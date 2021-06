Tömeges exodus vagy mindörökké iroda? - Milyen hatással van ránk az otthoni munkavégzés?

Milyen pszichés hatásai voltak a home office berobbanásának a munkavállalókra nézve? Mi az ideális arány az otthoni és az irodai munkavégzés között? Mire kell odafigyelni munkavállalói és munkaadói szinten? Többek között ezekről a témákról fog beszélni Dúll Andrea DSc PhD habil, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Karának általános dékánhelyettese a konferencia második részében.

A fentiek mellett az irodabérlők reakcióiról is részletesen beszélnek majd a szakértők. Okozott-e területcsökkenést a járvány? Mit jelent ez a konkrét irodaházakra nézve? Hogyan alakulnak át az irodaterek és a szükséges iroda mérete? A konferencia második panelbeszélgetésében többek között ezeket a kérdéseket vitatják meg a szakértők:

Moderátor: Borbély Gábor MRICS, kutatási igazgató, CBRE

A beszélgetés résztvevői:

Természetesen itt sem mehetünk el szó nélkül a fenntarthatóság kérdése mellett, ami nemcsak az épületek kivitelezésénél, vagy belsőépítészeti megoldásai során, de az épületüzemeltetésben is egyre aktuálisabb kérdés. Hogy mit jelent ez a legújabb fejlesztések esetén, miben változtatta meg a befektetési döntéseket a fenntatható megoldásokra való törekvés, hol tartuk most és milyen megoldásokra van még szükség, arről is beszélni fognak a konferencia szakértői. "Fenntarthatóság a létesítmények üzemeltetésében: új technológia a láthatáron" címmel Ercsey Tamás, CEO - Head of Business development and Sales, energo hungary kft. tart előadást, majd egy panelbeszélgetéssel zárul a szekció, melynek résztvevői:

Moderátor: Budai Henrietta, titkár, HuGBC

Beszélgetés résztvevői:

Czinege Zoltán, kutatásfejlesztési igazgató, Alfaped Kft.

Győri Gyula, Facility Management Director, CPI Facility Management Kft.

Novotny Dénes, E-mobilitás üzletágvezető, Alteo

