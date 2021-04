Heti hány napot fogunk otthonról dolgozni a járvány után?

Az elmúlt egy év során többfajta vélemény is napvilágot látott arról, hogy a jövőben - a járvány utáni időszakban - milyen formában fogunk visszatérni az irodákba. Egyesek szerint a home office mostantól szinte teljesen velünk marad, míg mások már alig várják, hogy újra teljes létszámmal működjenek az irodák. Az igazság valahol a kettő között lehet, de azon belül is szakterületenként változik, hogy mennyire valósítható meg az otthoni munkavégzés. Hogy mely területeken jöhetnek a legnagyobb változások és mit okozhat ez az irodapiacra nézve, ennek jártunk utána.

Már több mint egy év telt el azóta, hogy a cégek nagy részében tömeges otthoni munkavégzést vezettek be. Ha ez nem is feltétlenül jelentette azt, hogy mindenki kizárólag otthonról dolhozik, az irodák többségére igaz, hogy a korábbi évekhez képest azóta is alacsonyabb létszámmal működnek. Ahogy az a Property Forum legutóbbi konferenciáján elhangzott, a járvány kirobbanása utáni időszakot az irodapiacot három szakaszra lehet osztani.

Az első a válságmenedzsment. Ebben a szakaszban a cégvezetők a személyes jelenlétet igénylő tevékenységeket végzőkön kívül mindenki számára elrendelték a kötelező otthoni munkavégzést, az elsődleges szempot a munkavállalók egészségének és biztonságának megóvása és az, hogy a megváltozott körülmények között is zavartalanul működjön az üzletmenet. Nem csoda, hogy ezt a szakaszt az irodák alulhasználata jellemezte.

A második szakasz a visszatérés az irdába. Ahogy eddig látjuk, ez egyik országban sem úgy történt meg, hogy egyik napról a másikra mindenki visszatért és attól kezdve az irodából folytatta a munkát. Sokkal inkább egy átmenet jellemezte ezt, ami még ma is tart. Ennek során bizonyos munkakörökben, bizonyos napokon, korlátozott létszámban vannak jelen az irodában a munkavállalók.

A harmadik szakaszt pedig a járvány utáni "új normális" fogja jelenteni, melynek során kialakulnak az újfajta irodahasználati szokások, legyen az a térhasználat, vagy az irodában töltött idő. Hogy ez mennyiben tér majd el a járvány előtti helyzettől, arról megoszlanak a vélemények, az azonban szinte biztos, hogy nem ugyanúgy fogjuk folytatni, ahogy 2020 tavaszán abbahagytuk.

Melyek lehetnek a leginkább érintett területek?

Az elmúlt bő egy évben bebizonyosodott, hogy vannak bizonyos munkakörök, ahol gond nélkül működik a home office, míg más területeken ez nehezen kivitelezhető. Noha a legtöbb helyen kismértékben már a járvány előtt is jelen volt az alkalmi home office lehetősége, a járvány utáni időszakban ennek mértéke szinte minden munkakörben valamekkora mértékben növekedni fog.

Az alábbi kutatás azt vizsgálta meg, hogy szakterületenként hetente hány nap home office volt működőképes a Covid előtt és várhatóan hány napot fognak a munkavállalók otthonról doglozni a Covid után.