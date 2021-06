Szavazott az Országgyűlés a Fudan Egyetemről és a Diákvárosról

Megszavazta az Országgyűlés a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány létrehozását lehetővé tevő törvényjavaslatot. A ház ezenkívül a Budapesti Diákvárosról szóló előterjesztést is elfogadta, így a két beruházás egyaránt megvalósul. Ezzel egyelőre a két projekt területi elosztása is kőbe vésettnek tűnik.

Országgyűlés felhatalmazást adott a kormánynak a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány közérdekű vagyonkezelő alapítvány formájában történő létrehozására, amely a parlament döntésével négy állami tulajdonban álló, budapesti ingatlant is ingyenesen átvehet.

A képviselők 134 igen szavazattal, 25 nem ellenében fogadták el az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatának kétharmados többséget igénylő rendelkezéseit.

A Fudan-projekttel párhuzamosan átment a parlamenten a Budapesti Diákváros ügye is. Az Országgyűlés 123 igen, 16 nem és 4 tartózkodó szavazattal jóváhagyta a projekt megvalósításáról szóló törvényjavaslatot, mely a tervek szerint így a déli városkapu fejlesztési program részeként valósulhat majd meg. Az elfogadott törvényjavaslat értelmében a diákváros a fejlesztési terület északi részén jöhet létre.

A Fudan Egyetem budapesti campusának létrehozása óriási port kavart. A beruházásnak önmagában is rettentő megosztó és ezt csak tetézi, hogy ugyan azon a fejlesztési területen épülne meg, mint a diákváros. A Fidesz szentül hiszi, hogy a két projekt megfér egyazon területen, míg az ellenzéki képviselők szerint egy talpalatnyi helyet sem érdemel a Fudan Egyetem a fővárosban. A diákváros és az egyetem ügyében tüntetés is szerveződött június első hétvégéjén, melynek másnapján a kormánypárt belengette a népszavazás lehetőségét is.