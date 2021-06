Tovább szárnyal a balatoni lakáspiac

A pandémia hatására bekövetkezett fogyasztói szokások változásával tovább nőtt a nyaralók iránti kereslet. Az örök kedvenc továbbra is a Balaton, az ottani ingatlanárak egyre inkább közelítenek a fővárosi árakhoz. A Duna House elemzése a nyaralópiac legfrissebb folyamatait mutatja be.

A járványügyi helyzet miatt a városi lakásokban ragadt emberek, családok szeretnék újra szabadnak érezni magukat, és ha van spórolt pénzük, akkor azt szívesen fordítják nyaralóvásárlásra, így a Balatonnál a szezonalitást felváltotta az egész éves kereslet - mondta el Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője, aki szerint ez a trend már tavaly nyáron elkezdődött, és azóta is megfigyelhető a piacon.

A használtingatlanok terén jellemzően az északi parton találhatók a drágább nyaralók, de a déli parton is csak minimálisan olcsóbbak a lakások. A Duna House szakembereinek tapasztalata szerint már a déli parton is minimum 40-50 millió forint kell ahhoz, hogy élhető nyaralóingatlant lehessen találni. Bár a 25 millió forintos befektetés sem lehetetlen, de cserébe kompromisszumot kell kötnie a potenciális vevőnek. Ekkora összegért ugyanis csak a vízparttól távolabb, jellemzően 3-5 kilométerre lévő településeken lehet élhető méretű nyaralót találni. A balatoni és az ország más területein jellemző árakat az alábbi térképen érdemes összehasonlítani.

Forrás: OTP Jelzálogbank

A cég szakértőinek tapasztalatai alapján a magyar vevők még mindig többségben vannak a piacon, ráadásul 70-80%-ban Budapestről érkeznek, de számottevő a Fejér megyeiek aránya is. A külföldi érdeklődők inkább az osztrákok, németek és hollandok, akik a Balaton nyugati részében választanak új – szezonális – otthont. A magyar családok közül a CSOK-ot és sok esetben a falusi CSOK-ot kihasználva többen költöztek városokból, vidékről a vízpart környékére, de számuk így sem jelentős, hiszen munkalehetőségből nem lett több a Balaton környékén. Továbbra is tipikusan nyaralóövezet a magyar tenger partja, az üdülőket azonban már életvitelszerűen, teljes értékű lakásként használják a tulajdonosok, és ezzel párhuzamosan ugyanazt a szolgáltatás-színvonalat (például üzletek, éttermek kínálata) is várják el, mint a nagyvárosokban.

Címlapkép forrása: Getty Images