Kíbővítik és átalakítják a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet

A Miniszterelnökség jóváhagyta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) campusfejlesztéséről szóló tervpályázat kiírását. Ennek eredményeképpen a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ (BFK) mint kiíró meghívásos, építészeti tervpályázatot hirdet a PPKE új campusának oktatási célú ingatlanjai bővítését és fejlesztését célzó beruházás tervezésére.

Az ingatlan kialakítása a Magyar Rádió volt épületegyüttesének területén kiemelt közérdekű kormányzati beruházás keretein belül valósul meg – jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

A BFK feladata, hogy előkészítse a PPKE új campusának oktatási célú ingatlanjai bővítését és fejlesztését célzó beruházást.

Ebben együttműködik az Egyetemmel és fenntartójával, a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával. A BFK mint kiíró a tervpályázat keretében modern, a kor és a katolikus egyetem szellemiségének egyaránt megfelelő épületegyüttesre vonatkozóan vár építészeti javaslatokat, a beruházás nem csupán az épületek átalakítását jelenti, hanem városfejlesztést is jelent egyben, hogy egy zöldfelületekkel is tagolt, szellős, közösségi térként is alkalmas lokális városközpont jöhessen létre Józsefvárosban.

A fejesztés kapcsán Becker Pál, fejlesztési főigazgató korábban úgy nyilatkozott, hogy a belvárosi Szentkirályi utcában található a Pázmány központi épülete, ahol a Jog- és Államtudományi Kar működik, néhány száz méterrel odébb pedig, a Mikszáth téren található a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar épülete. A Magyar Rádió volt épületegyüttese szervesen illeszkedik ezekhez az objektumokhoz, így nem nehéz elképzelni egy néhány év múlva megvalósuló egységes egyetemi campus képét.

A PPKE új campus létrehozásához 53 000 m2 nettó hasznos terület szükséges, ahol laborokat, informatikai és műszaki kutatóközpontokat is létesítenek. További célkitűzés egy multifunkcionális sportlétesítmény, illetve szakkollégium megvalósítása, valamint egy modern egyetemi könyvtár és az ahhoz tartozó olvasótermek biztosítása.

"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem bővítése és korszerűsítése, valamint a Testnevelési Egyetem campusfejlesztése után a Pázmány Péter Katolikus Egyetem fejlesztésének előkészítése az egyik legjelentősebb felsőoktatással kapcsolatos beruházás. A célunk az, hogy a PPKE esetében koncentrált területen valósuljon meg az egyetemi élet. Ezáltal az intézmény több képzési helyszínen folyó oktatási és kutatási tevékenységének súlypontja Budapestre, Józsefvárosba kerül. A Kormány készen áll a városépítő munka folytatására, ugyanis Budapest nemzeti erőforrás és lehetőség."– jelentette ki Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár.

A tervpályázatról

A pályaművek elkészítése során fontos szempont a széttagoltság okozta oktatásszervezési problémák csökkentése, a minőségi oktatás színvonalának emelése, és a mai kor elvárásainak megfelelő szolgáltatás nyújtása, a versenyképességük növelése, valamint az egyetem által 2027-től elérni kívánt 10 000 fő teljes hallgatói létszám kiszolgálása.

A BFK nyolc építészirodát kért fel, illetve további négy iroda a tervpályázat részvételi szakaszában nyerheti el a részvétel jogát. (A tervpályázati eljárás részvételi szakaszának lezárulása után a meghívott keretszám tehát összesen tizenkettő, amelyből a közvetlenül felkért pályázók száma nyolc.) A pályázatra meghívott irodákat szakmai szempontrendszer alapján – előzetesen – a BFK szakemberei választották ki. A pályázati kiírás jellege: „Közösségi értékhatárt meghaladó értékű, meghívásos, egyfordulós tervpályázat, mely a részvételi szakaszban nyílt, a tervezési szakaszban titkos.” A részvételi dokumentáció beadására 2021. július 9-ig van idejük a pályázóknak, míg a pályaművek beérkezését szeptember 28-ig várják.

Egy kis történelem



A tervezési terület a volt Magyar Rádió tömbjének területén helyezkedik el, a Nemzeti Múzeum mögötti Múzeum utca – Pollack Mihály tér – Bródy Sándor utca – Szentkirályi utca által határolt tömbben. A telektömb Múzeum utcai oldalán a Károlyi-palotához tartozó kert, a Szentkirályi utcai sarkon pedig a palota finanszírozását biztosító Károlyi-bérház állt. A palota és bérház együttese meghatározta a tömb osztottságát: a múzeum felé palota építésére alkalmas nagyobb méretű, a Szentkirályi utca felé jobban megosztott, kisebb telkek sora alakult ki.



A Károlyi palota 1949 óta műemléki védettség alatt álló, egyemeletes, szabadon álló palota, amely a neoreneszánsz egyik legszebb budapesti emléke, Ybl Miklós alkotása. Az Esterházy palota egy-, illetve kétemeletes, szabadon álló, U alaprajzú főúri palota, amely hátsó, egykori istállói toldalékszárnnyal, neoreneszánsz homlokzati architektúrával és kiemelkedő belső terekkel rendelkezik.



A Magyar Rádió térfoglalása már a II. világháború előtt elkezdődött. A Károlyi palota és az Esterházy-palota megszerzésén túl három Szentkirályi utcai ház is a Rádió használatába került. A lebontott Nemzeti Lovarda helyén az akkori viszonyok szerint modern irodaházat emeltek, végül az Üzemépülettel beépült a Festetics-palota egykori kertje. A Bródy Sándor utca 5-7. telek üresen álló hátsó részén álló stúdiópalotát Gerlóczy Gedeon tervei szerint építették, amely azonban a kivitelezés elkészülte után nem sokkal szűkösnek bizonyult. Így az épületet a mögötte található egykori kert felé bővíteni kezdték, köztük a közismert 6-os és 22-es stúdiókkal. A Rádió terjeszkedésének következő lépése az 5. számú épület 7. számúval való összekapcsolása, átépítése volt. A tervek szerint a két épületet a főfalak áttörésével kötötték össze. Az 1956-os forradalom alatt a 7. sz. épületrész bejárat feletti három tengelynyi homlokzati fala két emeleten leomlott, az 5. sz. épületrész utcai fala majdnem teljesen kidőlt, a födémek leszakadtak. A helyreállítási munkákat a kornak megfelelően végezték, törekedve az eredeti állapot elérésére. Az épületek utca felőli homlokzata jelenleg városképileg védett.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Balaton József, a képen látható épület a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet (PPKE) fenntartó Magyar Püspöki Kar tulajdonába került, ami a kormányhatározatban kijelölt BFK segítségével nemrég megkezdte a kampuszfejlesztés előkészületeit és a felújítási munkákat.