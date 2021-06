Így áll a Népliget melletti gigantikus kézilabdacsarnok építése (képek)

Befejező stádiumba érkezett a Népligetnél épülő Budapesti Multifunkcionális Sport és Rendezvénycsarnok kivitelezése. A létesítmény elsőként a 2022-es magyar-szlovák férfi kézilabda Európa-bajnokságnak fog otthont adni. A kézilabda aréna a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) beruházásában és a fővállalkozó Market Építő Zrt. tervezésében és kivitelezésében épül fel.

Magyarország és Szlovákia közösen nyerte el a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság rendezési jogát, korábban már volt írtunk, hogy az eseményre egy 20 ezres új aréna épül a Népliget mellett.

Ennek a multifunkciós csarnoknak az építése a tereprendezést követően 2019 novemberében kezdődött el, 2020 nyarára már elkészült a 8 lépcsőház, és elindult a lelátók szerkezetének építése. 2020 októberében a tetőszerkezet építését kezdték el, 2021 januárjában pedig elindult az aréna külső burkolatának felhelyezése. A sportkomplexum 2021. márciusra szerkezetkész állapotba került.

Jelenleg a kivitelezés a befejező stádiumba érkezett és megtörtént az épület „bezárása”. A külső területek térburkolási és kertészeti tevékenységei, a belső tér szakipari munkálatai vannak napirenden. A hivatalos nevén "Budapesti Multifunkcionális Sport és Rendezvénycsarnok" jelenlegi készültségi szintje 60 %-os.

Gyorsan kell haladnia az építkezésnek

A Market beszámolója szerint a legnagyobb kihívásokat a bonyolult épületszerkezeti kialakítás, a Design & Build konstrukció, valamint a rendkívül szűkre szabott határidő jelentette. A gördülő tervezés, a Design & Build megvalósítás során a tervezés és a kivitelezés kéz a kézben járnak azért, hogy a kivitelezés során a leggazdaságosabb szempontok érvényesülhessenek és hogy összehangolt műszaki megoldások szülessenek. Az előnyei mellett ez a fajta konstrukció rövid és szoros határidőket szab mind a tervezőknek, mind pedig a kivitelezőknek.

További kihívást jelent a kivitelezésnél, hogy a projekt komplexitásához képest a megvalósításra rendelkezésre álló határidő rendkívül rövid, az idei év végére a létesítménynek el kell készülnie ahhoz, hogy a 2022. január 13. és 30. között megrendezésre kerülő férfi kézilabda Európa-bajnokság előtt az EHF próbamérkőzések keretében tesztelhesse a csarnokot.

BIM-tervekkel épül a sportlétesítmény

A multifunkciós csarnokot BIM-ben tervevztékk, ez elősegítette a szakágak közötti koordinációt, a felek közötti hatékony kommunikációt, és jelentősen csökkentette a helyszíni kivitelezési problémák számát. A Design & Build-ből kifolyólag rendkívül hasznos volt a változtatásokat - és azok hatását a többi szerkezetre – azonnal látni 3D-ben is. A BIM tervek segítették a kiviteli ütemezést, az organizációt és a kooperációkat. Ugyancsak a BIM-tervezés eredménye, hogy a projekt előkészítésében és a kivitelezés során az anyagok rendeléséhez gyors mennyiségi kimutatások álltak rendelkezésre, továbbá a készültség hatékony nyomon követése is megvalósulhatott.

A csarnok küzdőtere úgy lett méretezve, hogy az ne csak a kézilabda bajnokság, de akár egy jégkorong meccs lebonyolítására is alkalmas legyen. A multifunkciós csarnok a teremsportágak számára is megfelel így akár kosár-, röplabda- és tollas mérkőzések, tenisz, korcsolya, küzdősportok, súlyemelés, vívás, torna, sőt bizonyos lovas és motoros versenyek is megrendezhetők benne. De igény szerint konferenciák, nagyszabású koncertek, show műsorok, kiállítások, rendezvények is lebonyolíthatók benne.

A létesítmény közvetlen, 15 hektáros környezete is megújul, a területrendezés miatt kivágott fák helyére 400 növény, valamint padok, ülőalkalmatosságok telepítésére kerül sor azzal a céllal, hogy a csarnok környezete kedvelt közösségi térré váljon.

Néhány számadat az építkezésről:

Kivitelezéssel érintett terület 150 000 m²

Csarnok alapterülete: 50 000 m²

Összes térburkolat területe: 40 000 m²

VIP bokszok száma: 49 darab

Befogadóképesség: 22 022 fő

Épületre vonatkozó adatok:

A tető acélszerkezete: 4800 tonna

Összes deltabeam: 480 darab

Előregyártott vasbeton szerkezet mennyisége: 15 000 m³

Monolit vasbeton szerkezet alapozással: 45 000 m³

Homlokzat mérete: 17 500 m²

Liftek száma: 14 darab

Mozgólépcsők száma: 8 darab

Az épület legmagasabb pontja: 40,5 méter

