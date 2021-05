Tiszta őrület, ami az építőipari anyagárakkal történik

Beérni látszik az építőipari anyaghiány, illetve az előrevetített áremelkedés. Nem is csoda, hiszen az építést és felújítást ösztönző lakossági támogatások, a vállalkozói fejlesztések, valamint az állami nagyberuházások mind erős keresletet zúdítanak az éptőipari anyagokra, és a munkaerőre egyaránt. Az Építő Közösség legutóbbi videójában összefoglalta, hogy pontosan milyen árnövekedést ment végbe az elmúlt 3-4 hónapban, és ezek után milyen végösszegre számítson az, aki házat építene.

Arra azért számítani lehetett, hogy az otthonteremtési támogatások újabb felfutást eredményeznek az építőiparban, ami magasabb munkadíjakhoz, anyagárakhoz és kapacitásgondokhoz vezet majd, mint ahogy azt átéltük 2019-ben is. A további és váratlan szerencsétlenségek - a BASF német üzemének leégése, a Suezi-csatorna dugója - erre még egy lapáttal rátettek, így mostanra ha a munkadíj még nem is nőtt olyan vészesen, az egyes építőipari anyagárak az egekig lőttek ki.

Tavaly novevmber óta érezhető drágulás következett be. A legfontosabb kérdés viszont, hogy ez meddig fog ez folytatódni és mi lesz így az előre szerződött munkákkal. Az biztos, hogy jobb tartalékot képezni, főleg egy nagyobb felújítás, vagy építkezés esetén, mert hónapok alatt átárazódnak a munkák.

Az Építő Közösség legújabb videójában Bodnár György a konkrét árnövekedésekről kérdezte Maracskó Pétert, generálkivitelezéssel, és projektmenedzsmenttel foglalkozó szakembert. A beszélgetésből az is kiderül, hogy mennyibe kerül most megépíteni egy házat Budapest és környéki kivitelezési árakkal számolva.

A fővállalkozó elmondta: "Év elején még egészséges szintű drágulásokat láttunk, majd a polisztirol szigetelőanyag (sokan hungarocellként ismerhetik) indította el a drágulók sorát, ez 40-60 százalékkal került többe a decemberi árához képest. A vasanyagok szintén 30 százalékot drágultak ezen időszak alatt, utána a BASF gyárának a tűzesete még tovább rontotta a helyzetet. Most az anyagkereskedők júniusban, és akár augusztusban is emelhetnek, de még nem biztos, hogy ezek az utolsó áremelések az évben. Senki nem fogad el előrefizetést most, mert nem tudják, hogy szeptemberben milyen árak lesznek."

A folyamatos anyagárnövekedés azért is jelent extra problémát, mert a kivitelezők nem tudnak árakat fixálni, így ha elindul például egy hosszabb időt igénylő házépítés, előfordulhat, hogy több tíz százalékkal magasabb áron fejeznék csak be. Maracskó Péter elmondta, hogy a kivitelezői oldalon érdemes tartaléknak elkülöníteni az építési költségek egy részét, így egy váratlan esemény esetén nem ugrik meg a végösszeg a megbízónál:

Eddig elég volt a kivitelezési költségek 20 százalékát elkülönítenünk a nem várt eseményekre, mostanában a tartalékkal együtt éppen beleférünk egy ház a költségvetésbe. De ha ezen felül egy váratlan esemény érkezik, akkor a decemberben, vagy idén január-februárban számított költségeken nem megépíthető a ház.

A következő hónapok kritikus kérdése, hogy mi lesz azokkal a generálkivitelező cégekkel, akik reális árral, de tartalék nélkül kalkuláltak. Fel fogják-e mondani a szerződést és megpróbálnak felvonulni olyan építkezésre, ahol más árazást lehet alkalmazni?

Minek az ára emelkedett még?

A beszélgetésből kiderült, hogy épületgépészeti fronton normál áremelkedés ment végbe, ami 8-10 százalék volt. Valószínű, hogy ezekből több tartalékkal rendelkeznek a kereskedők, és hazai forrásból beszerezhetőek az egyes komponensek. A beton esetében is 8 százalékos áremelkedést lehetett tapasztalni, de a korábbi időszakokkal ellentétben, most nem kell heteket várni az anyag megérkezésére. Az épületfa ára viszont drasztikus, mintegy 30%-os növekedésen ment át, valamint a szerkezeti, rétegragasztott fák már 60%-kal drágultak.

Ami még nagyobb baj, hogy egyes fatelepek szerint - az USA és Kanada között hosszú évek óta húzódó vita a puhafaexport vámja miatt - az Egyesült Államok a faanyagot Európából vásárolja és innen szállítja el, aminek következtében év végére akár 100 százalékos emelkedés is megtörténhet, áruhiánnyal megspékelve.

A szakértő a munkadíjakban 10 százalékos emelkedésről számolt be, de kiemelte, hogy a kapacitásokkal nagyon nagy probléma van: "Egyes burkolóknál azt látják, hogy már másfél hónapja elfogytak idénre az időpontok. A munka minősége is sokszor hagy kivetnivalót maga után, egy szakkivitelező, aki simítással együtt precíz vakolást készít, négyzetméterenként 2100 forintért dolgozik átlagosan, míg vannak nem szakkivitelezők, akik 3300 forintos négyzetméterár mellett befejezetlenül, simítás nélkül otthagyják a munkát." - mondta el Maracskó Péter, majd kiemelte:

Tartok tőle, hogy a felújítási támogatások hatása még ezután érződik majd igazán, és nyáron fognak még többen észbe kapni.

Mennyibe kerül egy házépítés?

Az egyik talán legérdekesebb kérdés egy házépítést tervezőnek, hogy mennyiből jöhet ki álmai otthona. Nyilvánvalóan nagy a szórás az egyes építkezések között, területileg is más árakkal lehet találkozni, ráadásul egy ház annyi paraméterében tud más és más lenni, hogy még nehezebbé válik az átlagos ár megállapítása. A tervezőnél persze már kiderülnek a részletek, egy első iránymutatásnak azonban pár alapár szóba került az videóban:

A jelenlegi árakon felül, plusz 10%-kal érdemes kalkulálni, és még rá kell tenni egy 25%-os tartalékkeretet.

- mondta el a szakember, aki Budapesten és az agglomerációban is rálát az építkezésekre. Majd hozzátette, hogy az alapár több mindentől függ, a generálkivitelezéses megoldás a legdrágább, ott a legegyszerűbb általános ház nettó 450 ezer forinttól indul. Ha mindezt építésvezetői szolgáltatás mellett igényeljük, akkor nettó 370 ezer forintos négyzetméterárral lehet számolni. Ha pedig projektmenedzsmenttel készül a ház, és az ügyfél nem top gépészetet, de egy modern átlagos házat szeretne, az nettó 350 ezer forintos áron talán még megvalósítható.

Végül a tervezők feladatairól is szó volt, akiknek - véleménye szerint - felvilágosítást kellene adni a megrendelőknek, hogy a tervek alapján várhatóan megépülhet-e a ház a rendelkezésre álló forrásból. Ha várhatóan több költség lesz, mint amennyit rá tud szánni a megrendelő, akkor egy kisebb lakóingatlant, vagy esetleg egy nem egyedi, hanem típusterves házat érdemes választani, aminél kevesebb az extra és váratlan költség.