előzetes adatok szerint a használt lakásokonál.

Reál értelemben, mivel 2020-ban ennél még magasabb is volt az infláció, valójában nem változtak a lakóingatlanárak országos átlagban. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lettek volna olyan területek az országban, amik különösen népszerűek lettek volna, vagy éppen a kereslet hiányával szenvedtek.

Az új lakásoknál az éves árváltozás viszont sokkal érdekesebb, itt ugyanis erőteljes növekedés látható:

10,3% az éves nominális növekedés az új lakások előzetes adataiban.

Ismét hangsúlyozzuk, hogy a végleges adatok beérkezésével ezek a számok még simulhatnak. Az új lakásoknál ez a viszonylag drasztikus emelkedés vélhetően annak is köszönhető, hogy 2019 végén még sok 5%-os áfás lakásra tudtak a vevők szerződni, 2020-ra ezek viszont valamelyest elfogytak és megmaradtak a 27% áfás, vagyis a drágább projektek, legalábbis annak a kevés vásárlónak, akik nem tudták, vagy nem akarták kivárni a 2021. január 1-jét, amikortól ismét élt a kedvezményes áfa.