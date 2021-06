Lecsap az állam: készül az építőipari mesterterv az anyagárak megfékezésére

Hónapok óta tart a forrongás a hazai építőiparban az alapanyag-, és építőanyagárak drasztikus emelkedése miatt. A Portfolio Építőipar 2021 konferenciáján Nagy Márton felkavaró nyitóelőadásából már sejteni lehetett, hogy a kormány is foglalkozik a témával, a részletes hazai építőipari helyzetértékelés mellett az árazási erővel kapcsolatos problémákra, valamint a hazai alapanyagipar helyzetére is kitért a miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója. A délutáni értesüléseinket, miszerint a kormány hamarosan reagál az áremelkedésre, a piaci forrásaink is megerősítették. Várhatóan egy-két héten belül, drasztikus és konkrét lépésekre szánja el magát a kormány a jelenség megfékezése érdekében.