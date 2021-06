Mekkora emelés?! - Kétszer is meggondolod, hogy most gipszkartonozz!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az alapanyagok és az éptítőipari anyagok világszintű árnövekedése és az azzal járó hatások már a kereskedelmi csatornák reggeli bulvár műsorsávjába is beférkőzött, a gimnazisták két tanóra között az acél és a fa aktuális árfolyamáról beszélnek a dogecoin és a gamestop helyett, egy magára valamit is adó vőlegény pedig minimum acélból, vagy fából készített, lehetőleg élő hegesztő munkaerőt felhasználva, eljegyzési gyűrűt szíve választottjának, arany és gyémánt helyett, miközben az esküvői ajándéklistán nem porcelán meg wellness hétvége, hanem néhány raklap tégla, szigetelés és gipszkarton szerepel. Na itt tartunk most és erre érkezett nemrég az egyik hazai kereskedő cég levele az ügyfeleinek.