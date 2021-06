Nagyon jó időszak vár a hazai irodapiacra - Ezért indokolt az optimizmus

Ezért indokolt az optimizmus

A piaci kereslet a tavalyi évben elolvadt, így 2021 elején 50 százalékkal vagyunk az előző év azonos időszaka alatt, miközben az ipari ingatlanoknál duplázódtak a számok. Budapesten a régión belül is kimagasló az ipari piac visszapattanása, ami a korábbi nyitásnak is köszönhető. Az idei GDP-növekedés akár 6-7 százalék is lehet, ami magasabb az eddigi várakozásoknál. Ez egyrészt a termelékenységi növekedésnek, másrészt a foglalkoztatottsági növekedésnek köszönhető - mondta el Borbély Gábor MRICS, a CBRE kutatási igazgatója.

2020 és 2025 között várhatóan 10-11 százalékkal fog növekedni az irodai munkavállalók száma Budapesten,

ez egyébként 2005 és 2020 között 39 százalékos növekedés volt, a modern irodaállomány ugyanakkor duplázódott ezalatt és a jövőben is nagyobb ütemű lehet az állomány bővülése.

Fotó: Stiller Ákos

Ennek ellenére több tényező is van, ami keresletet generál majd a bővülő irodaterületekre. Egyrészt Budapest nemcsak üzleti, de lakó szempontból is nagyon élhető város, másrészt a pandémia hatására az irodákban az ültetési sűrűség is csökkenni fog, sőt a munkanélküliségi ráta a következő években ugyancsak tovább fog csökkenni, így a fenti divergencia nem fog problémát okozni az irodapiaci kínálatban - tette hozzá a szakértő.

Otthoni munkavégzés

A home office-nak főleg az SSC-k és a technológia, valamint a telekommunikáció területén lehet a jövőben is nagyobb tere. A város különböző részein azonban ez nem egyenletesen fog megmutatkozni, az egyes alpiacokra más szektorok jellemzők, a fent említett ágazatokban érintett bérlőkre főleg Dél-Budán és a Váci úti folyosón vannak példák - mondta el Borbély Gábor.

Fókuszban a fenntarthatóság

Az épített környezet felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásának 40 százalékárért, a gazdaság 30 százaléka az építésgazdasághoz köthető, miközben az aktív népesség 7 százalékát foglalkoztatja. A hatékonyság azonban uniós szinten elmarad Magyarországon, a hatékonysági probléma pedig egyben fenntarthatósági problémát is jelent - hangsúlyozta Buday-Malik Adrienn, az ÉMI Nonprofit Kft. innovációért felelős vezérigazgató-helyettese.

A pandémia előtt - a termelés volumenének változását nézve - a második helyen állt Magyarország, de a pandémia alatt – 14 százalékos visszaeséssel - sereghajtóvá vált az ország, ami az ágazat sérülékenységére utal. Erre a válasz a fenntarthatóságban keresendő.

Olyan körkörös megoldásokban kell gondolkodnunk, amik már a nyersanyagkitermeléssel elkezdődnek és az épületek egész életciklusát végigkísérik.

A cél, hogy a létesítményüzemeltetés is fenntarthatóan tudjon működni, az anyagok, a hulladék újrahasznosítása is kulcskérdés. A körforgásos megközelítés mára a szakpolitikában is megjelent, de nem tudjuk pontosan, hogy ez mit is jelent a gyakorlatban. Az ÉMI egy paradigmaváltást képvisel, nem az ipar 4.0, hanem az ipar 5.0-t, ami a technológiai fejlesztés, az innováció és a körforgásos megoldásokat is igyekszik beépíteni az ágazatba.

Fotó: Stiller Ákos

A szentendrei Tudományos és Technológiai Parkban és Építésgazdasági Tudásközpontban az ipar egyetemistákkal együttműködve modellezi a legújabb megoldásokat, ahol iroda és lakóépületek fenntarthatóságára is hozunk jó gyakorlatokat, miskolci központunkban pedig újfajta anyagokat tesztelünk. A K+F termékekben az önkormányzatokkal is igyekszünk együttműködni.

A fenntarthatóságnak a teljes innovációs láncban meg kell jelennie, de a digitalizáció is hozzájárul ahhoz, hogy fenntartható hasznosítási modelleket alakíthassunk ki. Emellett a hazai BIM képzés létrehozásában is aktív partner az ÉMI. Fontos az építőanyagok környezeti hatásainak megismerése,

jelenleg egy nemzeti épületminősítési rendszer kialakításán dolgozunk,

ami a műszaki irányelvekben is megjelenik majd, hogy az épületek pandémiás felkészültségét is értékelni tudjuk. Ez hasonló mint a WELL, de a helyi specifikumokra fókuszál - mondta el a szakértő.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos / Portfolio