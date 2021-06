Gulyás Gergely: lehet 2023-ban népszavazás a Fudan Egyetemről

In English

A mai nap zajlott a tüntetés a vitatott Fudan Egyetem megépítése ellen. Ahogy arról többször is beszámoltunk, a legutóbb megjelent a Diákváros és a Fudan Egyetem létrehozásáról szóló törvényjavaslat, melyből részletekbe menően kiderül, hogy mely területek tartoznának az egyetemhez és a Diákvároshoz. Úgy tűnik, hogy többek között a Nagyvásártelep és környezetének megújítása mégis a Fudan Egyetemhez tartozó területek közé kerülne, ha elfogadja a parlament a javaslatokat.

A törvényjavaslat nagy vitát generál a főváros, a kormány és a budapestiek között, áppen emiatt meglepő Gulyás Gergely interjúban adott válasza. Arra a kérdésre, hogy lesz Fudan Egyetem vagy sem, Gulyás Gergely azt a választ adta, hogy: "A Fudan Egyetem ügye közéleti vitára alkalmas formában pillanatnyilag nem létezik. Tervek sem állnak rendelkezésre. Ha meglesznek a tervek, világosak a pénzügyi feltételek, az egyetemépítés költségei és finanszírozása, akkor lehet dönteni. Ide mostantól számított másfél év alatt eljuthatunk. Mi nem akarunk a néppel, így a budapestiekkel szemben sem esetleges akaratuk ellenére „jót tenni”.

Ezért támogatjuk, hogy ha a beruházás feltételei ismertek, akkor a budapestiek népszavazáson dönthessenek arról, akarnak-e Fudan Egyetemet.

Az MTI kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy a Fudan Egyetemmel kapcsolatos népszavazás 2023-ban lehet esedékes, mert 2022 második feléig a tervezés folyik.

A Sargentini-per és a 3-as metró túlfutott költségei

Gulyás a Sargentini-per elvesztésével kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország eddig is tiszteletben tartotta és ezután is tiszteletben fogja tartani a luxemburgi bíróság döntéseit, de gyengíti az Európai Uniót, ha joggal merül fel, hogy fontos döntéseknél a szerződések betűje helyett politikai szempontokat is mérlegel a bíróság.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 03. Elbukta Magyarország a jogállamisági eljárás megindításával kapcsolatos pert

Az interjúban a miniszter az M3-as metró felújításának 10 milliárdos drágulása kapcsán arról számolt be, hogy a metrófelújítás főváros által tervezett költsége 217,5 milliárd forint, melyet a kormány 172,5 milliárdnyi uniós és 45 milliárdnyi hazai forrásból teljes egészében kifizet.

Ha a beruházás drágul, akkor azt a fővárosnak kell viselnie.

- fűzte hozzá Gulyás.

Címlapkép: MTI Fotó/Nemes János