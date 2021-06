Válság? - Félmillió forintos szobaárak éjszakánként Budapest legújabb luxusszállodájában (képek)

Ahogy korábban írtuk , a mai napon megnyitotta kapuit a vendégek előtt a megújult Matild Palota. A 130 szobás szálloda öt év alatt készült el, melynek során az épületet kívül, belül teljesen felújították. Az alábbiakban képeken is bemutatjuk a végeredményt, valamint annak is utánanéztünk, hogy mennyibe kerül, ha valaki a ma estét, vagy a szombat estét ott akarná tölteni.

Megnyitotta kapuit a főváros legújabb luxusszállodája. A Matild Palota öt év alatt nyerte el mai formáját, melynek során összesen 130 szoba kapott helyet az épületben. Ebből 111 úgynevezett signature szoba és 19 lakosztály. A palota 48 méter magas tornyából egy háromemeletes, panorámás lakosztályt alakítottak ki. A hotel három vendéglátó egységével egyszerre mintegy 700 embert tud kiszolgálni.

Árak

A Booking.com segítségével megnéztük, hogy mennyibe kerül, ha valaki már a ma estét is a szállodában töltené, emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy a most következő hétévégére, szombatról vasárnapra milyen árakkal találkozhatunk a különböző szobatípusok esetén.

Szombatról vasárnapra legolcsóbban egy 32 négyzetméteres, kétszemélyes, városra néző szobát foglalhatunk, melynek ára reggeli nélkül 191 ezer forint, a reggeli további 13 695 forintba kerül. Abban az esetben viszont, ha panorámás és nagyobb szobát szeretnénk, az 57 négyzetméteres, Elisabeth Bridge King Suite, Dunára néző lakosztályt érdemes választani, ami két személyre 394 ezer forintba kerül, a legdrágább lakosztály ára pedig 662 ezer forint. Természetesen ebben a reggeli ára is benne van.

Aki viszont ma estére foglalna, valamivel olcsóbban teheti meg. A legolcsóbb szobatípus ára ma estére 180 ezer, míg a legdrágább 650 ezer forint. A lenti utcaképen a felújítás közbeni külső állapot látható:

Képek és címlapkép forrása: Marriott.com