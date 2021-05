Éledeznek a befektetők - Hamar visszatér majd a városok pezsgése?

Nehéz lenne elhinni, hogy teljesen kikopik a városnézős, vagy legénybúcsúra ideérkező turisták "intézménye", így inkább a nagy kérdés, hogy milyen hamar indul be a pezsgés újra Budapest utcáin, illetve a nagyvárosokban, ezzel előcsalogatva a lakásbefektetőket. A turizmus alakulása egyértelműen kritikus pont, a legfrissebb adatok pedig azt mutatják, hogy vidéken még nem, de Budapesten már lényegesen nőtt a befektetési célú vásárlás aránya a múlt hónapban, összehasonlítva azt a 2020 áprilisi értékekkel. Persze, alacsony szintről nem nehéz nagyot nőni, mégis úgy tűnik, hogy éledeznek a fővárosi befektetők.

A turistákon áll vagy bukik a belváros sorsa

Sok a bizonytalanság akörül, hogy a belváros és a bulinegyed ingatlanpiaca hogyan fog változni a közeljövőben, amennyiben a határokon átívelő turizmus nem pattan vissza gyorsan, úgy Budapest és ezzel együtt az Airbnb iránti kereslet is alacsony lehet még a következő időszakban, ugyanakkor ezt ellensúlyozhatja a belföldi turizmus térnyerése. Nagy kérdés, hogy a bulinegyed korábbi képe és szórakoztató központ funkciója megmarad-e és hogyan alakul hosszú távon illetve, hogy hány szórakozóhely zárt be véglegesen, és hány fog újra kinyitni.

A befektetési céllal vásárlók tavaly a kivárásra játszottak, sokan az eladás helyett inkább kiadták lakásaikat hosszú távra, látva a járványhelyzet és így az utazási korlátozások elhúzódó hatását. Most azonban újabb döntéshelyzet előtt állnak ezek a tulajdonosok, illetve az új befektetők is: Megéri továbbra is hosszú távra kiadni és így a biztos bevételt realizálni, vagy egy pár hónapos kihagyás után ismét visszatér a turizmus? Megéri még most beszállni és befektetési céllal lakást venni, mert egyszer úgyis visszatér a főváros vagy más nagyvárosok pezsgése?

Ha továbbra is fennmarad a turisztikai kereslet hiánya, az nyilván ugyanabba az irányba terelheti a lakás, illetve bérleti piacot, mint egy éve, ami bérleti díj csökkenéshez és sok jó minőségű eladó és kiadó lakáshoz vezethet. Ugyanakkor az utazási vágy, a kimaradt egy év miatt nagy dömpinget is hozhat a külföldi és belföldi utazók körében, ami a befektetőket a lakások megtartására, vagy vételére ösztönözheti.

Az otthonválasztás ciklikussága

Egyszer a belváros, egyszer a város széle iránti megugró érdeklődés, vagyis az ingatlanpiacra jellemző ciklikusság, az otthonválasztási preferenciákban is megfigyelhető. A kilencvenes években indult el az előző kiköltözési hullám, az agglomeráció térnyerése, majd a kétezres évek első évtizedében olyan nívós beruházások és fejlesztések indultak el a VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerületekben, amelyek eredményeként addig elérhetetlen színvonalú új építésű ingatlanok jelentek meg Budapest belső kerületeiben, ami a jelentős közterület megújulásokkal együtt azt eredményezte, hogy a korábbinál vonzóbb lett a belvárosban lakni. Ez az időszak egészen 2017-18-ig tartott, amikor – elsősorban a nagyon megdrágult belvárosi lakhatás hatására – elkezdődött a külvárosok és az agglomeráció reneszánsza, amire a koronavírus-járvány csak rátett egy lapáttal.

Ezen mintázat alapján elképzelhető, hogy legkésőbb 10-15 év múlva ismét a belváros válhat a lakásvásárlók fő célpontjává, ismét előnyben részesítve a nyüzsgő élettér közelségét.

„Attól, hogy most kevésbé aktív a belvárosi ingatlanpiac, nem jelenti azt, hogy ezt a területet hosszú távon is temetni kellene. Pontos számadatok még nem állnak rendelkezésre, de az már elmondható, hogy jelenleg a külvárosok jobban drágulnak és zárul az árolló kül- és belváros között. Az, hogy ez a folyamat meddig tart, még kiszámíthatatlan, de elképzelhető, hogy hosszabb távon pusztán az által, hogy a kül- és belvárosi lakások árszínvonala egyre közelebb kerül egymáshoz, ismét megnövekszik a belvárosi ingatlanok iránti kereslet” – mondta Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

A befektetők ébredeznek - Mennyien és milyen összegben költenek?

A belváros és akár a bulinegyed, vagy más nagyobb vidéki városok központi részeinek a hosszú távú értékállósága talán kevésbé kérdéses, ezért is lehet, hogy az egy évig tartó pihenő után a befektetők már kezdenek ébredezni. Természetesen befektetési céllal - akár rövid vagy hosszú távú kiadásra - bárhol lehet lakást venni a városban, de a kiadhatóság és az elérhető havi magasabb bevételek miatt, a belváros igencsak közkedvelt a nem saját célú lakásvásárlások tekintetében. A Duna House Barométer legfrissebb adatai alapján Budapesten a lakásvásárlók között, idén először, 40% felett zártak a befektetők, amellyel megelőzték az első lakásvásárlókat és a nagyobb otthont keresőket is. Az eladási oldalon a legfőbb ok továbbra is a nagyobb lakásba költözés volt, az értékesítések 45% emiatt történt.

Tavalyhoz képest nőtt a befektetési céllal történő vásárlás, így ez lett a fő vásárlási ok. A tavaly áprilisi 35%-ról 2021 áprilisában 41%-ra nőtt a befektetési célú vásárlások aránya Budapesten.

Szintén a Barométer adatai szerint a Budapesten befektetési céllal vásárlók átlagosan 51,5 milliós értéken jutottak lakáshoz most áprilisban, és 56 négyzetméter volt ezeknek a lakásoknak az átlagos alapterülete.

A vidéki befektetők még kivárnak, de aki vesz, az a nagyobb lakást keresi

A vidéki befektetőkön még aligha látszódik a visszatérési szándék, így az összes lakásvásárló között 22%-os részaránnyal rendelkeznek, kissé megelőzve az első otthonukat megtalálókat (20%), de jócskán lemaradva a nagyobb ingatlant vásárlók (39%) mögött.

A támogatások és a nagyobb otthoni élettér iránti megnövekedett igényt tükrözheti, hogy ilyen mértékben megemelkedett a nagyobb lakásba költözők aránya, egy éves összehasonlításban. Társadalmi szempontból pedig a válások miatti lakásvásárlások megoszlása is érdekes, úgy tűnik, hogy a fővárosban kevésbé jellemző, - tavaly és most áprilisban is 0% volt - hogy ez az ok álljon a vásárlás hátterében, míg vidéken ennek 3-4% az aránya.

A vidéki befektetők körében vásárolt ingatlanok átlagára 17,7 millió forint volt a múlt hónapban, az átlagos alapterület viszont jóval nagyobb mint a fővárosi átlag, mintegy 69 négyzetméter. A vidéki eladókra áttérve, a fővároshoz hasonlóan domináns volt a nagyobb lakásba költözés miatti értékesítés (31%), ezt követte az öröklés miatti eladás (27%).