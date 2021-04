Megnyílt a csúcskategóriás magánkórház a Duna partján, hatalmas terveket szövöget

Öt éven át tartó folyamatot zárt le a Duna Medical Center, miután ma hivatalosa is bemutatták a januárban megnyílt új kórházépületet, amelybe a legmodernebb csúcstechnológiát szállította a Medtronic, a magánklinika stratégiai partnere. A bejáráson megismerhettük az új épületet, annak szakmai tartalmát, és Gurney Anita, az intézmény ügyvezetője beszélt a Portfolio-nak a magánszolgáltató nagyratörő terveiről is. Jelenleg 28 aktív ágyat üzemeltetnek, ami duplázódást jelent az eddigiekhez képest, és egészen 130 aktív ágyig tudnak bővülni, de további lépcsőzetes bővülési tervei vannak a szolgáltatónak. Az magánegészségügyi szolgáltató bérlőként van jelen a klinika épületében, melynek tulajdonosa a DMC International Kft., amely Jellinek Dániel ingatlanbefektető érdekeltségébe tartozik.

Nyitás öt év után, de még nagyobb tervekkel

Januárban nyitott meg a betegek számára a Duna Medical Center 2015-ben bejelentett, majd a 2016-tól megtervezett új klinikája, amelyet pénteken mutattak be a sajtó képviselőinek, a szigorú járványügyi szabályok betartása mellett.

Januárban 45 szakterületet lefedő járóbeteg-ellátás, a diagnosztika, valamint a fekvőbeteg részleg és 2 műtő kezdte meg működését az összesen 20.000 négyzetméter alapterületű új kórházépületben. Ezt követően, 2021 áprilisában a korábbi 14 ágyas fekvőbeteg részleg kapacitását duplázták meg 28 ágyra. Gurney Anita ügyvezetőt kérdeztük arról is, milyen további tervekkel rendelkezik a szolgáltató:

Jelenleg az új szülészet megnyitását készítik elő, ez 15 ágyas lesz, és néhány héten belül várható a nyitás. Ez lesz az első magánegészségügyi intézmény, amely újszülött intenzív terápiás részlegnek is helyet ad.

Júniusra tervezik a radiológiai részlegen az új CT diagnosztika beindítását.

Az intenzíves osztályon 11 ággyal rendelkeznek, ám ennek megnyitása még odébb van.

A jelenlegi 28 ágyas aktív ágykapacitást akár 130 ágyig is tudják bővíteni, az intézmény erre lehetőséget ad.

Fotó: Portfolio - Tuba Zoltán/kepszerk.hu

Hosszú folyamat vezetett a mai napig. Arra a kérdésünkre, hogy miért tartott 5 évig az átadás a tervezés kezdetétől, az ügyvezető úgy válaszolt: a kórházak esetében a tervezés és a kivitelezés is speciális, nem úgy, mint más épületek esetén, ez egy bonyolult folyamat. Emellett természetesen üzemeltetni kellett a másik meglévő intézményt és a következő fontos tényező, hogy maga a magyar magánegészségügyi piac is változott az elmúlt években, ezért hozzá kellett nyúlni az eredeti tervekhez is. Példaként említette, hogy eredetileg több diagnosztikai szolgáltatást terveztek az új épületben, azonban a piac ezen szegmense erőteljesen fejlődött, ezért más irányba alakították át a szolgáltatási palettát.

Fotó: Portfolio - Tuba Zoltán/kepszerk.hu

A Duna Medical Center jelenleg naponta átlagosan 400 járóbeteget lát el, és körülbelül 200 műtétet végez havonta. Az új funkciók bevezetését követően ezek az adatok jelentősen növekedni fognak.

A gépek megvannak, de mi lesz az emberekkel?

Arra a felvetésünkre, hogy mennyiben változtatott az eredeti terveken a pandémia, Gurney Anita határozottan leszögezte:

semmit nem kellett változtatni az eredeti terveken e miatt, így lett volna a járvány nélkül is.

A járvány viszont érzékelhetően befolyásolja az intézmény működését abból a szempontból, hogy az ügyvezető és a vezető orvosok is hangsúlyozták a bejárás során: addig nem indítják el az intenzív osztályos ellátást, amíg a magyarországi járványhullám ezt nem engedi. Ugyanis azok az egészségügyi dolgozók, akik náluk az intenzíven dolgoznának jelenleg megfeszített tempóban és terhelés alatt dolgoznak az állami Covid-osztályokon, és ebbe a folyamatba távolról sem akar most beavatkozni a DMC. Az intenzív osztályok kulcsra készen állnak, de ezt még nem indították be - monda el Gurney Anita.

Egy intenzíves ágy a DMC-ben. Fotó: Portfolio - Tuba Zoltán/kepszerk.hu

A bejáráson azt is megtudtuk, hogy manapság nehezebb munkaerőt találni a magánegészségügybe, azonban nem lehetetlen. Erre bizonyíték Gurney Anita szerint, hogy már a tavaly decemberi átköltözés óta is tudták növelni a létszámot és arra is külön büszkék, hogy meg tudják tartani kollégáikat.

Az egészségügy átalakításával kapcsolatban elmondta, hogy üdvözlik a szektor fehéredését, mert csak akkor tud jól működni egy magánklinika, ha körülötte és mellette jól és transzparensen működik az állami rendszer. Itt megemlítette a hálapénz kivezetésének fontosságát és a másodállás engedélyezését is.

A Duna Medical Center megnyitása óta közel 100 ezer páciens mintegy 350 ezer alkalommal járt az intézményben, és rendszeresen visszatérnek, ha újabb egészségügyi problémájuk akad. A Duna Medical Center az egész ország területéről fogad pácienseket. Budapest mellett jelenleg Pest megyéből, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér és Veszprém megyéből érkeznek a legtöbben az intézménybe.

Az egyedülálló épület

A DMC sajtóközlemény szerint a Duna Medical Center többségi tulajdonosa, a projekt elindítója, Igor Iankovskyi úgy fogalmazott, hogy már az induláskor tudták, hogy egy önálló kórházépületet akarnak működtetni, amelyre zászlóshajójaként építhetnek a jövőben. "Ez mind betegbiztonsági, mind működési szempontól fontos. Célunk az volt, hogy egy komplex, integráltan működő, az ellátási spektrum egészét lefedő intézményt hozzunk létre. Ezzel a páciensek számára teljesebb körű, biztonságos és magas minőségű szolgáltatást tudunk nyújtani, ami megkülönböztet minket a piacon" - mondta.

A bejáráson az is kiderült, hogy a Duna Medical Center szolgáltató bérli az új épületét, a DMC International Kft.-től. Az Opten céginformációs rendszer adatai szerint ennek a cégnek a tulajdonosa Jelinek Dániel ingatlanbefektető.

"A kórház, a rendelők és a műtők kialakításánál arra törekedtünk, hogy a szakmai célok elérését maximálisan támogató élvonalbeli technológiákat alkalmazzunk" - fejtette ki a bejárás során Gurney Anita.

A bejárás során megtudtuk: a fekvőellátásban részesülő beteg nem találkozik járóbeteggel és másokkal, törekedtek az ellátások szétválasztására. Emellett fontos szempont volt, hogy megfelelően elválasszák a "koszos" és "tiszta" részlegeket, erre nagy hangsúlyt fektettek. A látványos Duna-parti panorámával rendelkező épület 7. emeletén található a műtőblokk, ahol 6 műtővel rendelkeznek. A műtőkben rendelkezésre áll az altatógép, a lámpákban beépített kamerák találhatóak, amelyek segítségével a beavatkozást a környező monitorokon is tudják követni, a bent lévő röntgenkészülék pedig mozgatható. Különlegessége a műtőnek a speciális műtőasztal, amely bármerre mozgatható a helyiségen belül is.

Minden két műtő között van egy lift, ahol feljönnek a steril eszközök. A sterilizálót is bemutatták a kórház illetékesei: a műtőből liften felérkező eszközök a sterilizáló koszos oldalára kerülnek, a koszos lifen keresztül, majd jön a mosogatás, amely először manuális, majd követeznek a hightech mosogatógépek. Eddig tart a koszos oldal, majd az eszközök átkerülnek a steril oldalra, ahol csomagolnak, dobozba vagy egyesével és ezután az eszközök a sterilizáló gépekbe kerülnek.

Az operáció után a műtőből az ébredő helyiség, ahol a beteg folyamatos megfigyelés alatt van több órán át és ha az állapota indokolja, akkor viszik át a betegszobába.

Bár a bejárás most az épületről és a legmodernebb felszerelt technológiáról szólt, többször is előkerült az a vezető orvosok részéről, hogy a humánerőforrás legalább ennyire fontos az ellátásban, sőt. Így például az intenzíves osztályon lévő 11 blokk mindegyikéhez lesz egy intenzív terápiás nővér, és három betegre jut majd egy orvos. (Emlékezetes, a Covid-ellátásban ez az arányszám volt kritikus, mert az extrém kórházi terhelések idején egy nővérre 3-5-6 beteg is jutott, és ezek az arányszámok meghatározzák a betegek életesélyeit is.).

A legmodernebb technológia

Az amerikai tőzsdén is jegyzett, globális vállalat, a Medtronic szállította a gépeket, berendezéseket a DMC-nek, a két szolgáltató között stratégiai együttműködés alakult ki. Erre vonatkozó kérdésünkre Juhász Péter, a Medtronic Magyarország igazgatója kifejtette: ez a fajta együttműködés (amely a klinika tervezésének kezdete óta tart) túlmutat az eszközök beszállításán. Tapasztalat- és tudásmegosztás - így foglalta össze az együttműködés lényegét a vezető. Létrejött a Medtroonicnál egy olyan egység, amely arra szakosodott, hogy segítse a kórházak üzemeltetését és a technológia kialakítását. Példaként említette a betegútmenedzsmentet, a logisztikát, a raktározást.

Nemzetközi tapasztalatokat hoztunk be és az alapján működtünk együtt, a technológiák is folyamatosan fejlődnek ugyanis - fogalmazott a világ legnagyobb orvostechnikai vállalatának magyar leányának vezetője. A legmodernebb gépek kerültek az új klinikára, itt említette a műtőberendezéseket, a lélegeztetőgépeket és a 3D diagnosztikai gépeket, a sebészeti eszköztárat.

Címlapkép: Portfolio - Tuba Zoltán/kepszerk.hu