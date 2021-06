A korábbi szokások már nem működnek: milyen lesz a járvány utáni világ?

Az irodák és az otthonok között a pandémia előtt is kezdett elmosódni a környezetpszichológiai értelemben vett határ: irodai munkát kis túlzással „helyfüggetlenül” is lehet végezni, miközben azon gondolkodtunk, hogyan lehet otthonossá tenni az irodákat. A járvány alatt ez megfordult: az otthonainkba került be a munkavégzés helye. Hogy ez milyen hatással volt ránk és hogy visszatérünk-e és ha igen, hogyan térünk vissza az irodákba, az FM & Hybrid Office 2021 konferencia második szekciójában erről beszéltek a szakértők.

Soha nem vagyunk szociofizikai környezet nélkül. Noha ez a környezet nem tudatosul, de folyamatosan hat ránk. Ebből a szempontból az iroda sem csak a számok szempontjából fontos, hanem az azt használó emberek és a köztük lévő interakciók miatt. Eddig arról szólt a tervezés, hogy hogyan lehet élményszerűbb az iroda, és hogyan lehet ott tartani a munkavállalókat, de ez a folyamat most a járvány hatására megfordult, ami számos pszichológiai kérdést felvet. Az elmúlt másfélévben a valós környezetekből a virtuális tér felé mentünk, de akik bejártak azok számára is megváltozott az iroda, számos új szabály jött, de megváltozott az otthonunk is. Ezt új normálisnak szokták nevezni, ami valójában egy új realitás, a hatásait azonban fontos kutatni, hogy azt akár a tér kialakításába vissza tudjuk forgatni - emelte ki előadásában Dúll Andrea DSc PhD habil, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar általános dékánhelyettese.

A megváltozott a térstruktúrában a korábbi szokások nem működnek, megváltoztak a személyes interakciós folyamatok, másképp kezdjük el a személyes észlelési folyamatokat csinálni, másra figyelünk. A magánszférát a képernyőn nehezebb védeni, az irodai transzparencia megfontolást igényel, emellett az interakciós folyamatok, akár az üdvözlési módok is megváltoztak. A home office hatására eltolódik a bioritmusunk, ha nincs kapcsolatunk a külső világgal az ugyanis hatással van erre. A természet a jövő irodájában mind a fizikai mind a virtuális térben felértékelődik. Emellett olyan új kihívásokkal is foglalkozni kell, mint a klímaszorongás, vagy a Földért való aggodalom miatt kialakuló újfajta érzelmek. Mit kezdjünk ezekkel? Milyen megoldást kínál erre egy munkahelyi iroda? Ezekkel a kérdésekkel is kiemelten kell a cégvezetőknek foglalkozniuk – hangsúlyozta a szakértő.

Fotó: Stiller Ákos

Hogy reagáltak a bérlők?

Mennyire maradhat velünk a home office? Hogyan reagáltak a cégek, mennyire volt működőképes ez a modell? És vajon a jövőben mennyi irodára lesz szükség, a kivitelezési költségek emelkedésének hatására emelkedni fog-e a bérleti díj is? Többek között ezeket a kérdéseket tette fel a szakértőknek Borbély Gábor MRICS, kutatási igazgató, CBRE.

Fontos elmondai, hogy ez elmúlt időszak egy kényszer home office volt, ennek ellenére a legtöbb cégnél nem voltak nagy problémák. HR szempontból viszont egy év után egyre több negatív hatás jelent meg, irodára igenis szükség van, de a munkavégzés módjában lesznek változások. A következő egy évben remélhetőleg mindenki vissza tud állni az irodai munkavégzéshez, de ehhez mostantól a heti 1-2 napnyi távoli munkavégzés is hozzá tartozik majd. Az irodába elsősorban az emberi kapcsolatok miatt szeretnénk visszajönni, a cél, hogy legyen egy kiegyensúlyozott irodai-otthoni munkavégzési arány – mondta el Kalaus Valter MRICS, ügyvezető partner, VLK Cresa, aki szerint a világ megváltozott, de ez a piac nagyon árérzékeny, így sok esetben vannak jó elképzelések, de amikor a tényleges kifizetésre kerülne a sor ezeket a tételeket lehúzzák a költségvetésről. A biztonságos munkakörnyezet viszont továbbra is fontos. Noha egyelőre nincs még kialakult trend, különböző módokon reagálnak a vállalatok, és a megoldás nem feltétlenül a budapesti piacon fog megszületni.

Bár szeretnénk visszakapni a vírus előtti életünket, a munkavégzés során mégse akarunk minden nap visszamenni. Elvárás a munkavállalók felől, hogy adott esetben tudjanak külső helyszínről dolgozni. Az open space helyett ismét a cellás megoldások terjednek, hogy szükség esetén könnyebb legyen szeparálni. Az biztos, hogy lesz visszatérés az irodába, de kérdés, hogy pontosan milyen visszatérés lesz. A portfolio nálunk is elég heterogén, ezért kidolgozunk egy programot a bérlőinknek, amivel segítjük a dolgozók visszatérését, megadva a szociális élményt, az irodai és az otthoni élet elkülönítésének lehetőségét – emelte ki Kovács András, Sales Director, Indotek Group.

2021 januárja óta működünk új irodaházban, ezért a költözés miatt az idei év a pandémia nélkül is izgalmas lett volna, így viszont nálunk is hirtelen home office-ba költözött a szervezet 99 százaléka. A hatékonyság ennek ellenére nem csökkent, az új helyzet működött, ami a személyes integrációnak, az összeszokott kollégáknak is volt köszönhető. A home office-nak ha hatékony akkor is van egy ára, a munka és a magánélet közti különbség elmosódik, ezek újfajta kihívások, amikkel foglalkozni kell. Mi például már tavaly gondolkodtunk a visszatérésben, a hatékony működéshez kell valamennyi kollégák közötti interakció. Heti 5 napot nem valószínű, hogy visszatérünk, de heti 2-3 nap irodára legalább szükség van – mondta el Petényi István, CEO, evosoft Hungary Kft.

Az elmúlt évben lényegében az irodát outsource-oltuk, vagyis egy hatékonyabb helyre – az otthonunkba - tettük át. Nem egyértelmű, hogy a home office lehetősége az egy plusz vagy egy mínusz, hosszabb távon az adminisztratív funkciót lehet home office-ba tenni. Költséghatékony szempontból ez lehet megoldás, de a kreatív munkakörökben nem megvalósítható. Felmerül a kérdés, hogy a cégeknek biztosítaniuk kell-e otthon is az irodai munkakörülményeket, az biztos, hogy a költségcsökkentés a másik oldalon újfajta kiadásokban jelenhet meg. Bérlői szempontból valóban jobb lenne a nagyobb irodatér és az újfajta megoldások, de amikor a költségekről beszélünk, akkor ezeket már nem hajlandók kifizetni. Mivel így nem jön ki a matek, ezért az irodai kiépítés nem fog drasztikusan megváltozni – hangsúlyozta Salamon Adorján MRICS, vezérigazgató, ESTON International.

Fotó: Stiller Ákos

Hogyan alakulhatnak a bérleti díjak? Mennyi irodára lesz szükség?

Salamon Adorján: évente 6-700 ezer négyzetméternyi bérleti szerződés jár le, ha mindenki 1 nap home office-szal számol, akkor a legpesszimistább becslések szerint 100-130 ezer négyzetméternyi irodafelesleg kerülhet évente a piacra. Ez a közel 4 millió négyzetméterhez képest egyáltalán nem tragikus, de a jó épületek még egy csökkenő kereslet mellett is vonzók maradhatnak a mai árszinteken, a régi épületek viszont 3-5 euróval olcsóbbak lesznek, így egyértelmű minőség szerinti differenciálódás jöhet a piacon.

Petényi István: mi egyelőre fenntartjuk a mostani irodaterületünket, mert shared megoldásokban is gondolkodunk, illetve az iroda egy része közösségi terekké alakulhat át.

Kovács András: a bérleti díjak csökkenését kizárnám, a felszabaduló tereket fogják komfortosabban használni a bérlők, vagy akár még bővülhetnek is, noha minőségben fejlődnie kell a B kategóriának is.

Kalaus Valter: drasztikus visszaesés a területigényekben szerintem sem várható, egy-egy kivételtől eltekintve. A bérleti díjak mellett fontos a kialakítási hozzájárulás, ami a bérlői igényektől és a kivitelezési környezettől is függ.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio