Brutális anyagár-emelkedés? - Nincs itt semmi látnivaló!

Milyen tendenciák figyelhetők meg az alapanyagpiacon és a hazai bányászati tevékenységekben?



A homok- és kavicsbányászat egy speciális területe az alapanyaggyártásnak. Ezek olyan „olcsó” termékek, melyeknek a fuvarköltsége sokkal jelentősebb, és nagy távolságokra, általában a beruházási helyszín 100 km-es körzetén kívül, a szállítás sem gazdaságos. Ennélfogva a homok és kavics esetében nem lehet cél a külföldi értékesítés sem. 17 évre visszamenőleg elemeztük Magyarországon a homok- és kavicsbányászat adatait: 2005 volt a csúcsév, ettől a szinttől 2019 majdnem 30 százalékkal, 2020 pedig több mint 40 százalékkal maradt el. Az említett számok termelésre vonatkoznak, feltételezzük, hogy ezek a számok arányosak az értékesített mennyiséggel, hiszen senkinek nem érdeke, hogy készletre termeljen. Az összefüggéseket hosszabb időtávon érdemes vizsgálni, az elmúlt 3-5 év adatainak elemzésével azok nem érthetők meg. A 2008-ban kirobbant gazdasági válság fontos fordulópontot jelentett, de a kavics- és homokkitermelésre érdemben csak a 2010-es évtől éreztette a hatását. A megrendelésállomány a következő három évben folyamatosan csökkent, és 2012-ben érte el a mélypontot. Ekkor a termelés 2005-höz képest 68 százalékkal esett vissza, ami sok piaci szereplőt arra kényszerített, hogy feladja a tevékenységét. Ha minden ideális az alapanyag-ellátási piacon az egészen más folyamatokat eredményez, mint például egy 2010-2013 közötti időszak, amikor egy tonna homok ára egy gombóc fagyi árának, 270-300 forintnak felelt meg. A vállalkozások komoly veszteségeket termeltek, kénytelenek voltak a működésük fenntartása érdekében önköltségi ár alatt értékesíteni.

Máté László, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

Abban bízva, hogy majd visszatér az élet?

Ez az áldozatok időszaka volt. 2014-től a kereslet élénkült, a termelt mennyiség már nőtt. 2015-ben volt egy fontos kormányzati intézkedés, az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER) bevezetése, ami szűkítette az addig szürke- vagy feketegazdaságban működő vállalkozások mozgásterét.

Mit okozott ez a kínálatban?

A gazdaságfehérítő lépések a korábban is törvényesen működő vállalkozások tevékenységét támogatták. Az intézkedések hatására sok olyan cég vonult ki a piacról, akikkel szemben korábban ÁFA tartalom miatti versenyhátrányunk volt.

A gazdaságfehérítő intézkedésekre az árak általában azonnali emelkedéssel reagálnak.

Egy nagyon hasznos kormányzati intézkedésről beszélünk, az állam bevételei nőni tudtak, másrészt a piaci verseny tisztább lett. Nem ettől lett drágább a termék. A 2017-es év nagyobb keresletet, szigorúbb szabályozási környezetet teremtett. A piacra lépés korlátjai is változtak, ezekből a földtörvény előírásainak a szigorítását érdemes kiemelni. Ahhoz ugyanis, hogy homok- és kavicsbányászati tevékenységet végezhessünk, különböző területeket kell termelésbe vonni. A homok – és kavicsbányászatnak harmonizálnia kell a földtörvénnyel. Éppen emiatt a jó minőségű termőföldeket kavicsbányászat okán nem lehet a termelésből kivonni. További korlátozást jelent a vízpárolgás.

Ez azt jelenti, hogy megnehezedett az új bányák megnyitása?

Így van. Annak érdekében, hogy a növekvő igényeket ki lehessen szolgálni, többletkapacitások beléptetésére lett volna szükség. Ugyanakkor a szigorodó szabályozási környezet a piacra lépés korlátait erősen befolyásolták. A vállalkozásoknak a hatékonyságnövelő beruházások irányába kellett elmozdulniuk. Nálunk sem volt ez másképp, mi is kénytelenek voltunk növelni a hatékonyságunkat. Ugyanazzal a berendezéssel, vagy a berendezések továbbfejlesztésével szerettünk volna többet, és hatékonyabban termelni. A 2016-ban elért nyereségünk 80, míg a 2017-es profitunk 57 százalékát egy évvel később műszaki fejlesztésre fordítottuk.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 29. Lecsap az állam: készül az építőipari mesterterv az anyagárak megfékezésére

Még egy elem, ami a drágulást előidézte?

Nem volt jelentős drágulás. 2018 nyarától az online számlaadat-szolgáltatás bevezetése tovább erősítette a törvényesen működő vállalkozások pozícióját, majd 2019-ben 14 éves csúcsra ugrott a kereslet. A Lasselsberger Hungária Kft. 2019. évi országos átlagára 28 százalékkal volt magasabb, mint a 2007-es, de ugyanebben az időszakban az infláció 52,4 százalék volt. Nemhogy nem történt drágulás, hanem még az inflációt sem követte le.

Most hol tart az átlagár?

Egy évre a fő piacunkon Budapesten és vonzáskörzetében az osztályozott termékek árát nem emeltük, annak ellenére, hogy a versenytársaink ára már 2019. évben is magasabb volt ennél. Eközben a vidéki telephelyeinken infláció mértékű áremelést hajtottunk végre.

Máté László, forrás: Stiller Ákos/Portfolio

A járvány milyen változást hozott?

A 2020-as Covid-járvány következtében a megrendelés-állomány 2019-hez képest 18 százalékkal csökkent. A 2019-es év a homok- és kavicsbányászatban tevékenykedő vállalkozások számára nagyon eredményes volt, amelyből mindenki részesedni tudott. A 2019-es piaci részesedésünk pontosan megegyezik a 2004-2009 közötti években elért számokkal, ugyanakkor 2010-2014 évekhez képest 1 %-kal csökkent.

Pedig abban az időszakban több cég is feladta.

A cégünk többet termelt, de az országos összmennyiséghez képest, az általunk eladott mennyiség 1 százalékkal csökkent.

Cégcsoporton belül hogyan értékesíti a kitermelő az anyaggyártónak a termékeket?

A Lasselsbergeren belül három divízió létezik: bányászat, kerámiagyártás, építőipari előkevert anyag gyártás. A kerámia részleg nem vásárol a bányászati részlegtől. Az építőipari előkevert anyagokat gyártó divízió, a bányászati divíziótól, a kibányászott termékek mennyiségének kevesebb mint 2 %-kát vásárolja. Mind a három cég különálló egység és saját gazdálkodást folytat.

Néha elhangoznak olyan vádak, hogy a külföldi tulajdonú cégek kiviszik a profitot az országból.

A Lasselsberger-csoport Magyarországon 1992-ben jelent meg, külföldi tulajdonban vagyunk, de Magyarországon, magyar dolgozókkal, szállítókkal működünk, itt adózunk és magyarországi vevőknek értékesítünk. 2020-ban 819 hazai szállítóval dolgoztunk, 639 különböző cég számára értékesítettünk és bár Püspökmolnári térségében a határ közelsége miatt Ausztriába is értékesítünk termékeket, ennek a mennyisége elenyésző volt. Közel 30 éve szereztük az első érdekeltségünket Nyékládházán, később a cégcsoport Dél-Pest és a Dunántúl egyes részei felé is bővülni tudott, aminek eredményeként 2001-ben összeolvadással jött létre a ma is ismert Lasselsberger Hungária Kft. Nem egy új szereplő vagyunk, aki meg akarja lovagolni az építőipari boomot. Itt voltunk a múltban is, és itt képzeljük el a jövőnket is. Vannak tulajdonosaink, akik részéről jogos elvárás, hogy a befektetett pénzük után nyereséget realizáljanak. Fennállásunk óta mindössze az elmúlt három évben fizetett a cég osztalékot a tulajdonosainak, ezt megelőzően nem volt erre példa.

Érezhető az utóbbi időben valamilyen konfliktushelyzet a vásárlóknál az árazás vagy a megrendelés teljesítése kapcsán?

Mi éves árképzéssel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a vevőinkkel előzetesen megtárgyaljuk a következő évre vonatkozó árakat, azokat nem módosítjuk év közben az aktuális kereslet függvényében. 2019-ben értük el a legjobb üzleti eredményt annak ellenére, hogy 1 százalékkal visszaesett a piaci részesedésünk. Ez legnagyobb részben az értékesítésben elért volumenhatásnak, valamint a hatékonyságnövelő beruházásoknak volt köszönhető. 2007-hez képest a fajlagos anyagköltségünk, a több mint 50 százalékos infláció nélkül számítva, 26,4 százalékkal csökkent, miközben a bérköltség az inflációt meghaladó mértékben nőtt. A Lasselsberger Hungária Kft. munkaszervezésére jellemző, hogy kis létszámú adminisztratív személyzettel, lapos szervezeti struktúrában, felesleges vezetői szintek nélkül, 3 műszakos munkarendben dolgozik.

A termelési költségeink több mint 50 százalékát az energiahordozók teszik ki, úgymint a dízel, az áram, vagy a gáz, és annak érdekében, hogy eredményeket tudjunk elérni, komoly egyeztetéseket folytatunk ezen kereskedőcégekkel. A három magyarországi érdekeltségünk együtt dolgozik ezen, az energia-beszerzést csoportszinten intézzük.

Hogyan érhet véget ez a kommunikációs háború?

A piacon mindig akkor vannak problémák, amikor csökken a kereslet, ekkor a vevők, illetve a megrendelők érzékenyebbek az árakra. Az év első néhány hónapjában az építőipar alacsonyabb fordulatszámon ketyegett, mint ahogyan az a korábbi években megszokott volt, és mindenki elkezdte keresni annak a lehetőségét, hogy miként tudja a költségeit csökkenteni. Arra számítunk, hogy a második félévben nő majd a kereslet, és megnyugszanak a kedélyek.

Másfél-két év múlva újabb lendület lesz?

Bízunk benne, hogy 2021 második felében komoly lendületet kap az egész építőipar. 2019 egy extrém év volt, de akár azt a szintet is elérhetjük. Az ezt követő évek kereslete is valószínűleg lényegesen magasabb lesz, tekintettel a két kiemelt beruházásra: Paks II., illetve a Budapest-Belgrád vasútvonal.