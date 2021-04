Nagyot zuhant az ingatlanbefektetési kedv, de vannak kedvelt területek

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Továbbra is tart az ipari és logisztikai szektor erős lendülete, miközben a nagyméretű irodai tranzakciók aránya csökkent az európai befektetésekben. A teljes aktivitás több országban is a felére csökkent 2020 első negyedévéhez képest - derül ki a Colliers EMEA-régió tőkepiacairól szóló jelentéséből. Az európai mellett a CBRE a hazai befektetési környezetet mutatta be, melyből kiderül, hogy az első negyedévben kizárólag hazai vevők zártak tranzakciót.