Így készül a kormány a 2050-es klímacélokra

A kormány részéről is folytatódik a klímasemlegességi cél felé történő elmozdulás, kidolgozás alatt áll a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, ami a 2050-es klímacélok elérhetőségének kereteit határozza meg, valamint több támogatás és banki termék részletszabályainak kidolgozása, illetve uniós források lehívásának előkészítése is zajlik – mondta Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára a KLíMA – Zöldpolitikai Percek podcast adásában.

A beszélgetés során többek között arról is szó volt, hogy hogyan tervezi a kormány a klímasemlegességi célokat elérni. „Ennek egyik eszköze a jelenleg kidolgozás alatt álló Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia, ami pontosan azokat a kereteket próbálja meghatározni, miként is tudunk a 2050-es célhoz eljutni.” –mondta el Steiner Attila államtitkár.

Kitért arra, hogy mivel hazánkban nagy léptékű változásokra kell készülni az energetikában, mindez jelenti a földgáz szerepének átgondolását, a napenergia támogatását és a rendszerbe történő beillesztését, valamint az energiatárolás kérdésének megoldását a hidrogéngazdaság felfejlesztése terén. Az utóbbi területre vonatkozó önálló stratégia is előkészítés alatt áll, ahol a „munka dandárját már elvégeztük”, így az nemsokára a kormány elé kerülhet.

A beszélgetés keretében Steiner Attila ismertette azt is, hogyan tervezik a körforgásos gazdaság megvalósítását Magyarországon. Ennek egyik kiemelt eleme a hulladékgazdálkodás rendszerének reformja, amely 2023-tól kerül bevezetésre. A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében az illegális szemétlerakók felszámolásához állampolgári közreműködést is várnak, ehhez jelenleg a HulladékRadar applikáció továbbfejlesztésén dolgozik az ITM.

A hazai épületállomány energetikai szempontból komoly fejlesztésre szorul, a podcast során szó esett az energiahatékonysági fejlesztési tervekről. Steiner Attila elmondta, hogy az energiahatékonyság nem csak kibocsátásokat, hanem rezsiköltségeket is csökkent, ugyanakkor a komoly finanszírozási igénye miatt vezették be az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszert, ami kötelezi az energiaszolgáltatókat, hogy teljesíteni tudják az energiahatékonysági elvárásokat.

Az államtitkár tájékoztatása szerint:

Több támogatás és banki termék részletszabályainak kidolgozása, illetve uniós források lehívásának előkészítése is zajlik.

Bár Magyarország üvegházhatású gáz-kibocsátásai csökkennek, sajnos a közlekedési szektorban továbbra is folyamatosan növekvő kibocsátásokkal találkozhatunk. Ennek rendszerszintű kezelésére a kormány szeretné az új alternatív technológiákat megismertetni a lakossággal, aminek egyik eleme a jelenleg is futó Zöld Busz Program. Emellett a Jedlik Ányos Terv keretében további elektromobilitási megoldásokon dolgoznak, az államtitkár azonban kiemelte, hogy ő a technológiai semlegesség mellé teszi le a voksát, hiszen még nem látszik,melyik megoldás lehet hosszútávon a “nyerő”.

Végül a kvótakereskedelemből származó bevételekről is szó volt, a különféle uniós források mellé a kormány igyekszik hazai forrásokat is mozgósítani a klímavédelemre. További zöld kötvény kibocsátás előkészítése zajlik éppen a társminisztériumokkal és a Magyar Nemzeti Bankkal közösen, illetve egy roadshow keretében szándékoznak majd további befektetők előtt is népszerűsíteni a terméket. Az államtitkár hozzátette, hogy szerencsére már a piac és a bankok is egyre nyitottabbak a zöld finanszírozási megoldások iránt.

