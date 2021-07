Padlógázzal mehet a betonfalnak jövő év végén a hazai újlakás-piac

Mivel az újlakás-építési piacon nem egy megrendelő van, hanem sok, ezért sokkal több figyelmet és gondoskodást igényel egy lakásfejlesztőnek a kivitelezés és az ügyfelek magasszintű kiszolgálása. Emellett viszont olyan piaci folyamatok is kihívás elé állítják a fejlesztőket, mint az építési költségek emelkedése, a megfelelő árazás kialakítása, a jövőbeli projektek ütemezése és a folyton változó szabályozási környezet, ami hatással van minderre. Hogy mit jelent ez a fejlesztők számára, arról Kiss Gáborral , a Metrodom Kivitelező Kft. ügyvezető igazgatójával és egyben az IFK alelnökével beszélgettünk.

2016-17 tájékán az 5 százalékos lakásáfa lehetővé tette, hogy ismét profitábilis legyen fejleszteni, a végfelhasználói árak azonban a csökkentett áfa ellenére is látványosan haladtak felfelé, és most már a fővárosban 1 millió forint az átlagos négyzetméterár. Míg ez a költségnövekedési nyomás eleinte elsősorban a humánerőforrás oldaláról jelentkezett, most az anyagoldalról jelent meg, miközben a műszaki tartalom és fenntarthatósági szabályok is az árak emelkedésének irányába hatnak. Minden annyit ér, amennyiért megveszik, szól a kocsmai közgazdász mondás, de hol lesz ennek a vége? Egy fejlesztő hogyan kezeli a mostani költségemelkedést?

Az árak folyamatosan emelkednek, de az anyagköltség emelkedése eddig jellemzően a munkaerőköltség növekedése alatt maradt. 2010-ben, a válságban ugyan volt egy metsződés, de most jutottunk el oda, hogy nagyobb mértékben emelkedik az anyagköltség és valószínű, hogy ez így is fog maradni egy ideig. Amikor a járvány elindult, pont egy olyan helyzetben voltunk, amikor időszakosan újra 5 százalékról 27-re nőtt vissza a lakásáfa, így már 2020 első negyedévében - amikor még nem volt pandémia - 20-30 százalékkal esett a benyújtott új építési engedélyek száma. Bár sok fejlesztő még beadta a lendületben lévő építési engedélyeit, hit már egyáltalán nem volt abban, hogy ezekkel a projektekkel valóban el is tud indulni.

Amikor jött a Covid, 40-50 százalékos visszaesés volt tapasztalható az építési engedélyekben, amit az alapanyaggyártók a járvány elején azon nyomban megtapasztaltak és annyira megijedtek, hogy a kapacitásaikat nagymértékben elkezdték leépíteni. 2020 nagyrészt ennek a szellemében telt el, így

amikor idén tavasszal a gazdaság újraindult, keletkezett egy több hónapos lyuk a kereslet és a kínálat között, ami drasztikus áremelést okozott.

Ezt a több hónapos kapacitáslyukat a kapacitásbővítés még mindig nehezen tudja utolérni, miközben a kereslet továbbra is meredeken emelkedik. Mindez hozott egy klasszikus Marshall-görbés jelenséget, ha nő a kereslet, és a kínálat nem tud igazodni hozzá, akkor nő az ár. Ez történt az építőanyagoknál.

Vagyis mind a fejlesztők, mind a kivitelezők a saját kardjukba dőltek azzal a lépéssel, hogy azonnal minden projektet be akartak indítani, és le akarták rabolni a maradék anyagkészleteket. Ahelyett (persze verseny van), hogy összebeszéltek volna, hogy ahol lehet pár hónapot csúsztassák a projekteket (így eltolva az igényt a szűkösen elérhető termékekre), végül nem sikerült elkerülni az áremelkedést. Ha enyhül a helyzet, vagyis utoléri a kínálat a keresletet, vajon vissza fognak venni az árból a gyártók, vagy csak felfelé rugalmas az árazás?

Azt gondolom, hogy az esetek többségében ez a drágulás fent fog ragadni, de van egy-két olyan termék, ami annyira nagy mértékben drágult, amiben lesz majd korrekció. A faanyag ára 100 százalékkal emelkedett, ez valószínűleg vissza fog korrigálni 20-30 százalékos áremelkedésre, noha még az is brutális. Az amerikai, kínai ügyek erőteljesen befolyásolják a fa árát.

Az acél ára is jelentősen, kb. 30 százalékkal nőtt, ott viszont nem nagyon számítunk arra, hogy vissza fog korrigálni, mert az acélínség olyan magas a világban, hogy ezt nem fogja engedni. A hőszigetelésnél is 50 százalékos áremelkedés történt a polisztirolban, ott azt reméljük, hogy ha a Mol TVK-ja beindítja a polisztirol-alapanyagok gyártását, akkor egy jó nyereséget követően csökkenni fog az alapanyagár és ezáltal a hőszigetelések ára is.

Azt vélelmezik sokan a piacon, hogy olykor tisztességtelen haszonnal árulnak egyes piaci résztvevők bizonyos termékeket. De mi van ha megfordítom a dolgot és azt kérdezem, hogy ti például mindig annyiért adtok egy négyzetméter lakást amennyibe belekerül plusz a fix tisztességes profitotok, vagy annyiért, amennyiért hajlandóak megvenni az emberek azokat a lakásokat? Ti mi alapján árazzátok a végterméket?

Mindenki próbálkozik azzal, hogy piaci alapú árazáson tudjon gondolkodni, de a valóságban az a tapasztalat, hogy a költségalapú árazás mozgatja a piacot. 2016 után nyílt egy fél éves időablak, amikor óriási kereslet jelent meg az új lakások iránt. A használt lakások drágulása vitte magával az új építésűeket is, így nagyobb profittal lehetett árulni a lakásokat. Ezt azonban érzékelte a kivitelezői piac is, így ott is egy óriási áremelkedés indult el, ami ezt az időablakot nagyon hamar bezárta és visszatért a költségalapú árazás. Mindez olyan gyorsan történt, hogy

voltak fejlesztők, akik túl hamar adták el a lakásokat, így a későbbi költségnövekedést nem tudták érvényesíteni és veszteséget termeltek.

Az ingatlanfejlesztés döntő többségében költségalapon működik, nagyon sok olyan elem van, ami befolyásolja a végárat. A telekáraktól kezdve az alapanyagárakon keresztül a munkaerő áráig, de a tervező és annak a hatékonysága is számít. Ezeknek az összessége viszont nem ad egy olyan rendszert, amit stabilan 8-9 százalékos profitra be lehet állítani. Az üres papírról elindulva az átadásig 3-4 év telik el, ami alatt a külső gazdasági környezet is jelentősen tud változni.

Tapasztaltatok-e olyat a mostani "építőanyag-válság" időszakában, hogy valamelyik kivitelezési fázis esetleg elcsúszott, mert az adott alapanyag nem volt elérhető, vagy hogy annyiért a Metrodom nem volt hajlandó megvenni?

Nekünk sosem kellett ilyen lépést tenni. Ha ilyet kell tenni, az már egy erős külső kényszer, ami az eredeti céloktól eltérít. Ennek több oka van. Egyrészt a Metrodomnak van annyi szakmai tapasztalata, hogy ezek a helyzetek nem érnek teljesen váratlanul, illetve amikor megérkeznek, van rá jó terv, hogy hogyan kezeljük. Akár azzal, hogy tudjuk, hogy a növekvő költség mellett egy növekvő árbevétel is várható, és ennek az értékesítésben való igazításával, módosításával reagálunk a költségnövekedés ilyen lábára. A másik, hogy nekünk az anyagbeszerzésben a partnerekkel 1-3 éves keretszerződéseink vannak, amikben kontingenseket kötünk le, ezért sokkal inkább ki tudjuk védeni ezeket a hatásokat. Enne ellenére volt már rá példa, hogy a gyártó, akivel ármegállapodásunk volt jelezte, hogy nem tudja tartani az árat és vagy 10-20 százalékos korrekció vagy nem szállít.

Mit lehet erre mondani?

Két lehetőség van. Vagy azt mondjuk, hogy a te bajod, és akkor legközelebb nem lesz ilyen keretszerződésünk, vagy azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogyan tudjuk ezt közösen vállalni. Ha van egy egyedi kiugrás, amiből várható, hogy lesz valamennyi visszakorrekció, elfogadjuk, hogy nehéz helyzetbe kerültetek, mi is próbálunk értékesítési oldalon operálni ebben a kérdésben, és akkor a saját értékesítésünket tudjuk tartani. Viszont amikor visszakorrigál a piac, akkor szeretnénk azt látni, hogy nem tartjátok fenn az árat, de ezt csak a legkiválóbb, legprofibb ingatlanfejlesztők tudják így, tervszerűen előre látva hosszú távú jó partneri viszonyokban megoldani. A döntő többség inkább elszenvedője ennek, nem biztos, hogy egy generálkivitelező, akinek nincs egy további lépése, ahol tud a lakásértékesítésben árnövekedést kihasználni ezt ilyen rugalmasan le tudja követni.

Fontos, hogy próbáljunk egy olyan win-win helyzetet teremteni, amikor a beszállítói láncolatban mindenki megtalálja az élni és élni hagyni lehetőséget.

A következő alkalommal, amikor leülünk egy ártárgyalásra, akkor teljesen másképp viszonyul hozzám a partner, ha hagytam őt élni, nem pedig azt mondtam, hogy itt van egy aláírt szerződés, ha leszakad az ég, akkor is ennyiért fogsz szállítani.

Hogy látod, most egészséges a projektek volumene, mértéke?

Az elmúlt időszak egy hullámvasút volt nemcsak a lakás-, hanem a kivitelezői piacon is. Visszatekintve menedzselhettük volna ezt ügyesebben is, hogy a hullámokat jobban kisimítsuk, látszik, hogy erre több figyelmet kellene fordítani. A 2016-ban indult újlakáspiaci kilábalásnak volt egy túlfutása, ami lehet, hogy túl meredek volt, mind anyag, mind munkaerő tekintetében kapacitáshiány állt elő,

átlendültünk a ló túloldalára, ami turbulenciát okozott a piacon.

Az, hogy a lakásáfa visszaemelkedett 27 százalékra egy óriási megálljt jelentett, amit tovább rontott a pandémia, kihatva a teljes szektorra és az irodapiacra is. Most viszont megint emelkedőben vagyunk,

a hullámvasúton megint elindulunk felfelé, lehet, hogy meredekebben is, mint ami az organikus fejlődés szempontjából ideális lenne.

A meredekség önmagában még nem probléma, de látjuk, hogy ennek az lesz az ára, hogy az építőanyagok ára jelentősen növekszik, ami megint költségemelkedést fog okozni. Ez is egy jelentős inflációs hatás, ami meg fog jelenni az ország gazdaságában. Már most látjuk azt, hogy ez a meredek felfutás a lakószektorban 2022. december 31-ig tarthat,

az újbóli áfaváltozásnál megint egy betonfalnak megyünk majd neki, ismét egy óriási csökkenésre számítunk.

Égető szükség lenne a hullámok kisimítására, hogy ne csak 2-3 éves előregondolkodások legyenek, hanem megjelenjen egy 10 éven túlmutató építőipari és fejlesztői stratégia.

Milyen árnövekedést bírhat még el a hazai lakáspiac?

Úgy gondolom, hogy még mindig van tér felfelé. Ameddig a bérek jelentősen növekednek - éveken keresztül 10 százalék felett volt a bérnövekedés - addig a lakásárak is növekedő pályán fognak maradni. Az egymilliós budapesti négyzetméterár egy lélektani határ volt, amire két évvel ezelőtt még azt mondta mindenki, hogy azt nem lehet átlépni, afölött megáll a kereslet, nem lesz tovább élet. Kiderült, hogy a budai oldalon ezt már túlhaladtuk, ott 1,1-1,2 milliós átlagos négyzetméterárak mellett is jól teljesítenek a lakáseladások, a pesti oldalon pedig most értük el az egymilliót és ott sincs jele annak, hogy lassulna a lakásértékesítés.

Az átlagos budapesti új építésű lakásárban teljesen reális a mostanihoz képest egy 10 százalékos áremelkedés,

főleg, hogy a műszaki előírások és az energetikai követelmények is folyamatosan szigorodnak. Tény ugyanakkor, hogy az új lakás egy luxuscikk, mint az autónál, tízből kilencen lakásból is használtat vesznek. Egyelőre azt kell mondani, hogy a költség teljesen alátámasztja az aktuális lakásárat, és ez az elmúlt 15-20 évre végig igaz volt.

Elfogadhatjuk, hogy van még tér felfelé a lakásárakban, és mondjuk azt, hogy ezt az állam is így gondolja, és azzal kalkulál, hogy akkor ezt a potenciális növekményt, ami még benne van a piacban, a 27 százalékosra visszatérő áfán keresztül inkább a kincstár kapja meg.

Amikor 5-ről 27 százalékra változik az áfa, az sosem egy sima átmenet, az mindig fog egy megálljt hozni. Ha az állam azt tudná mondani, hogy fokozatosan szeretné az adóterhelést növelni, az elvihet egy simább úthoz, de ha drasztikusan, a profit összmértékéhez képest jóval nagyobb, 22 százalékos módosítással nyúl bele, az mindig megállítja a rendszert.

Lehetne bármilyen jogi kiskapu ami alapján mondjuk 5 százalékos lépcsőkkel tudna a rendszer lakásáfát emelni?

Ennek az a szabályozási problémája, hogy jelenleg csak háromféle 5, 18, 27 százalékos áfakulcs létezik, noha a későbbiekben az EU alapján ez lehet akár ötféle is.

Azt gondolom, hogy a lakhatás egy alapjog és nem gondolom, hogy az egy jó megközelítés, ha ennek az alapjognak a terhére toljuk az adóterhet.

Ha szétnézünk a közvetlen és a tágabb környezetünkben is, a lakhatás kérdésében az áfatartalom sokkal mérsékeltebb: Nagy-Britanniában 0, Romániában, Lengyelországban, Szlovéniában is jellemzően egy számjegyű. Nem az a cél, hogy az állam a lakhatáson szerezzen nagy bevételt.

Tavaly sokat beszélgettünk a rozsdaövezeteken esetlegesen beinduló, valamilyen állami ösztönzőkkel teletűzdelt (bérlakáspiac szabályozása, támogatások, kedvezmények) piaci alapú bérlakásépiac kiépítése. Aztán visszajött inkább az 5%-os áfa. Mindeközben azért a rozsdaövezeti tervezés is elindult.

Kormányzati részről sosem volt ilyen kezdeményezés, de piaci részről már százszor mondtuk. A rozsdaövezet egy jó lehetőség. Kérelmet még nem adtunk be, de tervezünk ilyet. Szeretnénk megismerni a rendszer működését, összehangolódni ezzel a kritériumrendszerrel, megismerni, hogy mik az elvárások.

Van konkrétan már meglévő telketek, ami (vélelmezett) rozsdaövezetben van?

Igen. Ez 2022 nagy slágere lesz, mert ha valaki akkor vesz egy telket, már nem biztos, hogy év végéig meg tudja szerezni az építési engedélyt, így egyre fontosabbá válik a rozsdaövezeti minősítés megszerzése.

