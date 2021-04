Megújul a soroksári Auchan Korzó

A felújítás során mintegy 5000 négyzetméter új hidegburkolatot kap az áruház, megújul és egy terasszal bővül az ételudvar, valamint a bérlői mixben is lesznek változások - írja az Auchan Korzók magyarországi üzemeltetője, a Nhood Services Hungary Kft. a közleményében.

A munkálatok az épület külső homlokzatát nem érintik, viszont modernizálásra kerülnek az üzletsori folyosók, mosdók, illetve az ételudvar területe, ami a korszerűsítés mellett egy nyitott terasszal is bővül. Az üzletsori folyosókra a padlóburkolat és a mennyezetburkolat cseréje mellett új, elektromos kiállással rendelkező, mobiltelefon töltésére is alkalmas pihenőpadokat, valamint új növénytartókat helyeznek el, a bejáratoknál pedig hirdetések vetítésére alkalmas digitális totemek is köszöntik majd a vásárlókat.

FM & Hybrid Office 2021 Az ingatlanüzemeltetés és az irodai környezetet, irodapiacot érintő változások lesznek a június 8-ai konferencia fő fókuszában. A részletekért kattints!

A megújult életudvaron 250 látogató tud majd egyszerre helyet foglalni. Kijelölésre kerül egy mobil színpadnak helyet adó terület, ami rendezvények helyszínéül szolgál majd. Az átalakítási munkák során az ételudvar egy 82 négyzetméteres, 60 férőhelyes terasszal is kiegészül az Auchan hipermarket délnyugati oldalán. Ezen felül a gépészet és a vízvezetékek is megújulnak, energiatakarékos szempontok figyelembevételével.

A bérlői mix is módosul, három új étterem nyílik, ezek a Pesti Pipi, a Burger Konyha, valamint a Grill Konyha, valamint egy beülős kávézó is nyílik a soroksári helyszínen.

Az átalakítás során fontos szempont volt a környezettudatos megoldások alkalmazása, a cég valamennyi tevékenységét a bolygó, az emberek és a profit hármas dimenziójának tükrében szemléli. A várható tervek kapcsán Pascal Steens, az Nhood Services Hungary vezetője egy korábbi interjúban elmondta, hogy mivel úgy látják, hogy a korlátozások elmúltával a közösségi és a szórakozási lehetőségek nagyon fontosak lesznek, ezért:

Több kisebb projektben gondolkodunk, melyek között éttermek, kisebb mozik, co-working munkaállomások, diákszállások, edzőtermek egyaránt szerepelnek.