Beindult az állami gépezet! - Retteghet minden külföldi építőanyagos?

Eddig tűrtük az arcátlan áremeléseket és a felháborító extraprofitot termelő külföldi tulajdonú alapanyag-termelők és építőanyag-gyártók ámokfutását hazánkban. Elég volt! Lépni kell! Ezt a gondolatot ugyan nem tudjuk idézőjelbe tenni és valakihez kötni, mindenesetre rengeteg olyan vélemény és állásfoglalás látott napvilágot az elmúlt időszakban, amiket röviden így lehetne összefoglalni a hazai építőipar anyag oldalán tapasztalt jelenségről. Ma reggel pedig meg is történtek az első komoly bejelentések egyenesen a miniszterelnök részéről. A mai híreknek alapozott meg az elmúlt időszakban a GVH jól célzott vizsgálódása egyes építőanyaggyártók (cement) háza táján, vagy Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadójának, a Portfolio Építőipar konferenciáján előadott gondolatai, amik előrevetítették a néhány napja megszellőztetett drasztikus döntéseket, mint az exporttilalom vagy az extraprofitok megadóztatása. Hogy pontosan mit lehet majd ebből a tervezett csomagból valóban megvalósítani, köttetnek-e a következő időszakban a háttérben kompromisszumok egyes gyártókkal, akik egyik oldalról súlyos közpénz milliárdokat kapnak gyárfejlesztésre, kapacitásnövelésre, de a másikon a piac által felháborítónak gondolt árakkal operálnak monopol vagy oligopol helyzetüknek köszönhetően, az nemsokára kiderül. Mindenesetre az építőipar befolyásos szereplőit és az ügyben érintetteket is megkérdeztük, hogy mit gondolnak a mostani bejelentésekről. Elég lesz az ijesztegetés, vagy bele kell állni a cselekvésbe?

Koji László, az ÉVOSZ elnöke elsősorban azt hangsúlyozta számunkra, hogy a kormány lépései most a hiány elkerülését kell, hogy szolgálják, és csak ezután jöhet a sokak által várt árcsökkentés, ha már belföldön sikerül növelni a volument, hiszen egyelőre a legnagyobb kockázatot egyes anyagok hiányának veszélye okozza a piacon.

Koji László ÉVOSZ, elnök

A bejelentett intézkedések mellett nagy szükség lenne arra, hogy a hazai gyárak és üzemek termelését felpörgessék - akár kapacitásnöveléssel, akár több műszakban való működéssel -, illetve segítsék az importot, vagyis ezzel a három intézkedéssel (export szigorítása, import támogatása és a kapacitások növelése) lehetne látványosan volument növelni, ami segítene elkerülni a hiányt és akár árcsökkenés felé is hathat a következő időszakban – részletezi Koji a szükséges lépéseket. Nem lehet egy ilyen stratégiai ágazat ennyire importfüggő, ezen kell változtatni. A kérdés nem az, hogy magyar vagy külföldi tulajdonú a hazai gyártó cég, az a fontos, hogy tisztesség áron, de elsősorban a hazai igényeket szolgálja ki.

Az exporttilalommal kapcsolatban persze fontos megjegyezni, hogy az EU-n belül ennek nyilván nincs lehetősége, de EU-n kívülre ez védhető lehet. A lényeg most a regisztrációs kötelezettség, ami októberig, amikor bevezetésre kerülhet a tilalom, megfelelő adatokkal és információkkal szolgálhat a döntéshozóknak, hogy pontosan miből és mennyi hagyja el az országot. Ennek tükrében lehet majd aktuálisan meghatározni a konkrét termékek körét, amiknek a kivitelét korlátozná az állam, ám addig is élne az elővásárlási jogávál.

Háttérbeszélgetésinkből azért arra választ kaptunk, hogy ennek az elővásárlási jognak az alkalmazása a gyakorlatban nem biztos, hogy könnyen kivitelezhető, rengeteg gyakorlati, jogi, logisztikai kérdést vet fel, vagyis rövid távon nehezen alkalmazható, bár tény, hogy mint sok minden csak szándék kérdése.

A hazai ellátás hosszú távú biztosítását Tibor Dávid, a Masterplast elnöke is kiemelt célnak tartja. Véleménye szerint komoly támogatási programra lenne szükség a hazai gyártók növekedése, terjeszkedése (akár külföldre) érdekében, illetve egy olyan állami kockázati tőkealap konstrukciót is örömmel látna, ami 2-4%-os, vagyis alacsony elvárt hozammal működve tudná segíteni finanszírozással a nemzetgazdasági szempontból kiemelt építési ágazatban fejlődni, terjeszkedni vágyó hazai cégeket.

Tibor Dávid Masterplast Nyrt., elnök

Jól kivehető, hogy a problémák egy része azért is tudott ilyen méreteket ölteni, mert az építőiparnak jelenleg sajnos nincs kiemelt és egységes állami képviselete, mint például a mezőgazdaság és csatolt részeinek az agrárminisztérium. Indokolt lehetne, hogy az egymással komoly szimbiózisban működő folyamatok, mint a bányászat vagy a kivitelezés szabályozása egy kézbe futhasson össze.

Scheer Sándor, a Market Építő zrt. vezérigazgatója, aki többször is megszólalt korábban a témában, hangsúlyozta, amit 2016-ban munkaerő oldalon látott bérnövekedésben tapasztaltunk, mint a kivitelezési költségek növekedésének elsődleges oka, az egy jogos és érthető folyamat volt, hiszen valóban nagyon alacsony bérszínvonalon dolgoztak korábban a munkások. A lendület olykor azért túl nagy volt, és egyes esetekben már a német fizetéseket is meghaladta a hazai, amivel átestünk a ló túloldalára, de a folyamat támogatható és érthető volt. Ellentétben egyes anyagárak emelkedésével, ahol a költségek csak minimálisan emelkedtek, de az árak őrült szárnyalásba kezdtek.

Scheer Sándor Market Építő Zrt., vezérigazgató

Az egyik leglátványosabb probléma az lett, hogy a világpiacon megjelent valós hiány és abból fakadó (egyes termékekre vonatkozó) áremelések egyszerűen indokolatlanul (tisztességtelenül) gyűrűztek be más termékek áraiba. Vagyis egyesek csak felültek a hullámra, és bár az ő költségeik nem emlekedtek látványosan, és hiány sem volt érezhető, az árakat indokolatlanul emelték.

Nemrég készítettünk interjút a legnagyobb kavicsbánya tulajdonos hazai vezetőjével, Máté Lászlóval, akiket a mai hírek kapcsán is szerettünk volna véleményre bírni, hiszen a 90%-os extraprofit adónál konkrétan nevesítve lett a kavics, ráadásul a művelési jogot szerzett meg nem nyitott bányák ügyében is, mint vélhetően érintett cég, izgalmas lenne az álláspontjuk, mivel ha ezeket a bányákat nem nyitják meg, ami bányánként akár többszáz milliós tétel is lehet, akkor elveszítik a jogot és feltételezhetően olyan hazai szereplők kaphatják meg ezeket, akik most nagy felvásárlóként elszenvedik az áremelkedések negatív hatásait.

Jelenleg azonban azt a reakciót kaptuk, hogy: "A jelen kormányzati döntéseket semmilyen formában nem kívánjuk bírálni. A fő célunk, hogy a tevékenységünket mindig az aktuális jogszabályi környezet szerint tudjuk végezni." - írta a Lasselsberger Hungária Kft.

Az irány megvan. Az állam látványosan a hazai szereplők mellé állt. A hiányt remélhetően el tudjuk kerülni, ám az árak tekintetében, egy-egy terméket leszámítva (pl. kavics, sóder ha gyorsan hatnak az intézkedések), rövid távon érdemi csökkentést lehetetlen elérni, hiszen a legnagyobb gondot a világpiaci árak és kereslet okozza. Középtávon azonban van lehetőség a volumenek és az árak stabilizálására, a hazai gyártók és termelők támogatott helyzetbe hozására, ami egy nemzetgazdaságilag egyre kiemeltebb terület szempontjából fontos lépés.

Hogy a mostani határozott állami lépések beharangozása milyen reakciókat vált ki az érintett piaci szereplőkből, akiket extraprofittal "vádolnak" vagy a hazai gyártású termékek túlzott exportjával, az a következő hónapok kérdése. Mindenesetre azt vélelmezzük, hogy sűrű ajtókilincs átadások várhatóak a megfelelő szinteken, a hazai és külföldi szereplők részéről egyaránt, háttéregyeztetések céljából.